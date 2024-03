Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 9 mars 2024. Les nombreuses solutions en défense pour Luis Enrique, l’adaptation express de Lucas Beraldo, vers un forfait de Marquinhos pour la réception du Stade de Reims, Châteaudun candidat surprise pour accueillir le futur stade…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur la défense du PSG, qui a connu quelques changements ces dernières semaines. Avec l’émergence de Lucas Beraldo et le retour à la compétition de Nuno Mendes, Luis Enrique peut faire plus tourner son effectif. Comme il l’a souvent souligné depuis le début de son mandat, le technicien espagnol a pour ambition de garder tous ses joueurs sous pression en dessinant à chaque match un onze de départ différent. Et le secteur défensif n’échappe pas à la règle. Depuis le début de l’exercice 2023-2024, Lucas Hernandez (2.337 minutes), Achraf Hakimi (2.296) et Marquinhos (2.107) sont respectivement cinquième, sixième et septième des joueurs avec le plus gros temps de jeu. Milan Skriniar (1.815), blessé le 3 janvier dernier à la cheville, est même dixième. « C’est le quatuor que l’on a le plus souvent vu ensemble sous les ordres de Luis Enrique », rapporte L’E. Mais depuis quelques matches, Nuno Mendes (112 minutes) a fait son retour à la compétition après 10 mois d’absence. L’arrivée de Lucas Beraldo lors du mercato hivernal (900 minutes) a également apporté une concurrence plus dense en défense.

Le Brésilien est même le défenseur qui a le plus joué en cette seconde partie de saison. « Il compte 100 minutes de plus que Danilo Pereira (2e), 140 de plus qu’Hernandez, 283 de plus que Marquinhos et 318 de plus qu’Hakimi. Il est considéré comme le plus fiable actuellement à son poste par son entraîneur. » Luis Enrique pourra continuer à faire tourner dans les semaines à venir avec aussi la présence de Nordi Mukiele, tandis que les retours de Presnel Kimpembe et Milan Skriniar sont attendus pour la fin de la saison. Et le paysage défensif du PSG devrait aussi connaître des changements pour la saison 2024-2025. La question de l’avenir de Nordi Mukiele se posera tandis que la porte pourrait aussi être ouverte pour un départ du capitaine Marquinhos. « Surtout, le PSG est à la recherche d’un élément supplémentaire dans le secteur. En attendant, la profusion des défenseurs rend heureux Luis Enrique », conclut L’E.

Le quotidien sportif évoque aussi le candidat surprise qui a posé son dossier pour le futur stade du PSG. En effet, la ville de Châteaudun, située dans l’Eure-et-Loir, a déposé une candidature pour la construction d’un futur stade de 60.000 places, suite au litige qui oppose le PSG et la Mairie de Paris autour du Parc des Princes. La ville de Châteaudun se situe à environ 130 kilomètres de la capitale mais le maire, Fabien Verdier, rappelle dans un courrier que l’Eure-et-Loir est limitrophe du sud-ouest parisien (Yvelines ou Essone) et se situe entre les autoroutes A10 et A11. « Il assure qu’il est possible de créer une gare TGV sur le trajet menant vers Tours et Bordeaux. » Mais d’autres sites semblent mieux correspondre aux attentes des dirigeants parisiens et sont étudiés comme Montigny-le-Bretonneux. « De l’autre côté de la région, Aulnay-sous-Bois et Gonesse, qui dispose du soutien de l’agglomération Roissy-Pays-de-France, se sont aussi positionnés », rappelle L’E.

De son côté, Le Parisien fait le point sur le groupe du PSG avant la réception du Stade de Reims ce dimanche (13h sur Prime Video et Canal Plus Foot), à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Touché au mollet depuis le 17 février dernier, Marquinhos n’a toujours pas retrouvé la compétition depuis malgré sa présence sur la feuille de match face à la Real Sociedad. Ce vendredi matin, le Brésilien n’a pas participé à la séance collective au Campus PSG. « Peu de chances dans ces conditions de voir le capitaine parisien dans le groupe pour affronter Reims », explique LP. Ménagé mardi soir en raison d’une gêne à la cuisse droite, Danilo Pereira s’est entraîné normalement avec ses partenaires. Touché aux ischio-jambiers de la jambe droite, Marco Asensio a été prudent et n’a participé qu’à une partie de la séance du jour. « Mais cela n’inspire aucune inquiétude et il devrait être en mesure de reprendre la cadence du reste de l’effectif dans les prochains jours. »

Enfin, le quotidien francilien met en avant l’adaptation express de Lucas Beraldo depuis son arrivée au PSG le 1er janvier dernier. Face à la Real Sociedad en Ligue des champions, le Brésilien de 20 ans a confirmé sa montée en puissance. « Le temps d’une soirée, qui a confirmé qu’il était définitivement plus à l’aise dans l’axe que dans le couloir gauche où son bilan reste contrasté, Beraldo a impressionné par son calme et son jeu plein de personnalité. » Des caractéristiques souhaitées par Luis Enrique et Luis Campos lors des recherches pour un nouveau défenseur central pendant le mercato hivernal. Le conseiller football avait proposé trois candidatures au coach et les deux hommes ont opté pour le Brésilien. Avec la blessure de Milan Skriniar, Lucas Beraldo a connu une adaptation express et a très vite été responsabilisé par le technicien espagnol, désireux de le faire confronter à la réalité du football européen. Depuis le début d’année, le futur international brésilien est le troisième joueur le plus utilisé (12 matchs joués, 900 minutes) par Luis Enrique, derrière Kylian Mbappé (948) et Vitinha (940). Il a surtout terminé en intégralité 8 des 9 derniers matches des champions de France, indique Le Parisien. Preuve de la grande confiance que lui accorde le coach parisien. « Le courant est très vite passé entre eux et leurs échanges en espagnol ou en portugais ont facilité son adaptation dans le groupe, où il a pris place entre Danilo et Donnarumma dans le vestiaire du Campus. »

Lucas Beraldo a récemment déménagé dans un logement à proximité du Campus PSG, où il habite avec sa maman et il reçoit régulièrement la visite de sa fiancée et de son père. Le capitaine Marquinhos joue aussi un rôle important dans l’intégration rapide du numéro 35 des Rouge & Bleu. « Beraldo ne s’en cache pas : la présence de son compatriote, qu’il considère comme son idole, est l’une des raisons qui l’ont poussé à s’engager avec le PSG. Le jeune homme avait à cœur de jouer et grandir aux côtés du capitaine qu’il regarde à la télévision depuis tout petit », explique LP. Il voit désormais son compatriote brésilien comme un guide et un grand frère, toujours prêt à lui distiller des conseils. Désormais les deux Parisiens vont aussi se côtoyer en sélection.