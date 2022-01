Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 18 janvier 2022. Le retour espéré de Leo Messi cette semaine à l’entraînement, la défense à trois une solution envisagée et un nouveau décret en préparation pour un assouplissement des jauges dans les stades.

Dans son édition du jour, L’Equipe donne des nouvelles de Leo Messi. Après avoir contracté le Covid-19 fin 2021 et souffrant de quelques symptômes, l’Argentin n’a toujours pas repris entièrement l’entraînement collectif avec ses coéquipiers depuis son retour en France il y a deux semaines. Ce mardi, pour le retour à l’entraînement des Parisiens, la Pulga devrait encore participer à quelques exercices avec ses coéquipiers, comme en fin de semaine dernière, avant de s’entraîner une partie de la séance à part. « Le staff de Mauricio Pochettino ne veut prendre aucun risque avec Messi et le relancer totalement pour les entraînements collectifs une fois qu’il sera certain que le joueur est bien rétabli », rapporte le quotidien. Sa présence face au Stade de Reims ce dimanche, à l’occasion de la 22e journée (dimanche 23 janvier à 20h45), dépendra de « l’évolution de ses sensations et de sa reprise collective. » Ainsi, il devrait reprendre l’entraînement collectif dans le courant de la semaine. De son côté, Neymar poursuit sa réhabilitation après son entorse de la cheville. Keylor Navas est toujours à l’isolement tandis que Georginio Wijnaldum (cheville) et Alexandre Letellier (mollet) sont blessés.

De son côté, Le Parisien se demande si la défense à trois peut être une véritable solution pour le PSG. Alors que ce système est fortement désiré par les supporters parisiens et observateurs de football, « ce concept se développe aussi dans la tête de Mauricio Pochettino. » Les recrutements de latéraux offensifs, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, peuvent notamment être les raisons de ce changement de système. Mais certains contretemps ont freiné cette idée à l’image de la longue indisponibilité de Sergio Ramos. De plus, l’entraîneur argentin n’est pas un adepte d’un système à trois défenseurs lors de ses précédentes expériences sur le banc de touche (Espanyol Barcelone, Southampton, Tottenham) où il a fait évoluer ses équipes majoritairement dans une défense à quatre. Mais ces derniers mois, il a parfois changé de système en cours de match comme face à Brest ce week-end.

Le retour en forme de Sergio Ramos pourrait le convaincre de le titulariser aux côtés de Marquinhos et Presnel Kimpembe et ainsi libérer les latéraux (Juan Bernat, Nuno Mendes et Achraf Hakimi). « Ces joueurs possèdent les qualités techniques pour apporter plus de présence dans le camp adverse, plus de solutions de passes pour les attaquants et de soulager les milieux de terrain. » Ces latéraux pourraient ainsi couvrir plus de terrain et permettre aux stars offensives (Kylian Mbappé, Neymar Jr et Leo Messi) un replacement moins énergivore. Mais de nombreux obstacles semblent se mettre sur le chemin de Mauricio Pochettino ces prochains jours. Les présences d’Achraf Hakimi et Idrissa Gueye à la Coupe d’Afrique des Nations. Le Sénégalais « a le profil pour accompagner Marco Verratti au milieu de terrain dans un système en 3-4-2-1. » Et les absences actuelles de Neymar Jr et Leo Messi n’aident pas non plus à la mise en place et aux automatismes de ce schéma. Enfin, « la question de l’adaptation à l’adversaire entre aussi en compte », notamment face à un adversaire comme le Real Madrid qui évolue qu’avec une seule pointe. Ainsi, « un passage à trois pourrait n’être qu’une solution épisodique. Mais dans la quête de la cohérence collective cherchée par Pochettino, ce serait déjà une belle avancée », conclut LP.

L’équipe type du PSG dans une défense à trois (selon Le Parisien) : Donnarumma – Marquinhos, Ramos, Kimpembe – Hakimi, Verratti, Gueye, Mendes – Messi, Mbappé, Neymar

Le quotidien francilien précise également qu’un nouveau décret est en préparation pour la mise en place d’une jauge plus souple dans les stades. Jusqu’au 23 janvier, seulement 5.000 spectateurs sont autorisés dans les enceintes en extérieur. Mais « un nouveau décret est en préparation et devrait être discuté en Conseil de défense, jeudi. » Si ce décret se base sur la proportionnalité, grâce à un pass vaccinal qui offre plus de souplesse, cela devrait « permettre d’adapter une jauge en fonction des caractéristiques de l’enceinte sportive, de la situation sanitaire, et aussi des indicateurs hospitaliers. » En cas de situation dégradée, l’idée serait d’autoriser 5.000 spectateurs en extérieur à laquelle on ajouterait un siège sur deux, « soit une capacité située entre la moitié et les deux tiers de la capacité totale. » En cas d’amélioration, on pourrait imaginer une jauge pleine grâce au pass vaccinal qui « réduit les risques de contamination. » L’arbitrage, qui sera rendu en fin de semaine, est notamment attendu par les supporters des Rouge & Bleu à moins d’un mois de la réception du Real Madrid (15 février) en huitième de finale aller de Ligue des champions.