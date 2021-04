Vu et lu au sujet du PSG dans la presse nationale ce vendredi 9 avril 2021, veille de match (piège) à Strasbourg (32e journée de L1), qui se disputera trois jours avant le quart de finale retour de la Ligue des champions au Parc des Princes face au FC Bayern.

“Grâce à son exploit retentissant sur le terrain du Bayern (3-2), Paris s’affirme dans son ambition de gagner sa première Ligue des champions, porté par des stars en forme et une solidarité irréprochable”, écrit l‘AFP. “Hier matin, son visage a incarné la prouesse du PSG en une du Parisien et de L’Équipe : Kylian Mbappé, auteur d’un doublé, a porté son équipe vers un succès inespéré, plaçant le PSG en position idéale avant le match retour, mardi, au Parc des Princes. En Bavière, « Kyky » a été d’un réalisme chirurgical, en marquant sur ses deux seules tentatives. Parfois critiqué pour son manque d’efficacité, le jeune champion du monde a réglé la mire durant cette phase à élimination directe, avec un bilan de six buts en neuf tirs.”

Kylian Mbappé “concourt clairement pour le Ballon d’or 2021”, affirme Le Parisien. Il “a épaté autant seul (à Barcelone) qu’accompagné (au Bayern). Sa faculté à rester décisif avec Neymar et Di Maria sur la pelouse indique peut-être que l’accumulation des talents n’empêche pas de briller. A l’heure où il réfléchit à prendre toute sa place dans un projet qui le consacrerait comme l’astre autour duquel les autres tournent, son doublé munichois s’ajoute à l’analyse qu’il mène sur son avenir. Les trois meilleurs matches du PSG cette saison sont au Camp Nou, à Lyon et en Bavière, où deux certitudes ont raflé tous les suffrages : Mbappé survole sa discipline à partir du moment où Paris avance avec un collectif.”

Marquinhos forfait (adducteurs), Neymar suspendu, Juan Bernat en phase de reprise, Verratti et Florenzi toujours isolés (Covid), Icardi incertain, Kurzawa blessé aux mollets… “Le déplacement demain à Strasbourg s’annonce délicat”, constate par ailleurs le journal francilien. “Pour Mbappé, touché par un coup en fin de match, le repos devrait être préconisé ce week-end. Kimpembe, très sollicité, pourrait aussi bénéficier d’un jour « off ». Avec toutes ces inconnues, quelle équipe le PSG compte-t-il aligner en Alsace ? Abdou Diallo, sorti malade à la mi-temps, devrait pouvoir tenir sa place. Dagba, Bakker, Herrera, Rafinha, Sarabia, Kehrer, Draxler seront appelés au combat. Tout comme Paredes, suspendu à Munich. Le groupe sera encore rajeuni avec les présences de Simons ou Nagera. Ils ne partiront pour Strasbourg que dans la matinée de demain. […] Le come-back attendu sera celui de Verratti, dont la période d’isolement devrait toucher à son terme dimanche ou lundi. Reste à savoir s’il pourra tenir le rythme que demande un quart de finale de Ligue des champions…” Marco Verratti est, semble-t-il, fatigué mais ne présente pas de symptômes.

“Dans l’entourage de Marquinhos, on se montrait pessimiste hier”, rapporte L’Equipe au sujet du capitaine du PSG. “Sauf rétablissement supersonique, Paris va donc devoir modifier sa charnière centrale et associer un autre élément à Kimpembe. Danilo Pereira, performant en Bavière, tient la corde pour rempiler à ce poste. […] Abdou Diallo, sorti à la pause mercredi en raison de vomissements, sera retapé. Un doute subsiste pour Icardi, qui n’est plus considéré comme étant à l’infirmerie. Mais il manquera de rythme.” Du côté du Bayern, on “accumule les mauvaises nouvelles”, explique le quotidien sportif. “À l’issue de la défaite contre Paris, Süle et de Goretzka ont rejoint une infirmerie déjà bien remplie (Lewandowski, Douglas Costa, Gnabry, Tolisso). Victime d’un claquage à une cuisse et remplacé juste avant la mi-temps, le défenseur allemand sera indisponible plusieurs semaines. Si un léger espoir subsiste concernant le milieu défensif, qui souffre d’une élongation de la cuisse droite. Ses chances sont néanmoins infimes d’accompagner Kimmich, mardi, devant la défense, où il devrait être de nouveau suppléé par Alaba. Hansi Flick aurait bien aimé pouvoir faire souffler quelques cadres avant le retour à Paris, mais il ne pourra guère faire tourner demain en championnat contre l’Union Berlin.”

En outre, après leur large victoire en Slovénie à l’aller (37-24), les handballeurs du PSG se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions, en s’imposant à domicile contre Celje (31-23) hier. Les Parisiens joueront le club allemand de Kiel, tenant du titre, les 12 ou 13 mai, et 19 ou 20 mai.