Alors que l’Italie de Donnarumma et Verratti ont remporté ce dimanche la petite finale contre la Belgique (2-0) et que l’équipe de France de Mbappé et Kimpembe a remporté la première Ligue des Nations de son histoire face à l’Espagne ce dimanche soir au terme d’un match fou (1-2), d’autres joueurs du PSG étaient présents sur les pelouses cette nuit.

À 23h00, le Brésil de Neymar et Marquinhos rencontrait la Colombie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde dans la zone Sud-Am. Après avoir manqué la dernière rencontre, le numéro 10 parisien était de retour dans le onze de départ. Dans un rencontre avec peu de temps-mort, les Brésiliens n’auront pas réussi à trouver le chemin des filets malgré quelques chaudes situations. Neymar a réalisé une première période intéressante tout en simplicité et en essayant de jouer rapidement avec ses coéquipiers, mais a sombré au retour des vestiaires. Il a même manqué 15 passes, son plus haut total dans un match du WCQ sud-américain. Le média Globo a jugé la performance du « Ney » en déclarant : « Neymar est revenu dans l’équipe et a connu deux mi-temps différentes : il a bien fait en première, mais a réalisé beaucoup d’erreurs dans la seconde et a également eu plusieurs accrochages avec Mina. Il a forcé Ospina à faire un bel arrêt au début du match, a donné une belle passe à Fred (…) Lors de deux actions, ses erreurs ont donné lieu à des opportunités pour la Colombie. »

Un peu plus tard dans la nuit, l’Argentine de Messi, Paredes et Di Maria (tous les trois titulaires) affrontait le l’Uruguay au Stade Monumental. L’Albiceleste réalise un début parfait en menant 2-0 à la mi-temps grâce à un but de Leo Messi à la 38e minute. Le sextuple Ballon d’Or fixe la défense et réalise une merveille de centre-tir de l’extérieur du pied, qui trompe le portier adverse. Une réalisation historique, puisque le joueur devient le premier sud-américain à marquer 80 buts avec sa sélection. Les Argentins poursuivent leur domination et inscrivent un troisième but dans cette rencontre. 3-0, l’Argentine retrouve le chemin de la victoire après un match nul décevant contre le Paraguay.

Angel Di Maria est sorti peu après l’heure de jeu (65e) et Leandro Paredes a lui été remplacé à 1/4 de la fin de la rencontre.

Messi a toujours un temps d’avance. Il savait… 👏🐐 https://t.co/X5xjYKjxyz — Loguito Fcb 💎 (@Loguito6) October 11, 2021

Enfin le Costa Rica de Keylor Navas recevait le Salvador pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022 dans la zone CONCACAF. Surpris par l’efficacité adverse, qui a ouvert rapidement la marque grâce à Henriquez (12e), les Costaricains ont su réagir et finalement remporter cette rencontre (2-1). À noter que le gardien Rouge & Bleu a été moins sollicité au cours de la rencontre.