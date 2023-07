Revue de presse PSG : Marquinhos, Mbappé, Japan Tour…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 24 juillet 2023. Marquinhos qui souhaite voir Kylian Mbappé rester au PSG, le premier entraînement du PSG au Japon…

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur les déclarations de Marquinhos à propos de l’avenir de Kylian Mbappé, lors de la conférence de presse de lancement du Japan Tour 2023, où le capitaine du PSG était en compagnie de Luis Enrique, Marco Asensio et Lucas Hernandez. Et le Brésilien n’a pas échappé au sujet brulant qui dicte les journées des supporters des Rouge & Bleu depuis plusieurs semaines. Le quotidien francilien rappelle qu’il est le premier joueur parisien à s’exprimer sur ce dossier épineux. Lors de sa prise de parole, le défenseur central a tenu à prendre la défense de son coéquipier. « C’est un joueur exceptionnel, j’espère qu’il va pouvoir faire partie du groupe et nous aider cette saison« , lance le numéro 5 du PSG, même s’il avait expliqué en préambule que c’était « une question délicate qui dépasse les joueurs. Ça concerne la direction. »

🚨🗣️ “On veut toujours avoir les grands joueurs à nos côtés, j'espère qu'on aura une bonne solution pour qu'il puisse revenir et nous aider pour cette saison."



[Marquinhos sur la mise à l’écart de Mbappé 🎙️🇧🇷] pic.twitter.com/HdHScoNDlA — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 23, 2023

Le quotidien francilien s’est aussi penché sur la première journée du PSG au Japon, avec notamment la première séance d’entraînement. « La troupe de Luis Enrique a gouté à la chaleur, à une heure tardive où le mercure et l’humidité sont moins pesants pour les organismes. » Le Parisien indique que Neymar a pu participer à l’entièreté de la séance collective à un rythme soutenu. « Le Brésilien a même eu l’occasion de tester la solidité son pied opéré. » Sorti en se tenant l’arrière de la cuisse contre Le Havre, Lee Kang-in est resté en soins, conclut le quotidien régional.

A voir aussi : Le programme de cette semaine au Japon

Dans son édition du jour, l’Equipe revient également sur les premiers pas du PSG au Japon et l’absence de marque de Kylian Mbappé. Cette dernière constitue une mauvaise surprise pour les organisateurs de ce Japan Tour 2023. Le quotidien indique que l’affiche promotionnelle où figurait l’attaquant (24 ans), bien au milieu, a du être changée à la hâte. C’est désormais Neymar qui est au centre de cette dernière, en compagnie d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Marco Verratti, qui remplace le numéro 7 parisien. « La décision de la direction parisienne a été prise dans le plus grand secret, les personnels en charge de la préparation de ce séjour asiatique n’ont pas été mis dans la confidence, pas plus que le clan Mbappé. » Pour preuve, il avait dépêché une équipe de réalisation pour suivre l’international français, avance le quotidien sportif. Cette dernière était déjà sur place au moment de l’annonce de sa non-présence dans le groupe pour la tournée au Japon et en Corée du Sud. Les supporters présents devant l’hôtel des Parisiens étaient déçus par ce choix mais « l’éducation japonaise et le respect des institutions sont tels que l’on enfouit ses sentiments profondément. »

L’Equipe revient également sur la première journée des joueurs du PSG au Japon. Arrivé aux alentours de 13 heures (heure locale) en terre nipponne, le club de la capitale a eu le droit à une séance d’entraînement en fin d’après-midi. Une séance qui a été intensive avance le quotidien sportif. « Les Parisiens se sont entraînés plus d’une heure et quart dans une atmosphère lourde. » Neymar a participé à toute la séance collective et a marqué un joli but en demi-volée indique l’Equipe. Presnel Kimpembe, dont la présence n’était pas prévue, a poursuivi son travail de reprise en individuel. Un peu plus tôt dans la journée, Marquinhos, Luis Enrique, Lucas Hernandez et Marco Asensio se sont présentés en conférence de presse. Lors de son arrivée à l’hôtel, la délégation du PSG, composée de pas moins de 100 personnes, a été accueillie par quelques dizaines de fans locaux. « Kimpembe, Skriniar, Zaïre-Emery et Hakimi sont allés au contact des supporters pour signer des autographes et prendre des photos. » La venue du latéral droit a provoqué un début de bousculade avance l’Equipe. Le programme de ce lundi sera encore plus chargé avec des opérations commerciales dans la mâtiné puis une séance en public en fin d’après-midi suivi d’une soirée avec Goat, partenaire du PSG, conclut le quotidien sportif. Sauf changement, les Parisiens auront deux séances d’entraînements par jour, ou une matinale les joueurs de matches de préparation.