C’était l’évènement planétaire du début du mois d’août. La signature libre de tout contrat de Leo Messi au PSG, après 21 années passées au FC Barcelone. Sous contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2023 (avec une année supplémentaire en option), le joueur de 34 ans a accordé un long entretien au magazine France Football (réalisé fin septembre). L’Argentin dévoile son départ du FC Barcelone, les premiers contacts avec le PSG, son entente avec Neymar et Mbappé. Extraits choisis.

Sa fin d’aventure avec le FC Barcelone

Messi : « Je suis revenu à Barcelone pour préparer la saison, après avoir profité de quelques jours de vacances supplémentaires que l’entraîneur (Ronald Koeman) m’avaient accordés. J’avais dans l’idée de signer mon contrat et de reprendre l’entraînement dans la foulée. Je pensais que tout était réglé et qu’il ne manquait plus que mon paragraphe (sur le contrat). Mais quand je suis arrivé à Barcelone, on m’a dit que ce n’était plus possible, que je ne pouvais pas rester et que je devais trouver un autre club car le Barça n’avait pas les moyens de me prolonger. Ça a bouleversé mes plans. »

Les premiers contacts avec le PSG

Messi : « Je me suis mis à penser à mon avenir et le Paris Saint-Germain m’a offert l’opportunité de les rejoindre. On (lui et son entourage) était très motivés, on avait vraiment envie de venir. Le PSG a une équipe fantastique, qui peut aspirer à gagner plein de titres, ce qui est mon objectif pour les années à venir. Par ailleurs, c’est une nouvelle expérience de vie, un grand changement et j’essaie, petit à petit, de m’y faire (…) J’ai reçu d’autres propositions, mais je dois avouer qu’on s’est mis assez vite d’accord avec le PSG. Les discussions ont commencé et ce n’était pas évident car il fallait tout régler en peu de temps, quasiment du jour au lendemain, alors que c’était une opération très difficile à boucler, par rapport aux circonstances. J’ai évidemment été séduit par le projet, les ambitions du clubs, les joueurs dont il dispose, le groupe… Tous ces éléments ont facilité les choses pour trouver rapidement un accord. »

La Ligue des champions avec le PSG

Messi : « C’est le rêve de tout le monde ici. Cela fait quelques années que le club travaille avec cet objectif et il s’en est rapproché dernièrement. D’un point de vue personnel, c’est pareil, j’aimerais beaucoup gagner à nouveau la Ligue des champions comme je l’ai dit lorsque j’étais encore à Barcelone (…) Les autres favoris de la Ligue des champions ? « C’est vrai que les projecteurs sont braqués sur le PSG, mais il y a d’autres équipes très fortes, telles que Chelsea, les deux Manchester (City et United), le Real Madrid, qui répond toujours présent, l’Inter Milan, le Bayern, qui est également toujours dans la course. Je ne sais pas si j’en oublie… Ce sont toutes de grandes équipes. On a de grandes individualités, mais on doit encore apprendre à bien se connaître pour former une équipe. Car, pour gagner des titres importants, il faut jouer en équipe. C’est ce qui me fait dire qu’on est encore un cran en retrait par rapport à tous ces clubs, qui ont plus de vécu collectif que nous. Mais je suis persuadé que si l’on parvient à devenir une véritable équipe, ce sera difficile de nous battre. »

Comment travailler l’entente avec Neymar et Mbappé

Messi : « C’est quelque chose qui va se mettre en place naturellement, au fur et à mesure des matches qu’on va jouer ensemble. On va apprendre à se connaître avec le temps. Je connais ‘Ney’ depuis longtemps (…) Quant à Kylian, cela ne fait que quelques entraînements et quelques matches qu’on évolue ensemble. Plus on va passer de temps ensemble, dans le vestiaire et sur le terrain, mieux on va se connaître et être performants (…) Les premières semaines avec Mbappé ? Sincèrement, avec un joueur comme lui, c’est facile de bien s’entendre. De plus Kylian parle parfaitement espagnol, donc on a aussi de bons échanges en dehors du terrain. Ça rend les chose plus simples. »

Sa nouvelle vie à Paris

Messi : « Au top ! Mon adaptation s’est réalisée très rapidement. Dès mon premier jour, j’ai eu la sensation que ça faisait longtemps que j’étais dans ce vestiaire, grâce à ceux que je connaissais et à la bonne ambiance qui règne au centre d’entraînement. Maintenant, j’ai très envie de jouer plus régulièrement. »

Ses impressions sur la Ligue 1

Messi : « Cela ne fait vraiment pas longtemps que je suis arrivé ici. J’ai joué très peu de matches, c’est donc difficile de tirer des conclusions. Mais à première vue, c’est un championnat qui est beaucoup plus physique que la Liga. Ici, les équipes me semblent plus puissantes et les matches sont très disputés, avec peu d’espaces. La plupart des joueurs sont très costauds. Mais c’est encore un peu tôt pour me prononcer pleinement sur la Ligue 1, car c’est une chose de voir les matches et c’en est une autre d’être sur le terrain. »