Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 8 octobre 2021. Le match XXL de Mbappé après le succès renversant des Bleus, les notes, Di Maria…

Dans Le Parisien, le match des Bleus est jugé comme « Sublimes et renversants » grâce entres autres à un Mbappé qui a été le « détonateur » de cette équipe. Après une semaine médiatique agitée, l’attaquant du PSG montre qu’il « veut passer à autre chose » où il aura été « le plus en vue dans le trio prometteur avec Griezmann et Benzema ». Le plus en jambe en début de match, il aura « sonné la révolte, aidant les Bleus à envoyer les Diables rouges dans les cordes. » Entre dribbles chaloupes et justesse technique, le jeune français est passeur décisif sur le premier but, avant de transformer son penalty « en puissance vers la lucarne droite de Courtois ». Le quotidien rappelle que son dernier but avec les Bleus remontait le 2 juin dernier face au Pays de Galles (3-0). Le numéro 7 parisien aura été « le grand bonhomme d’un match fou. »

La note de Kylian Mbappé – 7/10 (meilleure note du match) : « Le Parisien a pu apparaître dangereux quand il prenait de la vitesse (…) Après la pause, il a clairement haussé son niveau de jeu. Et se trouve à l’origine des meilleures actions tricolores. S’il a craint d’avoir été le problème des Bleus, ce jeudi il était une bonne part de la solution. »

Dans ce match où les Bleus sont passés « du supplice au délice », L’Equipe fait un focus sur la « naissance du duo Benzema – Mbappé », qui au retour des vestiaires à la mi-temps « conversait » et était « irrité, vexé par le déroulement de cette soirée turinoise ». Le retour de Benzema a suscité beaucoup d’attente et cette soirée semble celle « du vrai lancement d’une grande histoire commune entre le Parisien et le Madrilène. » Leur seconde période est jugée comme « un petit bijou » pour leur état d’esprit car les deux joueurs « partagent le même dégoût pour la défaite. Et cela s’est vu. »

La note de Kylian Mbappé : 8/10 (homme du match) – « Longtemps, sans lui, l’animation française n’aurait pas ressemblé à grand-chose. Ses accélérations ont sans cesse fait mal aux Belges. Sa deuxième période est un petit bijou. Il délivre une passe splendide pour Griezmann (58e). Son travail – récupération, centre pour Benzema – est magnifique (62e). Il prend ses responsabilités sur le penalty (2-2, 69e). Il rate le cadre (86e) mais initie l’action du troisième but (90e). C’est par lui aussi que la révolte est venue. »

L’Equipe explique qu’il y a eu quatre personnes mises en examen – deux hommes âgés de 24 et 27 ans et deux femmes de 25 et 28 ans – après le vol chez Angel Di Maria le 14 mars dernier au même moment que le match contre Montpellier. Les fait retenus contre eux sont, « vol en bande organisée » et « association de malfaiteurs ». Certains d’entre eux sont également poursuivis pour « tentative de vol en bande organisée ». Trois des quatre individus ont été placés en détention provisoire, le quatrième est de son côté placé sous contrôle judiciaire. Selon les informations du quotidien sportif, « le voleur se serait emparé d’une quarantaine de montres de luxe, de bijoux et d’argent liquide pour un préjudice estimé à près de 500 000€. » Par ailleurs ils sont aussi également soupçonnés « d’avoir pris part à une tentative de vol chez Julian Draxler » en février dernier. Enfin l’une des femmes a été « condamnée, en juin, à dix-huit mois de prison avec sursis pour recel de vol dans le cadre de l’affaire des cambriolages commis en 2018 au préjudice des anciens joueurs du PSG Thiago Silva et Éric Choupo-Moting. »