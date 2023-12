Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 23 décembre 2023. Le PSG ne fera pas de folie cet hiver, la répartition des tâches entre Luis Campos et Luis Enrique, l’évaluation des Parisiens à la mi-saison et la méthode de Luis Campos pour les nouveaux contrats…

Dans son édition spéciale mercato d’hiver, L’Equipe fait un focus sur le PSG. Et lors de cette période hivernale, deux postes sont ciblés par les Rouge & Bleu : la défense et le milieu de terrain afin de remplacer les blessés Presnel Kimpembe et Fabian Ruiz. Mais la direction parisienne reste aussi à l’affût de bonnes opportunités. Le dernier achat du PSG lors d’un mercato d’hiver remonte à janvier 2019 avec l’arrivée de Leandro Paredes en provenance du Zenith Saint-Pétersbourg contre un chèque de 47M€. Et cet hiver, le PSG devrait se montrer plutôt discret sans pour autant être immobile. « En prévision de la fenêtre à venir, le message récemment envoyé aux différents interlocuteurs était que le comportement du champion de France dépendrait de l’évolution de la situation de Presnel Kimpembe (tendon d’Achille), Nuno Mendes (ischio-jambiers) et Fabian Ruiz (épaule). En cas de retour à la compétition retardé des trois hommes, Paris pourrait passer à l’action. » Et avec l’opération à venir de Presnel Kimpembe, le club parisien va recruter le défenseur brésilien de 20 ans, Lucas Beraldo (São Paulo). Les deux parties sont proches d’un transfert de plus de 20M€ bonus compris, rapporte L’E.

Concernant le milieu de terrain, Fabian Ruiz a repris le travail en salle mais aucune date de retour à la compétition n’a encore été fixée. Et un joueur est dans le viseur du board parisien, Gabriel Moscardo, le milieu défensif de 18 ans des Corinthians. Au rayon départ, l’entourage de Carlos Soler a organisé un rendez-vous pour lui trouver une porte de sortie, cependant, le PSG n’entend pas se séparer de son Espagnol, sous contrat jusqu’en 2027, pour la seconde partie de la saison. Pour le reste, les Rouge & Bleu resteront à l’affût des bonnes opportunités et s’attendent à ce que certains clubs se séparent de leurs joueurs. Selon les calculs, le club de la capitale est dans les clous du fair-play financier, précise L’E. Ainsi, pas question de chambouler un effectif qui a répondu aux objectifs lors de la première partie de saison, « ni de barrer des joueurs sur lesquels il compte (Mendes, Zaïre-Emery) en leur mettant dans les pattes des top joueurs. » Le cas Kylian Mbappé sera également au centre de la table. En fin de contrat en juin prochain, le meilleur buteur du PSG est libre de s’engager dans le club de son choix à partir du 1er janvier. Et pour le moment, son avenir à court terme n’est pas encore déterminé. « Dans les deux camps, on parle toujours d’un dialogue continu. »

Le quotidien sportif évoque aussi la répartition des tâches entre Luis Enrique et Luis Campos au PSG. Alors que leur cohabitation était redoutée en raison de leur fort caractère, les deux hommes « ont pour le moment trouvé un modus vivendi efficient » après six mois de travail commun. Chacun a son territoire. Luis Enrique s’occupe de l’aspect compétition. « C’est lui qui définit le style de jeu, l’organisation tactique, lui qui fait évidemment les compositions d’équipe, les séances d’entraînement. » De son côté, Luis Campos s’occupe du recrutement et est en charge du projet sportif des Rouge & Bleu, en collaboration avec le président Nasser al-Khelaïfi. « Le Portugais a initié avec le président parisien l’évolution vers un effectif plus jeune, plus français, moins ‘bling-bling' », rappelle L’E. Luis Enrique et Luis Campos ne sont pas amis mais ils entretiennent des relations strictement professionnelles et se vouent un respect réciproque. « À Paris, ils échangent très régulièrement, mais chacun sait rester à sa place. Il leur arrive, quand même, d’avoir des terrains de jeu communs : sur les questions de discipline, par exemple. Ils partagent la même intransigeance et peuvent provoquer une réunion à trois avec un joueur. » Le technicien espagnol est seulement intéressé par le terrain et ne veut pas faire de politique. Il donne son avis lorsqu’il est nécessaire et va toujours respecter les décisions prises par le club.

