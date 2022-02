Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 18 février 2022. Quels sont les leviers à activer pour une possible prolongation de Mbappé, Sergio Ramos indisponible face au FC Nantes, vers une titularisation de Neymar Jr et Mauricio Pochettino semble avoir trouvé son onze type.

L’Equipe consacre sa Une à l’avenir de Mbappé et se demande comment le PSG peut le convaincre de prolonger, lui dont le contrat arrive à échéance le 30 juin prochain. Après avoir exprimé son désir en décembre de voir l’attaquant de 23 ans prolonger avec les Rouge & Bleu, le discours du directeur sportif parisien – Leonardo – n’a pas changé, surtout après la prestation du champion du Monde face au Real Madrid (1-0). « Mais il a conscience que pour réaliser son rêve, un certain nombre de leviers sont à activer, et ils ne sont pas seulement financiers. » Premièrement, Kylian Mbappé souhaite être un joueur phare de l’équipe, celui autour duquel on bâtit l’équipe. Mais jusqu’à présent, « il n’a jamais été traversé par ce sentiment, pas même l’été dernier » notamment avec l’arrivée de Leo Messi. « Être une étoile au milieu d’autres étoiles n’est pas son objectif. Il veut être celle qui scintille le plus, qui file en tête de peloton et trace le sillon pour les autres. »

Mais c’est surtout le recrutement de Sergio Ramos qui a interpellé Kylian Mbappé. Même s’il reconnaît le professionnalisme de l’ancien capitaine du Real Madrid, l’entourage du joueur se demande si le PSG prépare vraiment l’avenir avec un défenseur de 35 ans. « Le clan Mbappé avait un sérieux doute. Et, visiblement, le message est parvenu jusqu’aux oreilles de ses dirigeants qui vantent aujourd’hui la jeunesse du nouveau onze type de Mauricio Pochettino » (Donnarumma, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi, Mendes). Kylian Mbappé et certains coéquipiers francophones ont également mal vécu quelques passes-droits accordés aux Sud-Américains. Face à cela, le numéro 7 parisien « a parfois eu des doutes sur la capacité du club à imposer les exigences du très haut niveau. » De plus, l’international français ne veut pas que son statut et positionnement sur le terrain changent en dépit des présences de Neymar Jr et Leo Messi.

Enfin, le joueur et son entourage souhaitent surtout une prolongation de contrat courte durée (deux ans) « avec une revalorisation salariale substantielle, même si aucune offre écrite ne lui a encore été formulée. » Ainsi, les dirigeants parisiens pourraient « supplier » leur joueur à prolonger son contrat afin que celui ci porte encore les couleurs des Rouge & Bleu au moment de la Coupe du monde 2022 au Qatar, « tout en lui promettant qu’il partirait six mois plus tard », soit en juin 2023. Enfin, en restant quelques années de plus dans le club de la capitale, Kylian Mbappé pourrait entrer un peu plus dans l’histoire du PSG en devenant le meilleur buteur du club et avec comme objectif principal de remporter la première Ligue des champions.

Blessé au mollet depuis fin janvier, Sergio Ramos est toujours en phase de reprise et sera forfait pour le déplacement sur la pelouse du FC Nantes ce samedi (21h sur Canal Plus Décalé), dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. De son côté, Neymar Jr devrait être titulaire lors de cette rencontre. Le Brésilien était entré en cours de jeu face au Real Madrid pour son retour à la compétition.

Pour Le Parisien, Mauricio Pochettino semble avoir trouvé son onze type après la belle victoire face au Real Madrid en Ligue des champions. Même si les choses peuvent évoluer selon les blessures, suspensions et les choix tactiques liés à l’adversaire, « une équipe est en train de se dessiner. » Face aux Madrilènes, l’entraîneur parisien avait aligné le même onze que lors la victoire probante sur la pelouse du LOSC (5-1), une chose inédite depuis le début de son mandat. « Cette permanence, associée au retour de Neymar, permet de dessiner une équipe type. » Mauricio Pochettino peut s’appuyer sur une jeune défense lors des matches importants : Achraf Hakimi (23 ans), Marquinhos (27), Presnel Kimpembe (26) et Nuno Mendes (19). Si un doute pouvait subsister avec Sergio Ramos, ce dernier est victime de nombreux pépins physiques. De plus, Kimpembe retrouve des bonnes sensations en 2022. Et avec Gigio Donnarumma (22 ans) dans les buts « Paris mise sur l’avenir. »

Au milieu de terrain, Marco Verratti est sans conteste l’atout numéro un du PSG. Et son trio avec Leandro Paredes et Danilo Pereira a évolué à un bon niveau face au Real Madrid. Que ce soit en sentinelle ou à un poste de relayeur, l’Italien « a atteint une telle maturité dans son jeu qu’il figure aujourd’hui parmi les meilleurs du monde à son poste. » De son côté, Danilo Pereira évolue dans un rôle hybride et compense parfaitement les montées d’Achraf Hakimi sur son côté. « L’adaptabilité du Portugais en fait un joueur précieux qui offre une alternative à Idrissa Gueye. » Même s’il n’a pas toujours convaincu par le passé, Leandro Paredes peut devenir un numéro 6 efficace, comme ce mardi, lorsqu’il « conjugue impact et maîtrise balle au pied. » En attaque, Ángel Di María semble être le grand perdant du retour de Neymar Jr. L’Argentin n’a pas su saisir sa chance lors de la longue absence du Brésilien. Ainsi, la MNM devrait de nouveau être associée, mais « reste à savoir à quels postes. »

Le quotidien francilien confirme que Sergio Ramos manquera le match face au FC Nantes ce samedi. « Il poursuit sa réhabilitation en marge du groupe » au Camp des Loges. Un doute subsiste également pour sa présence face à l’AS Saint Etienne le 26 février prochain. Mis à part l’Espagnol, Mauricio Pochettino pourra compter sur l’ensemble de son effectif face aux Nantais. Neymar Jr devrait débuter la rencontre tandis que certains titulaires de mardi pourraient souffler.