Revue de Presse PSG : Mbappé, inconstance, Féminines…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 2 octobre 2023. Après sa blessure contre Marseille, où en est vraiment Kylian Mbappé, l’inconstance dans les résultats du PSG, les Féminines qui s’inclinent contre Lyon.

Dans son édition du jour, l’Equipe s’interroge sur l’état de forme de Kylian Mbappé à deux jours du déplacement du PSG à Newcastle. Le quotidien sportif estime que l’attaquant est à l’image de son équipe, illisible. « À deux jours du premier « choc » en C1 à Newcastle, que retenir ? Ses 8 buts en 7 matches toutes compétitions confondues et ce sentiment qu’il détient une large partie de la réussite du PSG dans ses pieds, ou cette impression parfois brouillonne dans le jeu et qu’il court encore après sa meilleure forme ? » Touché au genou en équipe de France puis à la cheville lors du Classico, le numéro 7 du PSG n’est pas à 100% physiquement. Ce constat n’est pas une surprise puisqu’en raison de son choix sur son avenir, il a connu une préparation d’avant-saison tronquée avec trois semaines à s’entraîner avec les indésirables. « Cet épisode estival a altéré sa préparation foncière, capitale pour lui compte tenu de ses qualités d’explosivité. En effet, c’est elle qui permet d’encaisser la répétition des efforts tout au long d’une saison et de récupérer plus rapidement entre les matches. » Plus Mbappé pourra s’entraîner et jouer, plus il se rapprochera de sa meilleure forme, explique l’Equipe. Même s’il a déjà marqué huit buts en sept matches, on a l’impression que son début de saison n’est pas abouti dans le jeu. « La dimension athlétique est en cause et joue sur sa lucidité dans les derniers choix. Mais pas seulement. » Avec la reconfiguration totale de l’animation offensive du PSG, le meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu doit retrouver des repères. « L’absence de joueurs créatifs pèse dans cette équipe et Mbappé mesure qu’il doit jouer un rôle majeur pour déséquilibrer les blocs adverses. Quitte à redescendre plus bas pour jouer un rôle de « playmaker » qu’avait, un temps, Neymar. » Le quotidien sportif conclut en expliquant que Kylian Mappé va devoir se réinventer.

De son côté, Le Parisien évoque le début de saison du PSG et l’inconstance affichée par l’équipe de Luis Enrique. « Difficile, au sortir d’une saison où Paris a occupé le fauteuil de leader de la première à la dernière journée de Ligue 1, de ne pas remarquer que cette entame d’exercice a des allures de montagnes russes, sur le plan des résultats et de tout le reste« . Le quotidien francilien estime que certes, le PSG a retrouvé de la gueule, de la cohésion et de l’allant lorsqu’il s’est agi de jouer les gros bras face à l’OM (4-0) ou Dortmund (2-0) mais il n’a remporté que la moitié de ses rencontres disputées cette saison pour trois nuls et une défaite. Le club de la capitale a été incapable de tenir les performances affichées lors du Classico ou contre Dortmund dans les rencontres contre Nice et Clermont. Edouard Cissé explique qu’en ce début de saison, le PSG est encore en rodage. « Paris se crée non seulement de nombreuses occasions de but, mais il est, en plus, rarement dépassé par son adversaire tant il lui est supérieur« , analyse l’ancien milieu de terrain Rouge & Bleu. Le Parisien fait aussi un constat, lorsque Luis Enrique n’aligne pas son équipe type, il ne gagne pas. « Paris a encore perdu des points et au regard de ces contre-performances, la profondeur du banc parisien interroge. » Le quotidien francilien explique que dans quelques semaines, le PSG devrait pouvoir compter sur quelques retours afin d’étoffer son effectif. « Mukiele est déjà là, Kang-in Lee va revenir des Jeux Asiatiques et Presnel Kimpembe devrait reprendre avec le groupe entre la fin octobre et le début novembre. […]Mais la direction prépare déjà le mercato. Preuve, peut-être, qu’elle a conscience de certains manques« , conclut le quotidien francilien.

Le Parisien évoque aussi l’avant-match du Newcastle / PSG dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Et contrairement à la saison dernière où il ne s’entraînait pas sur la pelouse du stade de l’équipe adversaire la veille de la rencontre, le club de la capitale va retrouver cette habitude dès demain (18 heures) sur la pelouse de Saint-James Park. Pourquoi ce changement ? Parce que Luis Enrique ne voit aucun inconvénient à suivre le protocole de l’UEFA, puisqu’il ne fait pas de mise en place à la veille d’une rencontre, avance le quotidien francilien. « Surtout, l’Espagnol souhaite que ses joueurs ressentent l’atmosphère qui les attend dans le nord de l’Angleterre et s’y acclimatent. » Le Parisien indique aussi que ce retour à la normale peut s’expliquer par une répétition de matches moins dense que l’année dernière. Lors de leur déplacement lors de cette phase de poules de la Ligue des Champions, les Parisiens pourront ainsi retrouver un minimum de repères avant d’affronter, à l’extérieur, leurs adversaires du groupe F. « À l’exception de Vitinha, qui avait assisté au math nul de Wolverhampton (1-1, le 27 février 2021), aucun parisien n’a encore foulé la pelouse de Saint-James Park« , conclut le quotidien régional.

A voir aussi : LDC – Luis Enrique place son PSG parmi les favoris

Dans son édition du jour, l’Equipe revient aussi sur la défaite des Féminines du PSG contre Lyon hier soir au Parc des Princes (1-0) pour le compte de la deuxième journée de la D1 Arkema. Le quotidien sportif indique que les Parisiennes étaient plus entreprenantes dans le jeu que l’OL hier soir, plus menaçante également, mais qu’elles ont cédées par manque de métier, comme souvent contre leur meilleur ennemi. Sans briller, Lyon a fait parler son expérience. « Ce deuxième affrontement entre les deux mastodontes du championnat a pu rassurer concernant la différence de niveau entre les deux équipes« , avance l’Equipe. Lors de cette rencontre, les Féminines du PSG ont pu voir tout ce qui les sépare encore de la maturité d’une formation qui sait gagner, même sans la manière, conclut le quotidien sportif.