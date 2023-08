Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 15 août 2023. La deuxième partie de la Revue de Presse avec Kylian Mbappé réintégré dans le groupe principal de Luis Enrique… mais sans avoir la garantie de prolonger, discussions en cours pour Warren Zaire-Emery, à la recherche d’un milieu de terrain…

Le bras fer entre Kylian Mbappé et le PSG a pris fin dimanche avec la réintégration du Français à l’entraînement de l’équipe première. Et les deux parties tentent de trouver un deal gagnant-gagnant. Après 23 jours passés dans le loft du PSG, Kylian Mbappé a retrouvé le groupe principal de Luis Enrique. Une nouvelle qui a créé une véritable sensation dans le monde du football alors que les relations entre le club parisien et le Français étaient très tendues. Mais depuis quelques jours, le climat est redevenu propice à un réchauffement entre les deux parties dans le but de se concentrer sur le sportif. L’Equipe et le journaliste Vincent Duluc fait le point sur la situation de Kylian Mbappé. Et son retour à l’entraînement n’est pas lié à la promesse de ne pas partir libre à la fin de son contrat l’été prochain.

« La question d’une prolongation ne serait même pas apparue dans les discussions préalables au réchauffement diplomatique de la semaine écoulée. » De plus, il n’y a toujours pas d’évolution concernant la position du joueur sur la levée de son option présente dans son contrat. Mais l’attaquant de 24 ans voulait à tout prix rejouer. Ce retour laisse penser que le champion du Monde a abandonné quelque chose en chemin pour que le PSG ne sorte pas totalement perdant lors de sa fin de contrat en juin 2024, « même si cela n’empêchera pas le club parisien, probablement, de tenter à nouveau de prolonger son attaquant vedette dans le courant de la saison », précise L’E.

Nos confrères de L’Equipe évoquent la situation de Warren Zaïre-Emery et l’envie du club de blinder son contrat, qui se termine en 2025 : « Il y a peu, Campos et le président Nasser Al-Khelaïfi ont échangé avec son agent Jorge Mendes pour jeter les bases d’une prolongation« . Actuellement sous contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2025, le titi parisien pourrait donc voir son contrat blindé avec le Paris Saint-Germain qui se projette loin avec son milieu de terrain français. Un dossier sur lequel tout le monde en interne semble d’accord. En effet, le président du club de la capitale, son directeur sportif et le coach Luis Enrique verraient d’un bon œil sa prolongation de contrat. En conférence de presse d’avant-match, le nouvel entraîneur parisien a déclaré vendredi dernier au sujet de Warren Zaïre-Emery : « Warren est un joueur que j’aime beaucoup, confiait l’entraîneur parisien. Selon moi, c’est un des meilleurs jeunes du football actuel. Il est très intelligent, bon techniquement. Un club comme le PSG doit prendre soin de ses meilleurs jeunes pour qu’ils deviennent de très grands joueurs. Warren a tout pour être un joueur très important du PSG« . Un discours en total cohérence avec les actes de Luis Enrique, qui a titularisé le titi parisien à quatre matchs de préparation sur cinq, en plus de l’avoir lancé d’entrée pour la première journée de Ligue 1 Uber Eats (0-0) face au FC Lorient.

L’Équipe fait aussi le point sur le mercato parisien en revenant sur les départs actés de Leandro Paredes et Renato Sanches à l’AS Roma. L’Argentin a été vendu pour 2,5M€ + des bonus qui pourraient monter à 4,5M€. Le Portugais de son côté est prêté avec obligation d’achat à hauteur de 15M€ qui sera levée s’il dispute un certain nombre de matchs. Pour Marco Verratti, le deal est en « stand-by » selon le quotidien sportif. L’Italien est encore en réflexion et Paris attend des offres concrètes. Le club de la capitale travaille sur l’arrivée d’un milieu de terrain créatif pour les 16 derniers jours du mercato. La cible prioritaire des Rouge & Bleu ? Bernardo Silva. Si le joueur a fait part de ses envies d’ailleurs, son coach a posé un véto et souhaite absolument son joueur. Conséquence ? Le Portugais pourrait même prolonger à Manchester City. Le média sportif explique que si Paris n’arrive pas à trouver son bonheur, alors personne ne sera recruté. Lee Kang-In pourrait aussi être placé dans le cœur du jeu, lui qui a déjà été à ce poste précédemment du côté de Majorque.