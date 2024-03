Revue de presse PSG : Mbappé, Luis Enrique, Lee…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 4 mars 2024. La fin d’histoire mouvementée de Mbappé avec le PSG, Lee Kang-In de retour en Espagne, le bras de fer Mbappé-Enrique plombe-t-il le vestiaire du PSG ? Luis Enrique joue sa crédibilité contre la Real Sociedad…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque Kylian Mbappé et son choix de quitter le PSG à l’issue de son contrat le 30 juin prochain. « En décidant de quitter le PSG en fin de saison, l’attaquant a tenu tête à Nasser al-Khelaïfi. Ils ne sont pas nombreux dans l’histoire récente du club à avoir imposé leurs souhaits au président qatarien », lance le quotidien sportif. Ce dernier explique qu’en 13 ans, ils sont trois à avoir osé dire non au président du PSG, Carlo Ancelotti, Adrien Rabiot et donc Kylian Mbappé. « Lionel Messi aurait pu intégrer ce petit groupe, mais les versions divergent sur son départ : l’Argentin laissant filtrer qu’il n’a pas voulu continuer et le PSG arguant a contrario qu’il n’a pas souhaité le prolonger. La vérité doit se situer quelque part entre les deux, des discussions ayant été initiées un temps pour allonger le bail de l’octuple Ballon d’Or France Football. » L’Equipe explique que Nasser al-Khelaïfi a toujours imposé ses volontés à ses joueurs. Il avait refusé un départ d’Edinson Cavani en 2015, n’a pas davantage ouvert la porte quand le FC Barcelone tenta de faire venir Thiago Silva ou Marquinhos. Idem avec Neymar en 2019 ou Marco Verratti en 2017. « Il a même « convaincu » son petit milieu italien de changer d’agent et de prendre Mino Raiola, avec lequel il entretenait des relations constructives. » Le dirigeant parisien s’était déjà montré intransigeant avec Mbappé en 2021, lorsque le Real Madrid avait proposé 160 millions d’euros pour le recruter à un an de la fin de son contrat. « Cette fermeté lui a donné raison puisque, un peu moins d’un an plus tard, il arrachait la prolongation du Français. » Le choix de Kylian Mbappé de ne pas prolonger a du mal à passer au Qatar, avance l’Equipe. « La pilule est d’autant plus difficile à avaler pour Nasser al-Khelaïfi que, depuis deux ans, afin de garder son champion du monde 2018, il lui a accordé tout ce qu’il souhaitait. » La décision du président du PSG de l’écarter de la tournée au Japon l’été dernier et son placement dans le loft, a été jugé humiliante par le clan Mbappé, « et qui les a convaincus de ne pas poursuivre dans la capitale au-delà du 30 juin même s’ils ont pu, ces derniers mois lors de leurs échanges avec le club, laisser un espoir à Al-Khelaïfi« , conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif évoque aussi la place spéciale de l’Espagne pour Lee Kang-in. Au PSG depuis l’été dernier, l’international sud-coréen a passé douze ans en Espagne. « Ses parents et le jeune Kang-in, alors âgé de dix ans, ont répondu favorablement à une proposition d’essai du Valence CF« , en juin 2011. « De ses douze années passées, Lee garde un lien très fort avec l’Espagne. Il s’y est fait ses amis les plus proches, s’y est construit une équipe professionnelle autour de lui, parle une langue qu’il utilise encore au quotidien dans le vestiaire du Paris-Saint-Germain, a développé un style de jeu très local, y a découvert des habitudes alimentaires qui persistent, et a surtout connu un rythme de vie devenu le sien », lance l’Equipe. Même s’il a vécu pendant 12 ans en Espagne, Lee Kang-in ne vous dira jamais qu’il est espagnol, lance le quotidien sportif. « Son éducation et le « sacrifice » de ses parents pour lui permettre de rejoindre l’Europe ont formé des liens indéfectibles avec la Corée du Sud. » Ses retours en Corée du Sud sont vécus comme des évènements. En raison d’un calendrier chargé, ils ne se limitent plus désormais qu’à l’équipe nationale ou des tournées avec ses clubs, comme le PSG l’été dernier. Ce sont surtout ses plus fervents supporters qui se déplacent pour le voir jouer au Parc des Princes, conclut l’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque Luis Enrique. Le quotidien francilien estime que l’entraîneur du PSG verra son crédit grandir ou se dégonfler en fonction du résultat contre la Real Sociedad demain soir. Le Parisien indique que Luis Enrique utilise le turn-over comme un moyen de maintenir son groupe sous pression. C’est aussi un moyen de gérer la récupération. « Tu n’es pas bon, tu sors. C’est la règle que l’Espagnol impose à tous et qui s’est confirmé un peu plus vendredi soir, lorsqu’il a osé mettre sur la touche la star du club, Kylian Mbappé, dès la mi-temps. » Le quotidien francilien avance que dans l’entourage de Kylian Mbappé, on expliquait que tout était rentré dans l’ordre, que les différentes parties ont mis les points sur les I, et qu’ils sont prêts à avancer ensemble. « Un discours qui devra néanmoins se traduire sur le terrain. Pour l’entraîneur, il était aussi important que cela n’affecte pas le groupe, alors que la fin de saison s’annonce existante à bien des égards. » Luis Enrique a su faire rentrer dans la tête de ses joueurs qu’ils auraient tous un rôle à jouer cette saison, note Le Parisien.

Le quotidien francilien se demande aussi si le bras de fer entre Kylian Mbappé et Luis Enrique plombe l’ambiance dans le vestiaire du PSG. Lorsque le coach espagnol a annoncé à son numéro 7 qu’il sortait à la mi-temps contre Monaco, ses coéquipiers « n’ont pas cherché à le consoler, ni à le prendre dans leurs bras. Ils sont restés pros et concentrés, ont écouté les consignes de leur entraîneur, sans sourciller, avant de regagner le pré, ou le banc pour les remplaçants, sur lequel certains ont semblé surpris de ne pas y trouver leur camarade. » Son choix de suivre la fin du match dans les tribunes de Louis II n’a pas été un grand sujet de discussion pour ses coéquipiers, avance Le Parisien. Dimanche, c’est dans un bon climat que les joueurs du PSG ont regagné le Campus. Non seulement Mbappé n’a pas voulu en rajouter, mais le reste de l’équipe a en plus maintenu la bonne humeur, des sourires et quelques blagues, pour préserver ce cadre si cher aux yeux du staff. « Ses partenaires ont vu, aussi, qu’il avait échangé avec Enrique samedi matin, ce qui a été perçu comme une volonté d’apaisement de part et d’autre », indique le quotidien francilien. L’annonce de son départ, le 9 février, n’avait déjà pas surpris grand-monde. Pas plus qu’il n’avait enclenché de vastes débats dans l’équipe. Un mois après ce premier bouleversement, le scénario est quasi le même avec des joueurs davantage concernés par les objectifs collectifs que par les déboires de leur joueur star, lance Le Parisien. « Mis à part les éloges et les compliments, il est de toute façon bien rare de voir un Parisien se lancer sur un commentaire à propos de Mbappé en public, un peu moins en privé. Aucune règle n’interdit d’en parler, il n’y a pas non plus de punition promise à celui ou celle qui s’y risquerait, mais les joueurs du PSG sont sûrement ceux qui, à l’arrivée, donnent le moins leur avis sur l’actualité brûlante du capitaine des Bleus. Ça ne date pas d’hier et ce n’est pas aujourd’hui que cela va commencer« , conclut Le Parisien.

Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap), Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Dembélé, Mbappé, Barcola.

