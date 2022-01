Dans moins d’un mois, le PSG disputera son huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid (15 février au Parc des Princes). Et pour cette rencontre, Mauricio Pochettino espère pouvoir compter sur l’ensemble de son effectif et notamment Marco Verratti. Titulaire indiscutable, le milieu italien change radicalement le jeu du PSG et a déjà sorti de grosses prestations en Champions League à l’image de sa performance face à Manchester City en septembre dernier. Et depuis quelques matches, le joueur de 29 ans a parfois été positionné juste devant la défense, dans un rôle de sentinelle. Le meilleur positionnement pour le milieu italien, comme l’a indiqué Geoffroy Garétier dans le Late Football Club.

« Verratti dans une position de sentinelle, ça m’intéresse depuis des années. Moi, je n’ai jamais compris que Paris aille chercher une sentinelle, genre Paredes qui réussit moins de deux passes dans les trente derniers mètres, qui est lent, lourd et ne sait pas se retourner alors que Verratti, lui, c’est le joueur parfait. Aujourd’hui, pour moi, c’est une évidence Verratti au poste de sentinelle. Ça permet aussi d’avoir des milieux qui courent devant lui et qui vont chasser. Ça lui laisse l’espace et il a tout le jeu devant lui. Donc clairement, c’est ça qu’il faut faire. »