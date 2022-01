Revue de Presse PSG : Mbappé, PSG-Real, Ndombele, Hamraoui…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 22 janvier 2022. Décision ce samedi quant à la présence ou non de Kylian Mbappé face au Stade de Reims, pas d’avancée dans le dossier Tanguy Ndombélé, les supporters parisiens impatients avant les 8es de finale de Ligue des champions face au Real Madrid et le retour de Kheira Hamraoui face à l’ASSE.

Dans son édition du jour, L’Equipe donne des nouvelles de Kylian Mbappé. Victime de douleur aux adducteurs après la victoire face au Stade Brestois (2-0) samedi dernier, le numéro 7 parisien doit se contenter de soins et d’une reprise de programme. Ainsi, sa présence ou non face au Stade de Reims sera confirmée après l’entraînement du jour. De son côté, « le joueur ne montre pas d’inquiétude particulière quant à sa douleur. » Mais le staff parisien ne souhaite prendre aucun risque avec son meilleur joueur (19 buts et 15 passes décisives) et « difficile d’imaginer dans ce contexte, sans entraînement collectif cette semaine, que Mbappé joue un rôle majeur face aux Champenois. » Blessé à la cheville depuis le 28 novembre, Neymar Jr a beaucoup travaillé pour « conserver son cardio et solliciter ses quadriceps » et doit reprendre la course en début de semaine prochaine. Il n’aura que 2 ou 3 matches (LOSC le 6 février, Rennes le 11 ou 12 février et un éventuel quart de finale de Coupe de France le 9 février) pour retrouver du rythme avant le choc face au Real Madrid. Enfin, pour Lionel Messi, « les doutes sont moins grands. » Victime de quelques symptômes lors de sa période Covid-19, la Pulga doit encore retrouver des sensations et a entamé « un contre la montre pour être prêt dans trois semaines. »

Le quotidien sportif fait également un point sur le mercato du PSG. Et pour cette période hivernale, le directeur sportif du PSG – Leonardo – s’était fixé au minimum trois départs dans son effectif : Sergio Rico, Rafinha et Layvin Kurzawa. Si les deux premiers ont rejoint la Liga (Majorque pour le gardien et la Real Sociedad pour le Brésilien), les représentants du latéral gauche s’activent un peu partout en Europe. Mais d’autres départs peuvent être prévus à l’image du dossier Abdou Diallo (AC Milan ou clubs anglais) qui reste d’actualité. En effet, sans départ, le PSG ne pourra pas se montrer actif dans le sens des arrivées, toujours selon L’Equipe. Ainsi, l’éventuelle arrivée de Tanguy Ndombélé dépend d’un départ (vente ou prêt) au sein de l’effectif des Rouge & Bleu. « Dans les discussions entre Fabio Paratici et Leonardo, la notion d’échange est revenue. Mais elle n’a pas, en l’état, débouché sur une hypothèse viable. Peu de joueurs parisiens se pressent pour partir et seul le nom de Leandro Paredes a retenu l’attention des Spurs. » De son côté, Tanguy Ndombélé, en situation d’échec à Tottenham, privilégie le PSG et « Mauricio Pochettino le perçoit comme une vraie valeur ajoutée à son milieu. »

Enfin, L’Equipe évoque aussi le retour de Kheira Hamraoui dans le groupe des Féminines du PSG face à l’AS Saint-Etienne, trois mois après avoir été victime d’une violente agression. Une information confirmée par Didier Ollé-Nicolle en conférence de presse et une nouvelle étape franchie pour l’internationale française après avoir repris l’entraînement le 7 décembre dernier. Mais en raison des différends avec Aminata Diallo, placée en garde à vue pendant plusieurs heures avant d’être relâchée sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elle, et certaines membres de l’effectif, « une partie du vestiaire n’est pas très enjouée de ce retour dans le groupe. » Mais, Kheira Hamraoui a de bonne chance de jouer quelques minutes dans le Forez et « une nouvelle étape vers un retour à la normale va être franchie. »

De son côté, Le Parisien se demande si Kylian Mbappé sera apte face au Stade de Reims ce dimanche (20h45 sur Prime Video) à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Dans son point médical, le PSG a précisé que son joueur « poursuivait son travail individuel dans des bonnes conditions » après avoir ressenti des douleurs aux adducteurs. Ainsi, le numéro 7 « n’est donc pas encore forfait comme ses absences aux séances de mardi, mercredi et jeudi pouvaient le laisser craindre. » Depuis le début de la saison, le champion du Monde a seulement manqué trois matches : deux fois face au LOSC (au Trophée des Champions et en Ligue 1) et contre le FC Lorient (22 décembre en L1). La priorité du staff parisien est de permettre à Kylian Mbappé de récupérer au mieux afin d’être en forme face au Real Madrid le 15 février prochain.

Le quotidien francilien donne également la parole à certains supporters à quelques semaines du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid au Parc des Princes. Et la fin des jauges dans les enceintes sportives (à partir du 2 février) a ravi les supporters des Rouge & Bleu. Une bonne nouvelle pour les supporters parisiens alors que le dernier match avec du public en phase éliminatoire de Ligue des champions remonte à mars 2019. « C’était très dur de suivre ça devant sa télé. Surtout quand on a l’habitude d’aller à chaque match au Parc et de traverser toute l’Europe. Nous supporters, nous avons notre rôle à jouer, surtout dans ce type de match », rapporte Romain, abonné à Auteuil depuis quatre ans, avant de se pencher sur le déplacement au match retour (9 mars). « J’espère que l’on va pouvoir apporter notre soutien aux joueurs, même à l’étranger. Je suis déjà allé à Bernabeu en 2019, mais j’ai hâte d’y retourner. » De son côté, Gary Assouline a donné son pronostic pour cette rencontre aller. « Je nous vois bien gagner 3-1 avec une ouverture du score de Karim Benzema. Nous sommes meilleurs quand nous sommes dos au mur. »