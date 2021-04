Neymar verse 600.000 R$ (environ 90.000 €) par mois pour préserver les 142 employés en inactivité de son institut de Praia Grande, fermé il y a un an. Voilà qui mérite d’être dit et souligné au sujet du joueur du PSG alors que le Brésil souffre comme jamais de son variant Covid. Les 142 employés perçoivent toujours, depuis un an, leur salaire, et ont leur couverture santé. Neymar Jr et sa famille se sont engagés à financer, jusqu’à la fin de la pandémie.

Le communiqué

Alors que le football bat son plein en Europe et que Neymar tente de porter le PSG au titre en Ligue des champions , la pandémie du nouveau coronavirus s’est aggravée au Brésil, qui a atteint plus de 4000 morts en une journée et compte aujourd’hui plusieurs États adoptant des mesures restrictives.

L’Institut Neymar Jr., géré par la famille du n°10 du PSG et ses sponsors, a servi environ 3000 enfants et adolescents dans le besoin à Praia Grande. Il a fermé ses portes à cause du covid-19 depuis mars 2020. Les 142 employés et collaborateurs continuent cependant de percevoir l’intégralité de leur salaire et ont accès à une assurance maladie – la masse salariale est supérieure à 600.000 reais par mois.

La promesse est de garder la structure telle qu’elle est jusqu’à la fin de la pandémie, et a été faite personnellement par Neymar da Silva Santos, Neymar Sr., dans une vidéo envoyée aux employés en mai de l’année dernière. Les sommes sont issues des propres comptes du joueur et de ceux de sa famille, puisque les sociétés de soutien ont également connu des difficultés sur la période.

“L’Institut a terminé une année à huis clos en raison de la pandémie de covid-19. Ma famille et moi maintenons l’ensemble de la structure, avec 142 employés recevant l’intégralité de leurs salaires et avantages sociaux. Nous l’avons fait avec nos propres ressources, en raison de la difficulté des entreprises et des supporters à continuer à nous apporter le soutien nécessaire”, explique Neymar Sr.