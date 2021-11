Dans une ambiance pesante, les Féminines du PSG devront se relever après leur large défaite face à l’OL dimanche dernier dans le choc de la D1 Arkema (1-6). Marquées par l’agression subie par Kheira Hamraoui et la garde à vue de plusieurs heures d’Aminata Diallo (sortie 36 heures après sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elle), les Parisiennes voudront se relancer face au Real Madrid en UEFA Women’s Champions League ce jeudi à 21 heures (à suivre gratuitement sur la chaîne YouTube de DAZN). Ce mercredi, l’entraîneur des Rouge & Bleu – Didier Ollé-Nicolle – s’est exprimé sur cette affiche face au club espagnol et sur l’état d’esprit de son groupe, dans des propos rapportés par le site officiel du club et L’Equipe.

L’enchaînement des matches (psg.fr)

« Nous avions bien préparé physiquement et techniquement le match aller au Parc, afin de pouvoir enchaîner ces quatre matches, avec Reims qui arrive dimanche. Cela a bien commencé la semaine dernière contre le Real (victoire 4-0), malheureusement on connait l’histoire à Lyon (défaite 6-1). On avait des circonstances atténuantes, mais il ne faut pas se chercher d’excuses on a raté notre match. On est rentré hier (mardi) et on est repartis ce (mercredi) matin donc on n’a pas pu vraiment travailler. C’était donc important ce soir de faire une bonne séance dynamique et demain de bien préparer ce match. On a vécu un grand moment au Parc il y a huit jours avec nos supporters. L’objectif mercredi est de repartir avec les mêmes intentions de jeu et on l’espère le même résultat. »

Une problématique de jouer sans ses deux milieux de terrain ? (L’Equipe)

« Bien sûr, on ne va pas s’en cacher. Quand on est entraîneur, on a envie d’avoir tout son effectif. L’équipe avait trouvé une assise, une organisation qui faisait que ça fonctionnait. Mais parfois il y a des blessées, des suspendues ou des joueuses absentes. C’est le travail de l’entraîneur de trouver une solution, même si on aurait aimé avoir tout le monde. Mais on n’a pas tout le monde. »

L’affaire Hamraoui peut-elle plomber la saison du PSG ? (L’Equipe)

« Absolument pas. Il y a des choses qui se sont passées mais il reste beaucoup de matches et de points. L’OL devra venir chez nous. Mais ça suppose qu’on soit impeccable et irréprochable jusqu’à la fin de saison. Après, aujourd’hui, il faut tout mettre en oeuvre pour rester devant le Real, se qualifier le plus vite possible et finir à la première place du groupe, parce que ça peut être très important pour le tirage au sort des quarts de finale. »