Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 18 novembre 2021. Focus sur la saison de Nuno Mendes, une possible convocation de Sergio Ramos face au FC Nantes, les bonnes nouvelles pour Presnel Kimpembe et Marco Verratti, un nouveau sponsor pour les Rouge & Bleu, la connexion Kylian Mbappé-Karim Benzema en Bleus, le match des Féminines face au Real Madrid et le récit de l’agression de Kheira Hamraoui.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur la saison de Nuno Mendes. Après des débuts prometteurs, le latéral gauche connaît des difficultés depuis quelques semaines. À seulement 19 ans, le Portugais a montré des qualités offensives mais « les bonnes impressions de départ ont laissé place à quelques interrogations », à l’image de sa mauvaise prestation avec le Portugal cette semaine. La saison passée au Sporting, l’international portugais avait exprimé ses qualités dans une défense à trois, comme l’a rappelé Gary De Jesus, spécialiste du football portugais. « Il y a clairement un Nuno Mendes dans une défense à trois et un Nuno Mendes dans une défense à quatre, la saison dernière quand on disait que c’était l’un des meilleurs joueurs, c’était surtout pour son apport offensif, sa qualité de passe. Moins pour le côté défensif (…) Mais c’est vrai qu’avec une défense à trois, il prendrait ses marques beaucoup plus rapidement. Quand des pistons et des latéraux sont baladés d’un poste à l’autre, ils perdent un peu leurs repères. »

Le quotidien francilien met en avant la complicité entre Karim Benzema et Kylian Mbappé en Equipe de France. Et lors de ce rassemblement, la connexion entre les deux joueurs sur le terrain s’est encore renforcée. « En classe pure, c’est peut-être le meilleur duo d’attaquants que la sélection ait connu », se demande LP. Face à la Finlande (2-0), l’entrée de Benzema a apporté un plus aux Bleus, et sa relation avec Mbappé a permis aux champions du monde 2018 de s’imposer. Les deux joueurs sont des talents de leur génération, « avec des qualités de vitesse et percussion pour l’un et davantage en toucher et déviation pour l’autre. »

Enfin, Le Parisien évoque le match des Féminines du PSG sur la pelouse du Real Madrid ce jeudi dans le cadre de la 4e journée de l’UEFA Women’s Champions League. Les Parisiennes tenteront de se relever après l’agression sur Kheira Hamraoui, la garde à vue de 36 heures d’Aminata Diallo et la lourde défaite face à l’OL (1-6) en championnat. Les deux joueuses ne sont pas du déplacement à Madrid. Au sein du vestiaire, les échos sont différents concernant la santé mentale de l’effectif, « pour certains le PSG ‘est prêt à repartir’, comme si les derniers épisodes étaient déjà digérés. Pour d’autres, l’effectif se trouve au bord de l’implosion. » Ce mardi, Leonardo a rendu visite aux Parisiennes et a tenu un discours pour remobilser le groupe : « Il ne faut surtout pas vous en vouloir pour le résultat de dimanche. Il reste des objectifs. Rien n’est fini », a déclaré le directeur sportif du PSG. Et au-delà de l’absence des deux milieux de terrain, « l’ambiance générale dans le vestiaire a chuté ces derniers jours. L’affaire, la correction reçue à Lyon mais aussi certaines rivalités internes ressorties d’un coup ont plombé l’état d’esprit d’une partie du vestiaire » rapporte LP. Une victoire face aux Madrilènes ce jeudi devrait relancer la machine parisienne.

De son côté, L’Equipe met en avant un éventuel retour de Sergio Ramos face au FC Nantes ce samedi. Présent à l’entraînement collectif depuis le début de la trêve internationale, le défenseur central « semble aller de mieux en mieux » et le club de la capitale pourrait « l’intégrer dans son groupe pour accueillir Nantes. » Une possibilité qui n’était pas exclue par son entourage. Reste à connaître la décision de Mauricio Pochettino sur ce dossier. L’entraîneur parisien est de nature prudente concernant les joueurs blessés. Concernant Presnel Kimpembe, touché aux ischio-jambiers avant la trêve, son retour « semble proche. » Il a pris part à la séance collective des Rouge & Bleu avant de poursuivre son programme spécifique, tout comme Marco Verratti. « S’ils participent normalement aux derniers entraînements, ils pourraient postuler pour le match de samedi. Leur présence face à Manchester City mercredi prochain paraît en bonne voie. » Seule interrogation, la présence ou non de Neymar Jr, revenu d’une gêne aux adducteurs lors de la trêve internationale avec le Brésil. Si les résultats de ses examens médicaux donneront plus de détails sur son indisponibilité, aucun risque ne sera pris face à Nantes et il devrait déclarer forfait dans l’optique du déplacement à Manchester. Les deux Parisiens, Rafinha et Draxler, sont toujours à l’infirmerie.

Le quotidien sportif rapporte également que le PSG possède un nouveau partenaire premium. En effet, Gorillas numéro un en Europe de la livraison rapide, s’est engagé au moins jusqu’en 2024 avec le PSG. Et selon les informations de L’Equipe ce nouveau sponsor « va rapporter entre 5 et 8M€ annuels au club. » Cette société allemande créée en mai 2020 a connu une ascension spectaculaire. Le directeur des partenariats du club parisien, Marc Armstrong, a commenté l’arrivée de ce nouveau sponsor. « L’épicerie rapide et le service de livraison sont un secteur en plein boom. Gorillas est un acteur très innovant qui investit beaucoup pour prendre sa part de marché. Le PSG a été pionnier dans de nombreux domaines, comme l’esport ou le lifestyle, et maintenant avec ce partenariat. »

Enfin, L’Equipe raconte le récit de l’agression sur Kheira Hamraoui, survenue le jeudi 4 novembre au soir. Présente dans la voiture d’Aminata Diallo, les deux joueuses ont vu deux individus apparaître, visages masqués par des cagoules noires. « À ce moment-là, je ne vois pas d’arme. Ils se mettent tout de suite à hurler : « Ouvre la porte ! Ouvre la porte ! Celui qui était de mon côté s’est saisi de moi et m’a extirpé du véhicule. Avant, il s’est emparé d’une barre de fer rectangulaire qu’il avait cachée dans son pantalon ou sous son pull (…) Mon agresseur m’a frappée à l’aide d’une barre de fer à plusieurs reprises. J’ai vu qu’il visait essentiellement mes jambes et moi, j’essayais de me protéger avec mes mains (…) Je pense que les deux individus ont pris la fuite car des voitures arrivaient dans la rue. Ils sont partis en courant dans le sens de la circulation. On les a rapidement perdus de vue. Je pense qu’une voiture devait les attendre à proximité », a ainsi déclaré la milieu parisienne auprès des policiers de la PJ de Versailles. Les deux joueuses confirment avoir entendu « homme marié » prononcé par l’un des agresseurs.