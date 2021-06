“Tête haute” tweetent Pelé et Boateng à Mbappé

C’est avec des hauts et des bas qu’une légende s’écrit. Kylian Mbappé a vécu hier avec les Bleus face à la Suisse un épisode douloureux (tir au but manqué décisif) qui devra lui servir pour la suite. Nul doute que l’attaquant du PSG de 22 ans s’en servira pour apprendre et progresser encore. “Garde la tête haute, Kylian ! Demain est le premier jour d’un nouveau voyage” a publié le roi Pelé sur Twitter. “Tête haute @KMbappe. Ces choses arrivent aux vrais grands”, a tweeté Jérôme Boateng. Des messages de réconfort. Certainement ce dont a besoin le joueur ce matin pour mieux digérer l’échec.