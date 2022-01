Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 6 janvier 2022. Messi de retour en France et pourrait postuler à une place dans le groupe contre l’Olympique Lyonnais, Paqueta la priorité de Leonardo pour l’été prochain, les Lyonnais en colère contre la jauge des 5 000 spectateurs…

L’Équipe du jour revient sur le retour de Messi en France ce mercredi vers 18 heures puisque son nouveau test passé a confirmé qu’il était bien négatif au COVID-19. Le quotidien nous informe que l’Argentin a été « positif le 26 décembre » et n’a pas été trop affecté même s’il « aurait tout de même ressenti quelques symptômes. » La Pulga fera son retour ce jeudi au camp des Loges et « va travailler en partie en individuel. » L’objectif du PSG est clair : que le joueur soit de retour aux séances collectives de la fin de semaine, pour être dans le groupe qui affrontera l’OL ce dimanche. « Reste à savoir dans quel état sera Messi quatre jours après son retour en France. Son infection au Covid pourrait l’avoir empêché de suivre à la lettre le programme d’entretien concocté par le club pendant cette coupure des fêtes de fin d’année. Dans ce cas, lui, qui ne semblait pas encore à 100 % en décembre avant les vacances, devrait avoir besoin d’un peu de temps pour atteindre une condition physique optimale », écrit le journal.

Toujours un lien avec Lyon… Mais pas vraiment avec la rencontre de ce dimanche. L’Équipe de ce jeudi annonce que Leonardo aurait visé en priorité pour l’été prochain l’achat de Lucas Paqueta. Le directeur sportif parisien « souhaite recruter un milieu complet dont le profil manque au PSG, c’est-à-dire virtuose mais également solide physiquement et combatif, capable de répéter les efforts et de jouer « box-to-box » : le profil de Paqueta, en somme. » À ce jour, aucun contact n’a été pris par le club de la capitale avec l’entourage du Brésilien… Et ceci ne devrait d’ailleurs pas être le cas avant la fin de la saison. Sans surprise l’OL, ne fera aucun cadeau, malgré ses difficultés financières actuelles. Et en cas d’approche parisienne, « les dirigeants rhodaniens demanderont une somme très élevée afin de récupérer, au minimum, un peu plus de trois fois la somme investie pour le recruter il y a un an et demi (20 M€). » Ce mouvement potentiel n’aurait aucun lien avec le futur de Kylian Mbappé.

Le Parisien fait un focus sur les multiples voyages de Leo Messi qui va enchaîner 14 voyages entre le 13 décembre… et le 2 février ! Entre Dubaï, l’Argentine, la France, le Qatar… La Pulga ne va jamais s’arrêter ! « Conscients de la lourdeur d’un tel calendrier, les dirigeants parisiens aimeraient bien alléger le calendrier du septuple Ballon d’or en l’exemptant du déplacement en Amérique du Sud à la fin du mois. » Interrogé par le journal francilien, Alexandre Marles (ancien directeur de la performance du PSG) estime que cette multiplication de voyages ne sera pas forcément un problème : » Le planning est chargé, mais ce n’est pas hyper inquiétant. Ça peut paraître énorme sur le papier, mais ce n’est pas problématique. »

Le média francilien écrit que le PSG se montrerait ouvert à l’idée d’un prêt concernant Colin Dagba. Dépassé par Achraf Hakimi dans la hiérarchie, mais également par Thilo Kehrer, Colin Dagba sait que son temps de jeu sera très certainement modique dans les mois à venir. À désormais 23 ans, le joueur formé à Boulogne-sur-Mer sait qu’il se trouve à un tournant dans sa carrière, nous expose Le Parisien. De fait, aspirant à plus de temps de jeu, il envisagerait de le trouver loin de Paris. Une réflexion également partagée par le PSG. L’hypothèse d’un prêt pour l’arrière sous contrat jusqu’en 2024 prend donc de l’ampleur et Saint-Etienne a d’ores et déjà affiché son intérêt, sans toutefois que cela ait été plus loin.

Dans Le Progrès, on explique que L’OL est « en colère » contre les décisions gouvernementales et le club espère pouvoir ouvrir leur stade à 20 000 spectateurs dimanche face au PSG avec des arguments à l’appui. Les « Gones » ont vendu 55 000 billets, abonnés et hospitalités compris pour cette affiche… Pourtant seulement 5 000 privilégiés auront la chance d’assister à cette rencontre. Mais l’Olympique Lyonnais a demandé une dérogation « pour satisfaire au moins ses abonnés », comme l’affirme Xavier Pierrot, directeur du Groupama Stadium qui a fait part de sa « colère » face à la décision du gouvernement.