Revue de presse PSG : Mbappé, Icardi, Aouchiche, groupe, XI de départ, milieu, agenda

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 17 avril 2021, veille de match de L1 contre l’AS Saint-Etienne au Parc des Princes (13h). En cas de victoire, les Parisiens reviendraient à un point de Lille, auteur d’un nul (1-1) contre Montpellier vendredi soir. Au programme de dimanche, également, le match (reporté pour cause de Covid) Lyon-PSG, comptant pour le quart de finale retour de Ligue des champions féminine. Les Parisiennes devront rattraper un 0-1 injuste (penalty très contestable en fin de match) concédé à Paris (à 14h sur RMC Sport 2). Sinon, ce soir (20h30) il y choc au sommet du championnat de handball entre le PSG et Montpellier. Bref, programme chargé pour les fans Rouge & Bleu.

Mauricio Pochettino, “qui doit composer avec son lot de blessés, malades ou suspendus, n’a jamais pu aligner deux fois d’affilée le même onze”, constate L’Equipe. “Demain, il va devoir encore faire sans plusieurs éléments, dont des cadres. Aux blessés (Marquinhos, Bernat, Diallo) viennent s’ajouter trois suspendus : Gueye, Paredes et Neymar. Un doute entoure aussi la présence de Navas (malade mais pas atteint par le Covid). Dans l’optique de l’enchaînement des rencontres à venir, aucun risque ne sera pris. En revanche, Icardi, qui s’entraîne bien depuis plusieurs jours, et Kurzawa, pourraient retrouver le groupe.” Le journal sportif propose ce XI de départ du PSG contre l’ASSE : Rico – Dagba, Danilo Pereira ou Kehrer, Kimpembe (c), Bakker – Verratti ou Danilo Pereira, Herrera, -Kean ou Sarabia, Di Maria, Mbappé – Icardi.

Le journal sportif se penche également sur Adil Aouchiche (18 ans), Titi du PSG parti chez les Verts pour jouer plus. Or, le milieu de terrain n’a débuté qu’à dix reprises, cette saison (2 buts et 5 passes décisives au total). “Son entraîneur ne l’estime pas encore assez costaud et mature pour l’installer durablement dans le cœur du jeu”, lit-on. Pourtant, “Saint-Étienne a remporté neuf de ses dix victoires, cette saison, avec Aouchiche au coup d’envoi.” Il devrait être titulaire demain. Le XI possible des Verts : Green – Debuchy (c), Moukoudi, P. Cissé, Trauco (ou Gabriel Silva) – Youssouf, Ma. Camara, Aouchiche – Hamouma, Khazri, Bouanga.

Du côté du Parisien, il est question de “l’hyperactif” Kylian Mbappé, joueur de champ le plus sollicité au PSG (3114 minutes, 20 titularisations en 23 matchs depuis Noël). Demain, Mbappé devrait enchaîner malgré l’ho­raire atypique. (“Le repos sera envisagé contre Angers en Coupe de France, mercredi”). A l’inverse, Mauro Icardi joue peu et enchaîne les pépins. “Paye-t-il encore le confinement de mars 2020 à l’issue duquel il était revenu hors de forme ? En interne, son cas pose question. Par le passé, il n’était pas considéré comme « un joueur à risques ». A l’exception d’une pubalgie qui l’avait éloigné des terrains pendant près de deux mois en 2013-2014, Icardi n’avait jamais manqué plus de trois matchs avec l’Inter la même saison pour cause de blessure”, explique le journal francilien. “Si des failles dans son entraînement invisible (hygiène de vie, alimentation, qualité du sommeil…) ne sont pas à exclure, le fait qu’il ait contracté le Covid en début de saison est peut-être aussi une explication.” Enfin, Le Parisien parle du milieu de terrain du PSG : “L’absence de Verratti face au Bayern a permis à Gueye et Paredes de prouver qu’ils avaient l’étoffe pour briller dans les grands rendez-vous”, peut-on lire. “Aujourd’hui, Paredes dégage de l’assurance dans ses sorties de balle, de l’autorité dans ses interventions. Comme Gueye, il a gagné en constance. Mais, contre Saint-Etienne, ils seront suspendus. Pochettino doit revoir ses plans. Il pourra au moins compter sur le retour très attendu de Verratti.“