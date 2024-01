Revue de presse PSG : Mercato, Mbappé, Beraldo…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 6 janvier 2024. Une enveloppe de 60 millions d’euros pour le mercato hivernal, Kylian Mbappé doit-il jouer contre l’US Revel, l’intégration express de Lucas Beraldo…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque les derniers mercatos du PSG et le fait que Luis Enrique, contre Toulouse, est laissé une grande partie des recrues du mercato estival 2023 sur le banc, « notamment celles qui ont coûté le plus cher : Randal Kolo Muani (90 M€ bonus inclus), Gonçalo Ramos (80 M€ bonus inclus) et Manuel Ugarte (60 M€). » Si Ousmane Dembélé, Milan Skriniar et Lucas Hernandez donnent satisfaction et que les récentes prestations de Bradley Barcola sont riches de promesses, l’effet mercato manque globalement d’impact pour une enveloppe total s’élevant à plus de 350 M€ (bonus inclus), lance le quotidien sportif. « Les Parisiens les plus fiables dans l’esprit de Luis Enrique, en tout cas ceux qu’il aligne le plus souvent dans les moments importants de la première partie de saison, sont ceux présents au club depuis plus de deux ans, de Kylian Mbappé, bien sûr, à Marquinhos, en passant par Warren Zaïre-Emery, Achraf Hakimi ou Gianluigi Donnarumma. » Vitinha s’installe aussi peu à peu dans ce qui ressemblerait à un onze-type de l’Espagnol mais le milieu international portugais est la seule recrue de l’été 2022 à apporter une plus-value parmi celles qui l’avaient accompagnée, avance l’Equipe. Lors de ce mercato 2022, Luis Campos déplorait le manque de moyens à sa disposition et reconnaissait, dès septembre 2022, ne pas avoir fait un bon mercato. Pour celui de début 2024, le conseiller sportif, « qui paraît plus calme cette année« , semble avoir une plus grande latitude, indique l’Equipe. Avec la blessure de Milan Skriniar, le PSG pourrait se pencher sur un défenseur droitier supplémentaire, même si la décision n’est pas encore actée. « Mais c’est surtout au milieu que le PSG prospecte. Il veut un joueur qui soit en mesure de ratisser large, avec un bon pied, capable de mettre de l’impact également. Et il veut surtout ne pas se tromper. Le PSG a budgété 60 millions d’euros cet hiver pour recruter. »

Le quotidien sportif évoque également l’avenir de Kylian Mbappé et son influence sur les droits TV de la Ligue 1. « Si personne n’achète un Championnat pour un joueur, la présence de Mbappé dans les rangs parisiens ne fait pas de mal à la L1… »La consultation télévisée de la LFP a été déclarée infructueuse la 17 octobre, faute de propositions satisfaisantes. Depuis, des négociations de gré à gré sont menées par Vincent Labrune, le président de la Ligue, et ses équipes. Elles ont abouti à une offre de DAZN, l’entreprise britannique qui veut toute la L1, mais n’a pas mis les montants pour les droits domestiques (autour de 700 M€) attendus par la LFP (qui espère autour de 900 M€, en tout, avec les droits à l’étranger). « Amazon Prime Video, la plate-forme américaine qui retransmet déjà 7 matches de L1 sur 9, pourrait éventuellement poursuivre l’aventure, en complément de DAZN. Voire beIN Sports, même si le diffuseur franco-qatarien est pour l’heure encore réticent. » L’Equipe explique que la semaine prochaine, des rendez-vous sont prévus entre la Ligue et les diffuseurs intéressés pour tenter de débloquer la situation. « Un timing qui chevauche celui du clan Mbappé, tiraillé entre un départ au Real Madrid, dans un autre grand club européen, ou une prolongation longue durée au PSG. Dans ce climat compliqué, puisque les droits sportifs connaissent une déflation un peu partout dans le monde, la décision finale de l’attaquant n’est pas anodine pour la L1. S’il quitte la France, ce sera un argument de moins pour convaincre DAZN et les autres de faire un effort financier supplémentaire. Mais s’il reste au PSG pour quatre ou cinq ans supplémentaires, soit à peu près la durée des droits mis en vente, les dirigeants de la Ligue bénéficieront d’un atout bien utile dans leur manche« , conclut le quotidien francilien.

De son côté, le Parisien se demande si Kylian Mbappé doit jouer demain lors du 32es de finale de Coupe de France entre le PSG et l’US Revel. Depuis son retour à la compétition lors du match contre Toulouse en aout dernier, l’attaquant a joué toutes les rencontres des Rouge & Bleu. « Et sans une blessure à la cheville gauche, il les aurait tous joués en intégralité. » C’est un constat limpide du mandat de Luis Enrique, qui a poussé pour sa réintégration en août, Mbappé est indéboulonnable, lance le quotidien francilien. Mais s’il y a bien un match où il peut s’en passer, c’est celui de dimanche en clôture des 32e de finale de l’épreuve, indique Le Parisien. Ce dernier se demande si le coach espagnol va se servir de cette rencontre contre l’équipe de Régional 1 pour faire une large revue d’effectif. « C’est une hypothèse que toute une ville ne souhaite pas voir se réaliser. » Avec un calendrier chargé en choc en ce début d’année 2024 (Lens, Lille, Real Sociedad), les occasions de reposer les organismes ne sont pas de trop, explique Le Parisien. Mais Kylian Mbappé, qui a soif de buts, le clame régulièrement : il veut jouer tous les matches, notamment pour soigner ses statistiques. L’année dernière, il avait joué le 16e de finale contre le Pays de Cassel, club de Régional 1 également, et s’était offert un quintuplé.

Officialisé le 1er janvier, Lucas Beraldo a joué son premier match avec le PSG deux jours plus tard, en entrant en jeu à 20 minutes de la fin du Trophée des Champions en remplacement de Milan Skriniar, touché à la cheville gauche. Le quotidien francilien explique que le défenseur brésilien (20 ans) n’était pas nécessairement appelé à jouer cette rencontre, mais que la blessure de Skriniar a accéléré le processus. Pour ses premières minutes sous le maillot Rouge & Bleu, il a reçu « un accueil chaleureux de la part du public, dont faisaient partie ses parents, qui l’acclame, l’encourage à chacune de ses prises de balle. » Son arrivée s’accompagne d’une certaine curiosité, à savoir s’il est prêt à marcher sur les traces des autres défenseurs brésiliens qui ont marqué l’histoire du PSG comme Ricardo, Thiago Silva ou même Marquinhos qui prend soin de l’aider dans son adaptation, lance Le Parisien. Avec les absences longue durée de Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et celle à venir de Milan Skriniar, Lucas Beraldo vit un apprentissage express. « Alors qu’une absence de près de trois mois est redoutée pour le Slovaque, Lucas Beraldo pourrait se voir confier des responsabilités immédiates même si Danilo Pereira et Lucas Hernandez, par leurs aptitudes et une plus grande expérience du très haut niveau, apparaissent eux aussi comme des alternatives crédibles au poste de central gauche. » Sans se préoccuper de ce qui pourrait se tramer en coulisses, Lucas Beraldo savoure ce qui lui arrive en ce moment, indique le quotidien régional. « Sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous interroge tout de même, en sachant que Paris pourrait avoir besoin de lui contre la Real Sociedad en 8e de finale de la Ligue des champions, compétition qu’il va découvrir. »