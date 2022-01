Dhorasoo : « Ndombele, ça reste un profil que le PSG n’a pas »

Le PSG recrutera-t-il un nouvel élément avant la fermeture du mercato hivernal le 31 janvier prochain ? Si les Rouge & Bleu pensent surtout à dégraisser leur effectif (Sergio Rico, Teddy Alloh, Bandiougou Fadiga et Rafinha), le directeur sportif du PSG – Leonardo – pourrait bien profiter de quelques opportunités de marché pour renforcer le milieu de terrain. Ces dernier jours, un nom est lié au PSG, celui de Tanguy Ndombélé. Sous contrat jusqu’en 2025 avec Tottenham, l’international français de 25 ans est en situation d’échec chez les Spurs et est pris en grippe par une partie des supporters. Ainsi, une arrivée à Paris, une destination privilégiée par le joueur, pourrait redonner un élan à la carrière de l’ancien Lyonnais. Un prêt avec option d’achat ou un échange de joueur sont évoqués par certaines sources. Pour l’ancien Parisien, Vikash Dhorasoo, le profil de Tanguy Ndombélé pourrait être bénéfique pour le PSG

« C’est une formidable idée ! (…) J’adore ce joueur. Il est unique dans son style. Par ses prises de balles, par ses passes il est surprenant. J’aime beaucoup les joueurs qui font des passes masquées. Il est difficile à lire et il est ultra-puissant. Après je pense qu’il a un problème : il a du mal à défendre vers son but, à courir vers son but, à se replacer très vite. Je ne sais pas si ça se rectifie mais il faut l’espérer et ça reste un profil que le PSG n’a pas », a déclaré Vikash Dhorasoo au quotidien Le Parisien. « Enfin Verratti aura quelqu’un sur qui s’appuyer. Ndombele, il va inventer des choses. Vraiment. Il invente des passes, il trouve des angles incroyables… Il faut qu’il soit en confiance, mais je le vois bien au Parc des Princes capable de supporter la pression d’un grand club qui joue la Ligue des champions. »