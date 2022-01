Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 28 janvier 2022. Les dossiers du mercato hivernal, Paul Pogba comme cible prioritaire l’été prochain, Gigio Donnarumma espéré face à l’OGC Nice, la course contre la montre de Neymar Jr et l’histoire gâchée de Layvin Kurzawa chez les Rouge & Bleu.

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un point sur les dossiers du PSG à quelques jours de la fermeture du mercato hivernal, le lundi 31 janvier. À ce jour, le club de la capitale n’a pas encore réussi totalement son dégraissage avec juste quelques prêts à la clé. L’objectif principal de Leonardo « était de vendre, pour une somme comprise entre 100 et 150 M€, cet hiver et en juin, afin d’assainir des finances qui tablent sur plus de 200 M€ de pertes au 30 juin. » Si les dossiers Sergio Rico (Majorque) et Rafinha (Real Sociedad) ont été finalisés avec des prêts sans option d’achat en Liga (avec une prise en charge partielle du salaire), celui d’Eric Junior Dina Ebimbe s’est un peu compliqué (prêt avec option d’achat de 12M€ au Bayer Leverkusen) « car le joueur doit prolonger avant de partir. » Concernant ses autres joueurs placés sur la liste des transferts, le PSG n’a pas reçu d’offre concrète : Abdou Diallo, pisté par l’AC Milan, Leandro Paredes, Julian Draxler, Ander Herrera, Mauro Icardi ou encore Layvin Kurzawa. Les dirigeants parisiens ont bien reçu quelques offres de prêts pour certains joueurs à l’image de Colin Dagba (Saint-Etienne, Venise) ou Mauro Icardi (Juventus Turin), mais ils les ont refusé préférant un transfert. « Même Layvin Kurzawa, qui possède des touches en Angleterre, a des chances de finir la saison à Paris. »

Faisant face à un effectif encore pléthorique, le PSG ne peut toujours pas recruter sans dégraisser au préalable, mais le club de la capitale reste toujours à l’affût des opportunités de marché. Selon certains médias espagnols, les Rouge & Bleu étaient parmi les prétendants pour Ousmane Dembélé, qui arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone. « À priori, le PSG ne serait pas très chaud sur ce dossier, notamment en raison des blessures récurrentes de l’attaquant. » Concernant le dossier Tanguy Ndombélé, « plus les jours passent, plus les chances de voir le milieu de Tottenham rejoindre Paris s’amenuisent », d’après L’Equipe. Son énorme salaire (200.000 euros par semaine) est notamment un frein dans les discussions. De plus, en interne, certains s’interrogent sur l’état d’esprit du joueur, d’autant plus que « son profil est trop semblable à celui de Paul Pogba. » L’international tricolore est en fin de contrat avec Manchester United en juin prochain et est devenu une cible prioritaire pour le PSG pour le mercato d’été. « Leonardo a déjà échangé sur le sujet à plusieurs reprises avec Mino Raiola, l’agent du Français. »

Le quotidien sportif fait également un focus sur le mercato de Newcastle. Le nouveau riche du football anglais pourrait se tourner vers la Ligue 1 pour faire ses emplettes dans ces derniers jours de mercato. Alors que le transfert de Bruno Guimarães (OL) est en très bonne voie, d’autres profils ont également été étudiés (Sven Botman, Loïc Badiashile, Hugo Ekitike). Et le club de Premier League pourrait, « en toute fin de mercato, regarder s’il n’y a pas des affaires à conclure du côté du PSG (même si, pour le moment, il n’y a aucun contact). »

L’Equipe donne également des nouvelles de Gigio Donnarumma. Victime d’une gêne au mollet le week-end dernier, l’international italien avait manqué la réception du Stade de Reims (4-0). Mais l’état physique du portier parisien « s’améliore de jour en jour. » Le gardien de 22 ans poursuit ses soins et son travail de réhabilitation. « En raison de cette évolution positive, le PSG espère vraiment pouvoir compter sur l’ancien Milanais pour le huitième de finale de Coupe de France contre Nice lundi. » L’objectif est que Gigio Donnarumma reprenne avec le groupe ce vendredi. Pour rappel, Keylor Navas, Marquinhos, Ángel Di María, Leandro Paredes (trêve internationale) ainsi qu’Idrissa Gueye, Abdou Diallo et Achraf Hakimi (CAN) seront absents pour ce match de coupe, tout comme Neymar Jr et Georginio Wijnaldum, qui poursuivent leur programme individuel.

De son côté, Le Parisien se demande si Neymar Jr sera prêt pour le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid, le 15 février prochain au Parc des Princes. Le numéro 10 du PSG suit actuellement un programme individuel après avoir subi une entorse de la cheville le 28 novembre dernier. L’international brésilien a repris la course ce mercredi et « il lui reste trois semaines pour espérer retrouver la forme et être présent pour le choc face au Real. » Et afin de retrouver une condition physique optimale, il restera au maximum trois matches (Lille et Rennes en L1 et un éventuel quart de finale de Coupe de France) pour que Neymar puisse retrouver la forme. En plus de se remettre entièrement de sa blessure, le Brésilien doit aussi « retrouver toute sa laxité, sa tonicité, sa mobilité et l’assurance nécessaires pour traverser un tel rendez-vous au sommet », sans avoir de crainte concernant une possible rechute.

Le quotidien francilien revient sur la trajectoire de Layvin Kurzawa depuis son arrivée au PSG en 2015. Mis au placard par les Rouge & Bleu cette saison (9 minutes de jeu cette saison lors du Trophée des Champions), le latéral gauche de 29 ans « n’est jamais parvenu à satisfaire les attentes placées en lui » en raison notamment de son mental friable, de son manque de maturité et des blessures récurrentes. Ses absences dans le groupe ou aux entraînements n’étonnent plus personne. « Depuis son déclassement, l’international est devenu une sorte de joueur fantôme qui continue de s’entraîner mais ne fait plus réellement partie du projet parisien. » Mauricio Pochettino ainsi que la direction parisien lui avaient signifié dès le début de saison qu’ils ne comptaient pas sur lui.

En sept ans chez les Rouge & Bleu, Layvin Kurzawa n’a jamais su s’imposer. Il n’a pas réussi à détrôner l’indispensable Maxwell. Même s’il a changé de mentalité depuis qu’il est devenu père, « cette incapacité à relever le gant de la concurrence continue de l’escorter. » En effet, il est souvent passé au second plan face à des joueurs comme Yuri Berchiche ou Mitchel Bakker. Même Abdou Diallo, défenseur central de formation, lui est préféré dans le couloir gauche de la défense. Et selon un ancien du club parisien, l’ancien Monégasque a tendance à se décourager rapidement. « Kurzawa est un garçon sensible. Il marche à la confiance. Dès qu’il rencontre des difficultés, il a vite tendance à se décourager. Et quand il n’est pas concerné, il prend alors un autre chemin. Il se laisse aller, devient moins sérieux. Au club, on savait pour les sorties nocturnes, mais tout vient de cette démotivation. »