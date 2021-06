Vu et lu au sujet du PSG ce jeudi 24 juin 2021 dans la presse hexagonale, qui se concentre logiquement sur le Portugal-France (2-2) à Budapest. Trois Parisiens étaient concernés : Danilo Pereira qui a rencontré le coude d’Hugo Lloris sur le premier penalty du match et qui a dû sortir à la pause, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé.

L’Equipe attribue un 5/10 à Presnel Kimpembe. “Le défenseur n’a pas commis beaucoup de fautes mais celle qu’il provoque sur Ronaldo (43e) aurait pu prêter à plus lourde conséquence, juge le journal sportif. Des deux centraux, il fut celui qui a eu le plus de duels à livrer et il est assez logique qu’il en ait perdu quelques-uns, notamment de la tête face à CR7 (49e). Mais il en a aussi remporté face à la star portugaise et il a su ne pas trop jouer avec le feu à mesure que les minutes s’égrenaient.” Pour Kylian Mbappé, c’est un 6. “Menace offensive n°1 en première période grâce à sa vitesse. Pogba l’a trouvé plusieurs fois dans la profondeur (5e, 16e, 45e). Sur la seconde, il reprend le ballon un peu derrière lui et frappe sur le gardien en position idéale. Sur la troisième, il obtient un penalty qui remet les Bleus en selle (45e+2), lit-on. Défensivement impliqué. Après la pause, il a été plus brouillon. Et c’est maintenant le seul attaquant tricolore à n’avoir pas ouvert son compteur lors de cet Euro.” Danilo est noté 6/10 pour sa mi-temps. (“Il a retrouvé ses repères dans ce rôle de sentinelle, et a provoqué le penalty”).

Le Parisien donne un 4.5/10 à Presnel Kimpembe. “Même si il a coupé quelques centres au premier poteau, le défenseur du PSG n’a pas dégagé la puissance et la maîtrise des deux premiers matches. Il laisse filer Danilo Pereira sur le penalty, et a commis des fautes dont une relance dangereuse”, juge le journal francilien. Quant à Kylian Mbappé, il reçoit un 6.5/10 avec ce commentaire : “Encore une fois, il a longtemps été le seul attaquant à apporter de la vitesse. Il s’est parfois fourvoyé dans des dribbles inutiles, mais les deux actions dangereuses de la première période, dont le penalty, sont de son fait. Il perd un duel avec Rui Patricio mais obtient le penalty après un bon appel. Mais il baisse de régime après la pause.”

Sinon, L’Equipe continue de s’intéresser au procès des cambrioleurs présumés de joueurs du PSG de novembre 2018 à août 2019. Avec une surprise, un d’eux, parti en repérages la veille du cambriolage au domicile d’Eric Maxim Choupo-Moting, en avait profité pour faire… un selfie avec l’attaquant. “L’anecdote aurait pu faire sourire. Elle a surtout semblé surprendre les magistrats. Sept autres suspects, dont une femme, sont jugés pour cette série de cambriolages.” Signalons enfin que Pablo Sarabia – impliqué dans trois buts – est le “top” du Slovaquie-Espagne (0-5) pour le journal sportif qui lui donne un 8/10.