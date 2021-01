Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 24 janvier 2021 : du Kylian Mbappé à toutes les sauces car l’attaquant vient de lancer son année 2021, et parce qu’il hésite toujours sur son avenir.

“Derrière ces performances individuelles ratées, où certains voient une stagnation, plusieurs éléments n’ont pas aidé. Il y a l’argument athlétique, incontournable”, juge ce dimanche L’Equipe. “Il y a l’environnement sportif, ce collectif brinquebalant où il a de nouveau été ballotté à tous les postes de l’attaque au point d’y perdre par moments le plaisir. Et puis, il y a sa situation contractuelle, qui n’est pas de nature à favoriser la plus grande sérénité même si l’intéressé assure le contraire auprès de ses amis. […] Ses déclarations appellent deux commentaires. Le premier est qu’à 22 ans, Mbappé se situe à un moment charnière. Il boucle sa 4e saison au PSG, ce qui n’est pas rien, et il s’interroge pour savoir si ce n’est pas le moment d’entamer un nouveau cycle. Entre les lignes, on comprend que, à Paris ou ailleurs, l’idée est de s’engager pour plusieurs années. Pour cela, et c’est le second commentaire, il a besoin d’y croire. Les années écoulées n’ont pas apporté tous les gages en la matière mais son attachement au club, tout comme les incertitudes chez les autres cadors européens (Real, Liverpool…), font qu’il ne veut pas se précipiter et que tout est encore possible. En interne, Neymar et lui ont fait passer le message que pour prolonger, ils ont besoin de garanties. Les deux jugent que l’effectif n’est pas assez armé, trop déficient à certains postes. Paris peut-il leur fournir ces garanties ? À voir. Les discussions entre Mbappé et Paris sont jugées constructives. Ça ne veut pas dire que l’issue sera positive, mais chaque réunion permet d’en savoir un peu plus. Le choix est attendu d’ici à l’été, sachant qu’en cas de réponse négative du joueur, le club envisagera sérieusement une vente.”

“Jusqu’ici, Mbappé privilégiait l’option d’une prolongation d’une durée très courte dans ses discussions avec le club. Une manière de se garder une porte de sortie s’il choisissait de rempiler avec le PSG. Cette fois, le n°7 a évoqué la possibilité de s’engager sur la durée“, écrit Le Parisien. “Difficile de savoir ce qu’implique « ce long terme » — le détail des discussions n’a pas filtré —, mais il faut considérer une prolongation d’au moins trois années supplémentaires, voire plus. Un nouvel engagement porterait donc le contrat avec le PSG a minima jusqu’en 2025. Et une liberté retrouvée de s’engager avec le club de son choix en janvier 2025 (au mieux l’été précédent), quand il aura 26 ans. A moins que l’attaquant ait simplement voulu habiller son discours des atours d’un désir supposé de prolongation. Car le reste de ses paroles ne transpire pas une féroce envie de poursuivre longtemps à Paris. […] Il laisse entendre que le PSG fait partie des options, mais pas la seule. Apparemment, Mbappé est tout autant convaincu que Liverpool, le Real ou encore City présentent des gages de succès et d’épanouissement. Sans compter que l’attaquant et sa famille ont de tout temps considéré que la L1 pouvait présenter un caractère limitatif à son évolution. […] Mbappé devra définir sa position avant cet été. Car en cas de départ, le PSG devrait lui trouver un remplaçant. Et l’ombre d’un certain Messi planerait un peu plus.”

Sinon, pour les joueurs du PSG, le week-end est libre. Le prochain match, ce sera dimanche à Lorient, la lanterne rouge de la Ligue 1. Le marathon reprendra alors. Quid de Keylor Navas et Marquinhos sortis vendredi soir ? Le gardien de but a juste eu quelques douleurs après un impact. Pas d’inquiétude. Quant à la gêne derrière l’adducteur du capitaine, rien de grave. Mais des examens seront réalisés pour en savoir un peu plus, rapporte L’Equipe.