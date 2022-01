Les résultats de la soirée des internationaux du PSG

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les quatre joueurs du PSG engagés pour les qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar disputaient leurs matches de sélection. Des rencontres qui concernaient Keylor Navas, Marquinhos, Leandro Paredes et Ángel Di María.

Équateur / Brésil (1-1)

Appelé par le sélectionneur brésilien, Tite, Marquinhos a été laissé sur le banc lors du match face à l’Equateur ce jeudi soir. La Seleção brasileira a été tenue en échec (1-1). Dans une rencontre marquée par deux cartons rouges dans les vingt premières minutes (Alexander Dominguez et Emerson), Casemiro avait ouvert le score pour le Brésil (6e). Mais en seconde période, les Équatoriens ont égalisé par l’intermédiaire de Félix Torres (75e). Ce match a été marqué par plusieurs interventions de la VAR qui a notamment annulé deux cartons rouges adressés au gardien brésilien Alisson Becker (26e, 97e). Le portier de Liverpool avait concédé deux penalties qui ont été annulés. Un but de l’Equateur a également été refusé (49e) après consultation de l’arbitrage vidéo. Déjà qualifié pour le Mondial, le Brésil reste invaincu et leader de la zone Amérique du Sud (36 pts). Les Brésiliens affronteront le Paraguay le 2 février prochain.

Chili / Argentine (1-2)

Également qualifiée pour la Coupe du monde 2022, l’Argentine défiait le Chili dans la nuit de jeudi à vendredi. Sans Leo Messi, laissé au repos à Paris, Lionel Scaloni avait titularisé les deux autres Argentins du PSG : Leandro Paredes et Ángel Di María. Capitaine de l’Albiceleste, El Fideo a inscrit un magnifique but d’une frappe enroulée du gauche dès le début de la rencontre (9e). Ben Brereton avait égalisé pour les Chiliens (20e) mais Lautaro Martinez a rapidement redonné l’avantage à sa sélection (2-1, 24e). Avec ce succès, l’Argentine reste 2e avec 32 points au compteur. Ángel Di María a cédé sa place en fin de match (85e) tandis que Leandro Paredes a joué l’intégralité de la rencontre et a notamment récolté un carton jaune, qui le privera du prochain match face à la Colombie (2 février).

Leandro Paredes TyC Sports (7/10) : Propre et important pour simplifier les sorties de balle face à la pression chilienne . Le carton jaune le prive du match face à la Colombie. il a fait un bon match. Olé (7/10) : Très précis à chaque sortie de balle de l’équipe et judicieux pour comprendre les moments de jeu. Il a également apporté beaucoup de sacrifices et de récupération à son jeu.

Ángel Di María TyC Sports (6/10) : Il fait encore une fois la différence, à l’aise avec le brassard de capitaine, en pleine confiance pour marquer un beau but. Placé à droite, il a alterné entre le bon et le mauvais mais il a été décisif. Olé (8/10) : Quel beau but d’Angelito ! Il a fait une feinte en éliminant trois Chiliens et il a cloué de loin Bravo pour mettre le premier but de la Sélection. Chaque fois qu’il avait le ballon, il essayait d’être vertical et de donner un coup de main en défense.



🔴 Capitaine d’un soir, Angel Di Maria a inscrit une merveille de but avec l’Argentine 🇦🇷



pic.twitter.com/g1X3MiwGnI — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 28, 2022

Costa Rica / Panama (1-0)

Enfin, le Costa Rica a également disputé un match pour les Eliminatoires de la zone CONCACAF. Opposés au Panama, Los Ticos se sont imposés sur le score de 1-0 grâce à Bryan Ruiz (65e). Titulaire, Keylor Navas a conservé sa cage inviolée. Mais le Costa Rica reste toujours à la cinquième place (12 pts), à deux unités de la quatrième place, occupée par le Panama, et synonyme de barrage pour la Coupe du monde 2022. Le Costa Rica affrontera le Mexique le 31 janvier prochain.