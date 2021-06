Corner gagnant de Neymar à 100e minute du Brésil-Colombie

Avec une dixième victoire de rang toutes compétitions confondues, le Brésil de Neymar et de capitaine Marquinhos (déjà qualifié pour les quarts de finale de la Copa América avant la rencontre) a confirmé cette nuit à Rio de Janeiro sa bonne forme. Mais il aura fallu attendre la 100e minute pour que le match bascule (2-1) dans la confusion en faveur des hommes de Tite contre la Colombie. C’est un corner gagnant de Neymar pour la tête de Casemiro au premier poteau qui a permis la victoire sur le fil du Brésil. Auparavant, le joueur du PSG avait trouvé le poteau (65e) après avoir dribblé le gardien de but, David Ospina. Les buteurs brésiliens se nomment donc Roberto Firmino (78e) et Casemiro (90e+10). C’est Luis Diaz qui avait ouvert la marque d’un splendide ciseau (10e). Capitaine du Brésil, Marquinhos était associé en défense centrale à Thiago Silva.