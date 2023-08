Revue de Presse PSG : Mbappé, Dembélé, Gonçalo Ramos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 7 août 2023. Le Real Madrid attend un signe de Mbappé pour passer à l’attaque cet été, l’arrivée d’Ousmane Dembélé encore différée, Gonçalo Ramos très proche de rejoindre les Rouge & Bleu…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le dossier de Kylian Mbappé et se demande si le Real Madrid fera le premier pas avant la fin du mercato estival. L’attitude du club madrilène est scrutée de près depuis que l’international français a formulé par écrit son désir de ne pas prolonger son bail chez les Rouge & Bleu jusqu’en 2025. « À Paris comme à Doha, on est également convaincus que le club merengue est prêt à dégainer une offre dans les derniers jours du mercato, insuffisante pour être acceptée, mais suffisamment importante pour ajouter à la polémique. » Selon les informations du quotidien sportif, le Real Madrid ne formulera aucune offre tant que le Français n’aura pas déclaré publiquement son intention de quitter le PSG dès cet été. Mais jusqu’à présent, la position du champion du Monde reste la même, il veut aller jusqu’au bout de son contrat qui prendra fin le 30 juin 2024. Dans ces conditions, le Real Madrid ne compte pas se positionner alors qu’il sera libre dans moins d’un an. « Les dirigeants du club espagnol se veulent sereins et maîtres des horloges sur ce dossier. Le mot d’ordre est d’attendre. »

La position du board parisien ne change pas non plus. Le PSG refuse toujours toute concession. Les dernières discussions entre les deux parties remontent à un peu moins d’un mois. « La communication se limite à des convocations sur ses horaires d’entraînement, visiblement. » À ce jour, il apparaît certain que Kylian Mbappé ne figurera pas sur la feuille de match pour le premier match officiel de la saison face au FC Lorient ce samedi. Une situation qui devrait également se reproduire lors du déplacement à Toulouse la semaine prochaine. Du côté du Real Madrid, si Kylian Mbappé exprime son désir de rejoindre le club espagnol, Florentino Pérez serait prêt à mettre 180M€ sur la table dès cet été. « Il se murmure même que Perez pourrait monter jusqu’à 200 millions. Encore faut-il que le joueur ait envie de s’exprimer », conclut L’E.

Le quotidien sportif évoque aussi le dossier Ousmane Dembélé. Alors qu’il devrait bien s’engager avec les Rouge & Bleu, le Français de 26 ans a été convoqué à l’entraînement du FC Barcelone. Si le futur ex-Barcelonais était bien présent à Paris vendredi pour passer sa visite médicale, avant de devoir y renoncer, il devra encore se montrer patient. Les deux clubs ont trouvé un terrain d’entente sur les modalités de paiement des 50M€ (le montant de la clause du joueur, dont ce dernier devrait percevoir la moitié), mais les dirigeants catalans font traîner les choses, ce qui a le don d’agacer leurs homologues parisiens. « Du côté espagnol, on justifie ce différé par des raisons administratives. Bloqué par le fair-play financier de la Liga, le Barça affiche un déficit de 60 M€ sur son plan de viabilité, la faute à un impayé dans le cadre de la vente des 49 % de Barça Studio l’été dernier », précise L’E. Mais du côté des Rouge & Bleu, on a surtout l’impression que le club catalan essaye de mettre des bâtons dans les roues, surtout que la relation entre les deux formations est parsemée de différends entre le départ de Neymar Jr en 2017, les envies d’ailleurs de Marco Verratti le même été et l’arrivée de Xavi Simons en 2019. « Du coup, le PSG prend son mal en patience, convaincu que l’affaire sera conclue avant la reprise du Championnat de France, samedi, contre Lorient. » Mais, le club parisien se refuse de fixer une date pour la visite médicale pour éviter d’avoir à la reporter de nouveau.

Enfin, L’Equipe évoque l’avancée dans le dossier Gonçalo Ramos et annonce un accord entre le SL Benfica et le PSG sous la forme d’un prêt avec une option d’achat quasi obligatoire à hauteur de 65M€ plus 15M€ de bonus. Le PSG retrouvera ainsi un véritable numéro 9 dans son effectif. Plus de détails à retrouver dans notre article ici.

De son côté, Le Parisien évoque aussi le dossier Ousmane Dembélé. Même si l’arrivée du Français au PSG n’est qu’une question de temps, le numéro 11 du FC Barcelone doit encore se montrer patient. Alors qu’il était présent à Paris ces derniers jours pour passer sa visite médicale et officialiser son transfert ce week-end, les dirigeants barcelonais en ont décidé autrement. « En discussions depuis lundi après l’activation d’une clause sous seing privé fixant le montant du transfert à 50M€, le PSG et le FC Barcelone ont d’abord échangé sur les modalités et les délais de paiement avant de trouver un terrain d’entente. » Mais les dirigeants catalans ont un goût amer dans cette histoire en ne récupérant que la moitié de la somme et font désormais traîner les choses. Alors que la visite médicale de l’international française était initialement prévue vendredi, le PSG a dû la reporter à samedi puis à lundi ou mardi. « La cause : le PSG attend encore les derniers documents en provenance de Catalogne », rapporte LP. Résultat, Ousmane Dembélé est toujours un joueur du FC Barcelone et doit se plier au programme du club catalan avec une reprise de l’entraînement ce lundi. « Ce scénario envisagé depuis plusieurs jours n’empêche pas le garçon originaire d’Evreux et le club d’être confiants, même s’il semble pour l’heure compliqué de définir un programme clair », conclut le quotidien francilien.