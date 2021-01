Philippe Tournon, emblématique chef de presse de l’Equipe de France entre 1987 et 2018 – avec une coupure entre 2004 et 2010 – a connu pas moins de 337 sélections, 253 internationaux et 9 sélectionneurs. Pour le Parisien il s’est penché sur l’un d’entre eux, Kylian Mbappé. Tournon qui voit en l’attaquant un surdoué qui sait ce qu’il veut. Pour lui, ce n’est pas de l’arrogance mais de la confiance en soi.

“Ses parents l’attestent, il n’a jamais douté, et du haut de ses dix-douze ans, il leur disait déjà : Je vais gagner plein de titres, je serai Ballon d’or! Pas de la suffisance, surtout pas, simplement une confiance énorme, presque aveugle, en un talent qui lui permettait déjà de faire toutes les différences sur tous les terrains. Pour lui, c’était une évidence, il allait jouer, tout le temps, et gagner, presque tout le temps. C’était son destin et il n’y pouvait rien changer, raconte Philippe Tournon pour le quotidien régional. […]Un encadrement exceptionnel, tant du côté familial que business, a, tout bonnement, permis à ce surdoué de suivre un chemin tout tracé et d’aller au bout de ses rêves. Et, soyez en sûr, il restera le même. Ses pas et une volonté bien trempée le guideront toujours vers les contrées où il saura pouvoir accomplir un destin hors normes et gagner, gagner encore, gagner toujours.“