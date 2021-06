Le PSG est très actif sur le mercato estival. Les Rouge & Bleu ont déjà fait signer Georginio Wijnaldum et sont sur le point d’accueillir Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi. Le club de la capitale ne va très certainement ne pas en rester là et il aurait pris des renseignements sur l’une des révélations de l’Euro, Leonardo Spinazzola. L’arrière gauche de la sélection italienne réalise une très bonne compétition et attire ainsi les convoitises. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone auraient pris des renseignements auprès de l’AS Roma au sujet de son joueur. Pour l’instant, aucune offre n’est arrivée sur le bureau de la direction romaine.