Chaque international du PSG pouvant faire l’impasse sur sa sélection lors des dates Fifa de la fin mars représente une petite victoire pour le club francilien. D’autant plus qu’après la trêve internationale, il y aura coup sur coup la réception du LOSC (en Ligue 1) et le quart de finale aller de la Champions League. Après le report à l’automne des matches sud-américains qualificatifs de mars pour la Coupe du monde 2022 qui permettra au PSG de conserver au camp des Loges Neymar, Marquinhos, Paredes, Di Maria, voire Rafinha et Icardi, c’est au tour de Gana Gueye de ne pas pouvoir rejoindre sa sélection à la fin du mois. C’est la tendance en tout cas confirmée par RMC Sport. La faute aux restrictions sanitaires lors de cette période de Covid. Et comme “la FIFA autorise les clubs à retenir les internationaux qui seraient contraints de s’isoler à leur retour de sélection”, le PSG devrait garder Gana Gueye. Le Sénégal doit jouer le Congo et l’Eswatini, les 26 et 30 mars, dans le cadre des éliminatoires de la CAN.