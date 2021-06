Vu et lu au sujet du PSG ce lundi 28 juin 2021 dans la presse hexagonale : Presnel Kimpembe qui devrait évoluer ce soir à gauche dans une défense à trois avec les Bleus face à la Suisse.

Kylian Mbappé est attendu au rendez-vous. “Zéro but en trois matches et 270 minutes de jeu, c’est le genre de statistique frustrante pour un buteur de sa trempe, qui chasse les titres, les records et veut marquer l’histoire. Alors même s’il ne le montre pas trop, l’attaquant parisien a très faim. Il a besoin de sa ration de buts au bout d’une saison où il en a inscrit 46 en 60 matches toutes compétitions confondues avec le PSG et les Bleus”, explique l’AFP. Pourtant “Mbappé réalise un bon début d’Euro. Il est ainsi le principal danger de l’attaque des Bleus dans les yeux de l’adversaire, avec douze occasions nettes pour lui ou les autres. Il y a les trois buts qu’il amène.“

Le Parisien écrit de son côté que Kylian Mbappé “traverse la compétition avec enthousiasme“, qu’il “espère se rapprocher du but, à tous les sens du terme”, qu’il “a pu à nouveau croiser l’une de ses idoles, Cristiano Ronaldo, avec qui il a pu converser, notamment après le match, le regard plein d’admiration.” Kylian Mbappé n’ignore sans doute pas que Jorge Mendes, l’agent de CR7 “s’active en coulisses pour le caser au PSG la saison prochaine. La Juventus, c’est comme ça, n’en veut plus. Mais pas sûr que les deux stars aient parlé tour Eiffel et camp des Loges”, peut-on lire.

Mercato encore, sur le site du Parisien, on confirme qu’Achraf Hakimi a “un pied au PSG”. Et qu’il doit y signer pour cinq ans. Mais “l’affaire peut encore capoter d’autant que Paris n’est pas seul sur le dossier : Chelsea suit de près l’évolution du dossier.” Toutefois, “il semble bien que le PSG ait une longueur d’avance.“ Le journal francilien explique qu’il va falloir se montrer patient avant une signature. Mais comme l’Hispano-marocain est en vacances, il est “libre de se déplacer pour venir passer sa visite médicale et signer son contrat dès lors que les deux clubs auront officialisé leur accord.” Quant à Gianluigi Donnnaruma, qui a passé sa visite médicale il y a une semaine, “les deux parties discutent toujours du moment opportun pour formaliser son engagement avec le PSG.”

Enfin, on lit dans L’Equipe que le FC Barcelone “souhaite se mettre d’accord” avec Lionel Messi sur une prolongation de contrat de deux ans “avant que son contrat expire, mercredi soir.” Le Barça, qui vient d’obtenir un prêt de 525M€ auprès de Goldman Sachs, “veut en effet éviter à tout prix que son joyau, arrivé en Catalogne en septembre 2000, ne soit plus lié au club pour la toute première fois de sa carrière.” Des visuels de l’annonce de la prolongation de la Pulga ont fuité ces derniers jours. Le rapport avec Paris ? “Revenu régulièrement à la charge auprès de l’entourage de l’attaquant argentin ces derniers mois, le PSG semble avoir perdu une bataille jouée d’avance”, écrit le journal sportif.