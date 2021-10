L’équipe de France a réalisé un match renversant face à la Belgique ! Mené 2-0 à la mi-temps, les Bleus ont complètement retourné la situation et se sont imposés sur le fil (2-3). L’équipe de France s’est qualifiée en finale de la Ligue des Nations (2-3) pour la première fois de son histoire et affrontera l’Espagne ce dimanche à 20h45. Élu homme du match, Kylian Mbappé a partagé sa joie de jouer une nouvelle finale.

« On perdait 2-0 et on était mal embarqué. Mais on n’a pas lâché à la mi-temps et on s’est dit les choses. On est revenu avec des vraies intentions, on a joué plus haut. On a joué dans leur camp, on était mieux dans les transmissions et on s’est créé des occasions. Et on a marqué tôt, donc ça nous a donné de l’espoir. Après on a encore marqué, et la fin était complètement folle. Ce match fait du bien à l’équipe et au staff, et maintenant il y a une finale et il faut la gagner. Parce que si tu fais tout ça et que tu ne gagnes pas, ça va être frustrant. J’adore jouer des matchs comme ça, ce sont des matchs à pression, des matchs que tout le monde regarde et veut jouer. Ce but fait du bien, pour ma 50e sélection ça passe vite ! Mais j’espère que je vais encore avoir plein de sélections et encore gagner des titres. 50e sélection ? Ces derniers temps j’étais un peu blessé donc j’ai raté des rassemblements, là ça fait du bien. Le fait de gagner fait du bien. C’est passé vite je trouve, je ne savais même pas que c’était ma 50e sélection. C’est cette semaine qu’on me l’a dit en interview !«