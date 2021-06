Achraf Hakimi (22 ans) semble avoir plus qu’un pied au PSG. L’Hispano-marocain doit devenir officiellement une recrue parisienne dans les prochaines heures et fera donc ses adieux à l’Inter après une seule saison et un titre de champion d’Italie. Hier, les diverses parties ont tranché les tout derniers détails de l’opération. Aujourd’hui ou demain le joueur est attendu à Paris pour des examens médicaux. Le Corriere dello Sport rappelle que l’Inter veut intégrer l’opération dans l’exercice comptable 2020-21 et qu’il a jusqu’à mercredi pour le faire. Pour le CorSport, le montant du transfert est de 68 millions d’euros plus 5M€ en bonus. Pour Sky Sport, l’Inter et le PSG ont trouvé un accord à la hauteur de 71 millions d’euros bonus inclus, dont 3 millions difficiles à atteindre. Enfin, pour La Gazzetta dello Sport , “le PSG n’atteindra pas tout de suite les 70M€ demandés par l’Inter, mais avec des bonus pas trop compliqués il atteindra le chiffre fatidique.” Des chiffres italiens qui semblent un peu gonflés. A Paris on parle plutôt de 60M€, plus 5M€ atteignables, plus une série de bonus liés à des résultats sportifs élevés. En revanche, il y a un commun accord sur le salaire que recevra Achraf Hakimi au PSG : 8 millions d’euros par an plus 2M€ en primes lors des cinq prochaines années.