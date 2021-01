Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 8 janvier 2021 : la méforme de Kylian Mbappé, le poste de Marco Verratti, le retour de Mauro Icardi. Demain, le PSG recevra Brest (10e) dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1.

“Mbappé, c’est quoi le problème ?”, se demande Le Parisien qui voit trois explications : 1/il cumule les pépins physiques 2/Le collectif ne l’aide pas 3/Son avenir lui pèse. Le journal francilien demande des analyses à Rolland Courbis, Mickaël Madar ou Alain Perrin qui ont chacun leur explication. Et ce dernier, qui a commenté le match ASSE-PSG sur la chaîneTéléfoot, dit qu’il a remarqué “comme une attitude boudeuse”. Et on peut lire : “Je ne sais pas si c’était lié à son poste, au système, à des raisons personnelles ou à quelque chose d’autre, mais je ne l’ai pas senti enthousiaste. Est-ce son avenir, son renouvellement de contrat qui le fait cogiter et explique qu’il n’est pas à 100% mentalement ? La seule chose dont je suis sûr, c’est qu’il n’y a pas à s’inquiéter pour un joueur avec un tel talent. Les joueurs ne sont pas des robots, pour moi, ce n’est qu’une humeur, un coup de fatigue. Si on fait le même constat lors du Trophée des champions face à l’OM ou contre le Barça en Ligue des champions, ce sera différent. Pour l’heure, il n’y a, pour moi, pas lieu de s’inquiéter pour Kylian Mbappé.”

Du côté de L’Equipe, on se repenche sur la position (n°8 avancé) de Marco Verratti sur le terrain mercredi. Il “a réalisé une première période plutôt convaincante couronnée par une passe décisive. En seconde, il s’est montré plus discret et a évolué globalement plus bas, où il a davantage l’habitude de jouer, quand Paris est passé en 4-4-2 avec la sortie de Gueye remplacé par Draxler à la 63e. Il a alors alterné avec l’Allemand entre projections offensives et vigilance défensive”, résume le journal sportif. “C’est Blanc, entre 2013 et 2016, qui l’avait le premier utilisé plus haut sur le terrain. Verratti était alors plus libre puisqu’il avait à ses côtés dans l’entrejeu, Matuidi, capable de multiplier les efforts, et Motta plus défensif. […] Pochettino a raison de vouloir ressayer Verratti dans cette position plus offensive. Déjà parce qu’il en a la qualité. À Saint-Étienne, il a par exemple parcouru 11,9 km. Et cette alternative peut offrir une palette tactique plus large au PSG et à son nouvel entraîneur que la sempiternelle complicité Neymar-Mbappé que les adversaires parviennent mieux à contenir. […] Hier à l’entraînement, les hommes de Puel n’en revenaient pas de la difficulté qu’ils avaient à lui prendre le ballon une fois qu’il l’avait dans les pieds. Même si dans les semaines à venir, Neymar, le maître à jouer, va revenir, l’expérience Verratti, en élément plus offensif, mérite d’être revue. Peut-être dès demain ou mercredi prochain lors du Trophée des champions.”

Demain, c’est donc Brest au Parc des Princes. On pourrait retrouver Mauro Icardi dans le groupe, confirme L’Equipe. mais aussi Layvin Kurzawa et Alessandro Florenzi qui ont repris avec le groupe ces derniers jours même si aucun risque ne sera pris. Quant à Presnel Kimpembe (cuisse) il va mieux, “il est attendu à l’entraînement collectif la semaine prochaine. Tout comme Danilo Pereira (cuisse). Quant à Paredes (hanche), il n’est également plus très loin d’un retour après avoir retrouvé les terrains en début de semaine. Enfin, Neymar (cheville) et Bernat (genou) sont toujours considérés à l’infirmerie et sont avec Rafinha (Covid-19) bien évidemment forfait pour demain.” En conséquence, le journal sportif voit ce XI pour le PSG-Brest, le même qu’à Geoffroy- Guichard : Navas – Dagba, Kehrer, Marquinhos, Bakker – Herrera (ou Draxler), Gueye, Verratti – Di Maria, Kean, Mbappé.