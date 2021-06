Revue de presse PSG : Mbappé, Kimpembe, Sarabia, notes

Vu et lu au sujet du PSG ce mardi 29 juin 2021 dans la presse hexagonale : la gueule de bois des Bleus après la défaite aux tirs au but contre la Suisse, à commencer par celle de Presnel Kimpembe (noté 2/10 dans L’Equipe et 3.5/10 dans Le Parisien) ou celle de Kylian Mbappé, seul tireur défaillant lors de la série de cinq. L’attaquant se voit attribuer un 4/10 dans L’Equipe et un 6/10 dans Le Parisien.

“Il voulait frapper les coups francs, à tout prix marquer et décrocher le Ballon d’Or. Il aura fini muet. Kylian Mbappé a achevé son Euro sans but, lundi soir, et par un tir au but aussi manqué qu’arrêté. Une première toile trois ans après sa première étoile et un premier coup de frein dans une carrière en Bleu traversée jusque-là par des succès sans aspérité, commente le Midi Libre. Le champion du monde 2018 ne peut pas à lui tout seul expliquer cet échec d’une équipe de France trop friable (6 buts encaissés en 4 matches), comme il ne pouvait pas à lui seul résumer le sacre de 2018. Mais il restera malgré lui comme l’un des symboles de cet Euro manqué. Demandeur de responsabilités mais pas à leur hauteur cet été, il devra gérer ce premier accroc majeur. À 22 ans, Mbappé en a le temps et surtout le talent, immense. Mais il lui faudra aussi analyser.”

Kylian Mbappé “voulait marquer l’Euro de son empreinte. C’est tête basse, le regard triste, qu’il le quitte après avoir raté le dernier pénalty, écrit Le Parisien. Au total, il a touché 57 ballons hier dans la magnifique enceinte de Bucarest. Il aura frappé six fois sans cadrer la moindre frappe. Des statistiques qui résument à elles seules son manque d’application. Ce n’était pas l’Euro de l’attaquant du PSG. Il vient de vivre son premier grand échec avec l’équipe de France et va maintenant profiter de quelques jours de vacances, pour digérer, avant de revenir à son quotidien en club. Les interrogations sur son futur à Paris vont de nouveau agiter la rubrique des transferts, cela ne fait pas de doute, car KMB n’a toujours pas fait savoir ce qu’il comptait faire pour l’avenir. Les supporters parisiens retiennent leur souffle, les dirigeants attendent, et l’attaquant, lui, a toujours fait savoir qu’il trancherait après le championnat d’Europe. Une question de timing.”

“Il y aura forcément chez la star un avant et après 28 juin 2021, juge L’Equipe. En compétiteur, il tirera les leçons de cet échec. Et de cet Euro où il n’aura donc pas marqué. Tout n’est pas à jeter dans le tournoi du joueur du PSG : ses passes décisives du premier tour, sa talonnade splendide hier soir sur le 2e but et son implication sur le premier ne sont pas anecdotiques. Mais il n’est pas né pour se contenter de ce type de second rôle. Il est programmé pour être le héros, le leader de sa génération en France et en Europe. Et hier, au milieu de ce trio (avec Griezmann et Benzema) que le monde nous enviait, il a failli. Pas seulement sur le tir au but. […] Le joueur ne se trouvera pas de fausses excuses. Il affrontera l’échec. Tentera de comprendre. Il faudra sans doute mesurer les effets de la polémique qui aurait pu être évitée avec Giroud. Cela a pollué les têtes. Ensuite, il lui faudra passer à autre chose. Avec quelles conséquences ? Le Ballon d’Or ne peut plus être un objectif cette saison. Il faudra trancher sur son avenir en club. Dans les prochaines heures, Mbappé va partir loin avec sa famille. L’avion est déjà prêt. Et il conviendra de faire un choix majeur. Le plus important, sans doute, de sa vie. Un choix pour vivre des nuits de folie. Et oublier celle-ci…”

Pablo Sarabia, qui a joué les 70 premières minutes du Croatie-Espagne (3-5 ap) et marqué le but du 1-1 à la 38e minute, est noté 7/10 dans L’Equipe. Il est avec les “Italiens” du club le dernier joueur du PSG encore en lice dans l’Euro.