Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 15 mai 2022. La belle victoire face à Montpellier, les prestations XXL de Leo Messi et Kylian Mbappé, les prestations décevantes de Georginio Wijnaldum et Donarumma, les trophées UNFP et les yeux rivés sur Mbappé, les notes des Parisiens…

Le Parisien revient sur la large victoire du PSG et sur les performances « stratosphériques » de Messi et Mbappé qui lorsqu’ils évoluent à ce niveau « il n’y a qu’à rester assis et apprécier le spectacle. » C’est un bon résumé de l’attitude de Mauricio Pochettino qui était « souvent posé sur son banc de touche. » Si les deux stars Rouge & Bleu ont offert « un récital », ces derniers ont été bien aidés par Di Maria qui ne cesse de dire de manière subliminale à ses dirigeants : « Qu’attendez-vous pour me prolonger ? ». Auteur d’un doublé, le quotidien francilien analyse que cela fait longtemps qu’il n’y avait plus eu « des sourires aussi francs et lumineux » sur son visage. Avec ses 2 passes décisives, Mbappé prend 4 longueurs d’avance sur son dauphin qui n’est autre que… Messi. Au niveau des buteurs, Wissam Ben Yedder met une « pression de dingue » et revient à une réalisation du Bondynois.

Le Parisien note le match du « fantomatique » et « énigmatique Wijnaldum. Donnarumma, aussi à la pas rassuré avec des sorties et relances « très aléatoires ».

Le journal local fait un focus sur la prestation convaincante de Léo Messi qui forme une doublette « très en jambes » avec Kylian Mbappé à ses côtés. La Pulga a retrouvé de « l’allant » en plus de sa vitesse et ses dribbles. Auteur de deux buts, une première cette saison en Ligue 1, Messi aurait même pu inscrire un triplé suite à un un bel enchaînement contrôle – reprise de volée. Avec 6 buts et 13 passes décisives en 25 rencontre, L’Argentin n’a jamais connu un total aussi faible depuis la saison… 2005/2006, sa deuxième en tant que professionnel.

Enfin en étant en tête au classement des buteurs et passeurs de la Ligue 1, Kylian Mbappé est en passe de rentrer dans l’histoire du championnat de France ! Il est donc archi favori pour remporter le prix du meilleur joueur de la saison aux trophées UNFP qui seront à suivre ce soir dès 21h00.

Les notes des joueurs du PSG selon Le Parisien : Donnarumma 4,5 – Kehrer 5, Marquinhos 6,5 Sergio Ramos 6 Bernat 6 – Wijnaldum 4, Verratti 7, Herrera 5 – Di Maria 7,5, Messi 8, Mbappé 8

L’Équipe rebondit justement sur l’actualité du jour et donc sur les trophées UNFP de ce soir. Avec son doublé de passe décisive et son penalty inscrit, Kylian Mbappé devrait recevoir sans surprise le sacre de meilleur joueur du championnat. Avec l’aide de Lionel Messi et d’Angel Di Maria en jambes et inspirés, le jeune attaquant « a tout fait ou presque ». La dernière journée sera donc « décisive » dans la quête honorifique du doublé meilleur buteur / meilleur passeur de Ligue 1 contre Metz. Ce match « pourrait être sa dernière en France, lui dont l’avenir n’est toujours pas scellé et dont l’entourage répète qu’il est plus proche d’un départ que d’une prolongation dans la capitale. » Sa présence à la cérémonie de ce soir « pourrait lui donner l’occasion de donner quelques indices sur son futur ». Il y a peu de chances qu’il s’exprime ce dimanche, lui qui regrette d’avoir tiré la couverture à lui lors de ce même événement en 2019.

Les notes des joueurs du PSG selon L’Équipe: Donnarumma 4 – Kehrer 5, Marquinhos 7 Sergio Ramos 5 Bernat 6 – Wijnaldum 5, Verratti 6, Herrera 5 – Di Maria 7, Messi 8, Mbappé 8

Par ailleurs avec ces notes, Marquinhos, Mbappé et Messi sont tous les trois dans l’équipe type de la journée du quotidien sportif.

Les joueurs parisiens se sont envolés pour le Qatar ce samedi soir, hormis Donnarumma, Marquinhos, Nuno Mendes et Kylian Mbappé, présents aux trophées UNFP et qui rejoindront leurs coéquipiers ce lundi. Au programme de ce week-end, opérations de promotion et d’image en faveur des partenaires locaux du club (Aspetar, Qatar Airways, Ooredoo, l’office du tourisme de l’émirat). Des enfants malades recevront la visite d’une partie des joueurs. Certains Parisiens visiteront le musée de l’Art Islamique ou le Musée national du Qatar, d’autres se rendront aussi auprès de jeunes de la PSG Academy de Doha.

Du côté du Midi Libre, on explique que les Parisiens étaient trop forts face à des Montpelliérains qui ne pouvaient rien face à Messi, Mbappé, Di Maria… Une des rares satisfactions ? Bertaud. Le gardien de Montpellier a été « le seul à se montrer à la hauteur dans la défaite face au PSG (0-4) » selon le média heraultais. Le portier, qui n’a reçu que la note de 5, « a évité une plus grosse défaite avec des parades devant Messi juste avant son but (6e) puis devant Mbappé (11e). Il ne peut rien sur les réalisations parisiennes. » En faisant un focus sur la prestation parisienne, le Midi Libre écrit que Kylian Mbappé et Lionel Messi ont « mis au supplice la défense montpelliéraine. » En défense, Marquinhos et Ramos n’ont jamais été mis en danger. Dans leur ensemble l’équipe Parisienne n’a « jamais été vraiment inquiétée, leur collectif était vraiment supérieur aux Montpelliérains. »