De son côté, Le Parisien fait une évaluation des joueurs du PSG après cette première partie de la saison 2023-2024 (deux notes sont prises en compte : une de performance, qui correspond à sa moyenne dans Le Parisien, et une de participation, qui correspond au nombre de notes reçues. La note globale de la première partie de saison est constituée de la note de performance (coefficient 3) et de celle de participation (coefficient 1)). Et deux joueurs sont sortis du lot lors de ces cinq premiers mois de compétition : Kylian Mbappé (6,62) et Warren Zaïre-Emery (6,61). Même si le numéro 7 des Rouge & Bleu n’a pas toujours brillé dans le jeu, notamment en Ligue des champions, et a montré une attitude boudeuse par moment, « ses 21 buts en 22 matchs en font un point de repère dans cet effectif du PSG. » Concernant le Titi, il a touché les sommets et aurait pu occuper la première place sans son absence sur blessure lors du mois de novembre. À seulement 17 ans, WZE a été le plus régulier, notamment en Coupe d’Europe. « Ses capacités à s’imposer dans le duel physique, à dynamiser le jeu de son équipe deviennent une norme qu’il lui appartient désormais de surpasser. »

Pour les plus mauvaises notes, on retrouve les deux attaquants recrutés à prix d’or l’été dernier, Randal Kolo Muani (4,86) et Gonçalo Ramos (4,78). L’international français est pour le moment une déception. Même si le poste de numéro 9 est ingrat au PSG, l’attaquant de 25 ans n’a pas encore retrouvé ses capacités montrées à Francfort la saison passée. Pour le Portugais, aucune de ses apparitions, exceptée face à l’OM, n’a été marquante. « Les qualités et les promesses sont là, mais il a traversé cette première partie de saison comme un fantôme. »

L’évaluation des joueurs du PSG dans Le Parisien :

Félicitations du jury : Mbappé (6.62), Zaïre-Emery (6.61)

: Mbappé (6.62), Zaïre-Emery (6.61) Mention Très Bien : Donnarumma (6.59), Marquinhos (6.38), L.Hernandez (6.36), Hakimi (6.35)

: Donnarumma (6.59), Marquinhos (6.38), L.Hernandez (6.36), Hakimi (6.35) Mention Bien : Dembélé (6.28), Vitinha (6.25), Ugarte (6.16), Skriniar (6.09), Danilo (5.83)

: Dembélé (6.28), Vitinha (6.25), Ugarte (6.16), Skriniar (6.09), Danilo (5.83) Mention Assez Bien : Tenas (5.75), Mukiele (5.63), Lee (5.58), Barcola (5.54), Asensio (5.25), Ruiz (5,03)

: Tenas (5.75), Mukiele (5.63), Lee (5.58), Barcola (5.54), Asensio (5.25), Ruiz (5,03) Mention Passable : Soler (4.93), Kolo Muani (4.86), Ramos (4.78)

Enfin, le quotidien francilien fait le point sur la méthode de la direction du PSG avec les nouveaux contrats des joueurs depuis l’arrivée de Luis Campos : un salaire fixe et des bonus liés à la performance. Le dernier exemple en date est celui de Presnel Kimpembe, désormais lié aux Rouge & Bleu jusqu’en 2026. Avant, lui d’autres joueurs importants de l’effectif avaient prolongé avec cette méthode comme Marco Verratti, parti depuis au Qatar, et Marquinhos. Le conseiller sportif a utilisé la même méthode. « Un contrat avec un salaire fixe légèrement revalorisé, auquel s’ajoutent des variables établies en fonction du nombre de matchs joués. » Habitué à des contrats peu flexibles, l’Italien avait du mal à accepter cette idée, d’autant plus qu’il était souvent victime de pépins physiques, rapporte LP. Alors que les discussions pour une prolongation étaient en stand-by avec Presnel Kimpembe, sa prochaine opération a accéléré les choses. Le Titi ne voulait pas se retrouver en fin de contrat alors qu’un retour à la compétition était probable au printemps. Il a ainsi accepté les conditions de l’offre parisienne, « avec un salaire fixe qui augmente d’un million d’euros par rapport au précédent et des bonus qui peuvent gonfler significativement son revenu. »

Ce bonus pourrait se résumer de cette manière : plus le joueur joue, plus il gagne. « Paris a ainsi opté pour une rémunération fixe, qui peut être évolutive sur la durée du contrat, à laquelle s’ajoute un système de pallier avec un premier bonus activable après 15 matchs officiels disputés puis un second une fois passé le cap des 30. » Luis Campos a pour objectif de créer un cercle vertueux en s’assurant de l’implication des joueurs dans le projet parisien. Le dirigeant portugais voulait casser cette image des joueurs qui privilégiaient plus la ville de Paris et ses à-côtés que le PSG. Il a aussi compris que le club parisien n’avait plus les moyens illimités du début de l’ère QSI et qu’il devait composer avec le fair-play financier. « Et ces bonus imposés dans les contrats sont aussi un bon moyen de réguler les dépenses. »