Vu et lu au sujet du PSG ce vendredi 12 mars 2021 dans la presse hexagonale :

1/ Un changement d’ère dans L’Equipe : “La Ligue des champions continue sans Messi (33 ans) ni Cristiano (36 ans), mais avec Mbappé et Haaland. Et le football mondial va, peut-être, passer d’une rivalité à l’autre”, lit-on. “Concentrer la jeune admiration du monde sur les seuls Mbappé et Haaland peut sembler une injustice pour les autres talents émergents, Rashford, Joao Félix, ou encore Phil Foden, mais c’est l’avantage d’un parti pris aussi précoce : la suite de l’histoire aura tout le temps de réajuster les statuts, et de créer une autre rivalité.”

2/ Keylor Navas à l’honneur. “Sa prestation et sa sérénité pouvaient déteindre sur ses coéquipiers”, observe L’Equipe. “Dans la tempête barcelonaise, au cœur de la première période, ses arrêts répétés face à Ousmane Dembélé ont montré combien Navas était redoutable sur sa ligne. Sa façon de fermer les angles a contraint l’attaquant français du Barça à forcer ses frappes et sa rapidité à aller au sol a achevé de l’écœurer.” Pour Le Parisien, le PSG “possède enfin dans ses rangs un gardien qui permet de se qualifier lors des rendez-vous d’importance. […] Navas, c’est un as et enfin une anomalie réparée au PSG.“

3/ Julian Draxler (27 ans), en fin de contrat au PSG, et désiré par Mauricio Pochettino selon L’Equipe. L’entraîneur “apprécie sa polyvalence, sa touche technique qui peut s’avérer précieuse dans le jeu de transition. Dans un contexte de crise qui jette un flou sur le recrutement du PSG l’été prochain, le coach estime aussi que son expérience au plus haut niveau est un actif à ne pas négliger. […] Reste à connaître la position de Draxler. Vu la politique salariale actuelle du PSG, il est fort probable que le club lui propose des conditions inférieures à celles d’aujourd’hui, estimées à plus de 7M€ brut annuels. Mais le joueur et sa compagne adorent Paris.”

4/ L’intervention de Mauricio Pochettino à la mi-temps du PSG-Barça avec des extraits de la première période pour étayer ses observations : “cela concernait surtout l’absence d’engagement dans les duels, les positionnements trop éloignés de l’adversaire dans leur zone (Kurzawa, Florenzi et Paredes sont souvent apparus à l’écran) et leur manque de disponibilité pour le porteur du ballon sur les sorties”, rapporte le journal sportif.

5/ La programmation du PSG-Lille (8e de finale de Coupe de France au Parc des Princes) mercredi prochain à 14 heures pour satisfaire France 3 et sa grille des programmes. “France 3 a préféré déprogrammer une série allemande que ses émissions de jeux de fin d’après-midi…“, constate La Voix du Nord. “Le football français et ses diffuseurs ne sont plus à une absurdité près. Les commentaires et les railleries ont fusé en quelques minutes à l’annonce de ce choix. Certains ont même cru à une blague. On a hâte d’entendre la réaction de Christophe Galtier et du joueur qui sera présent en conférence de presse aujourd’hui.” Le PSG n’apprécie pas de devoir jouer ce match quatre jours avant déplacement à Lyon en Ligue 1, explique Le Parisien : “On peste de devoir, une fois encore, faire les frais d’un calendrier ubuesque”.

6/ Selon les informations du Parisien, le PSG suit Cristiano Ronaldo. Car en cas de départ de Mbappé, le club espère attirer Messi ou CR7 (31M€ par saison). “Le débat des prochaines heures va concerner son maintien ou non à Turin : faut-il le vendre, le libérer de sa dernière année ou le laisser aller au bout de son engagement ?”, écrit Dominique Sévérac. “A Paris, on suit attentivement la situation. Le contact n’a jamais été rompu entre son agent, le puissant Jorge Mendes, et Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG n’ignore donc rien du malaise de la star portugaise à la Juventus. Il sait également que Mbappé pourrait changer de tunique l’été prochain.”