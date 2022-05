Mbappé encore un peu plus dans l’histoire !

Les semaines passent et Kylian Mbappé entre toujours un peu plus dans l’histoire du PSG / du football français et international. Le jeune attaquant de 23 ans enchaîne les performances de très grandes qualités et est LE véritable patron de cette équipe. Face à Montpellier, l’international a encore éclaboussé la rencontre de son talent avec deux passes décisives, dont une merveille d’extérieur du pied pour Leo Messi. Il en a profité pour marquer aussi son 25e but de la saison sur pénalty. Le compte Twitter, @statsdufoot, a partagé de nouveaux chiffres incroyables de la part du numéro 7 parisien après sa belle performances de ce samedi.

Kylian Mbappé devient le 1er joueur français à atteindre la barre des 25 buts lors de 2 saisons consécutives en Ligue 1 (27 en 2020/21, 25 en 2021/22). Ce chiffre est quasiment inédit puisqu’il faut remonter aux années… 70 et Jacques Vergnes avec Nîmes (27 en 1970/71, 25 en 1971/72) pour retrouver trace d’une telle performance. L’ancien monégasque devient de plus en plus un passeur hors pair. À une journée de la fin, et ses 17 offrandes, il devient le troisième meilleur passeur de L1 depuis 1982/1983 à égalité avec Marvin Martin (2010/2011) et est devancé par Angel Di Maria et Jérôme Rothen (18). Enfin Kylian Mbappé est impliqué sur 70 buts cette saison en club et sélection. Ce chiffre représente le meilleur total pour un joueur français au XXIe siècle. Il dépasse une autre légende, en la personne de Thierry Henry en 2002/2003 (68). On espère tous qu’il pourra davantage exploser d’autres records la saison prochaine avec le PSG…