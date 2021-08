Revue de presse PSG : Messi, Messi et… Pembélé

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 9 août 2021. L’arrivée (quasi) certaine de Lionel Messi à Paris, les conditions d’arrivée, le Paris SG qui attire et Pembele sur le départ vers Bordeaux.

L’Équipe propose 10 pages sur Lionel Messi, entre son départ du FC Barcelone, sa conférence de presse hier au Camp Nou et son proche avenir (“le premier jour du reste de sa vie”).

Le PSG est évoqué comme la “seule destination envisagée” car “cette fois, tout est vraiment réuni : un joueur libre, de nombreux amis dans l’effectif qui lui font une cour assidue et un club, taillé à sa dimension économique”. Et en plus “le joueur veut venir.” D’ailleurs, tout le PSG était dimanche “rangé en ordre de bataille pour l’accueillir, de la communication au médical. Un vol privé en provenance de Barcelone était même programmé à 20h35 à l’aéroport du Bourget avant qu’il n’en soit plus question. Une visite médicale était également prévue dans la soirée ou très tôt, aujourd’hui, dans la matinée. Bref, il était bel et bien attendu par le club qui devrait constituer sa future destination. Mais Messi n’est pas apparu. Du moins, pas encore.” Le quotidien sportif rappelle que pour ce faire, Paris se devra de respecter le fair-play financier, bien qu’assoupli. Dans cette perspective, il devrait pouvoir compter sur l’aide de ses partenaires commerciaux, attirés à l’idée de se rapprocher du génie argentin.

Pour ce qui est de son arrivée au sein des Rouge & Bleu, le média sportif évoque “une avancée significative” des négociations au cours de ce week-end. Le père du joueur et ses avocats n’auraient néanmoins pas donné le top départ, quelques détails restant à régler, mais l’article se veut optimiste, et tout semble réuni pour que la Pulga soit parisien cette semaine.

Un peu plus loin, il est expliqué toute la Ligue 1 est “excitée comme une puce” à l’idée d’accueillir l’Argentin au sein du championnat de France. L’émotion est déjà grande comme Michel Der Zakarian, l’entraîneur de Brest, n’a pas caché son enthousiasme. “Ce serait extraordinaire. Je ne vais pas être poli, mais il me fait bander. C’est vraiment un super joueur“, a lancé le technicien. “On dit qu’on a un Championnat de merde, qu’on a plein de choses pas bonnes, mais si on arrive à faire venir un tel joueur c’est extraordinaire. On va se régaler.”

L’avenir de Timothée Pembélé est aussi évoqué et “le jeune défenseur de 18 ans devrait s’engager rapidement, sous forme de prêt avec option d’achat, avec Bordeaux.” Sollicité par de nombreux clubs ces derniers mois (PSV Eindhoven, Strasbourg, Reims, Metz et Lens), le latéral droit a privilégié l’option française et le club bordelais afin de disposer d’un temps de jeu conséquent.

Du côté du Parisien, on voit cette semaine comme “la plus excitante de l’histoire du PSG”. Dès son arrivée à Paris, le joueur devra d’abord “passer la traditionnelle visite médicale à l’hôpital américain de Neuilly avant de signer le document qui l’engage avec le PSG jusqu’en 2023.” Maintenant la question est simple : “quand est-ce que le feuilleton prendra fin officiellement. La nouvelle est espérée ce lundi, voire ce mardi, jour où il pourrait être présenté officiellement” ce qui serait “le scénario le plus probable”. Le quotidien local nous révèle que “dès vendredi, Neymar avait diffusé sur le groupe WhatsApp des joueurs du PSG l’incroyable info de la signature imminente de Messi.” Dès qu’il sera officiellement un joueur du Paris Saint-Germain, “Leo Messi entamera une préparation individualisée au camp des Loges avec le groupe des finalistes de la Copa America et de l’Euro.”

Le Parisien s’interroge aussi sur le pourquoi du choix de Leo Messi, Gigio Donnarumma, Gini Wijnaldum et Sergio Ramos de rejoindre le PSG. Plusieurs facteurs expliquent cela, tout d’abord le contexte sanitaire qui a “redistribué les cartes et favorisé Paris”. Puis la “crédibilité sportive”, car l’équipe a été finaliste et demi-finaliste de la Ligue des Champions et 2020 et 2021. Enfin “la présence de très grands joueurs comme Neymar ou Mbappé est évidemment un atout non négligeable.”

“Mettre la main sur Messi serait un énorme coup pour le PSG”, juge l’AFP. “Mais aussi pour la Ligue 1 dans un contexte de crise économique et de conflit sur le montant des droits TV. “Voir Messi dans notre championnat, ce serait incroyable. J’ai déjà parlé avec Cristiano (Ronaldo) pour qu’il vienne à Lille, je vais continuer à essayer de le faire venir pour qu’il y ait un duel Messi-Ronaldo en France“, a souri le capitaine portugais du LOSC, José Fonte.”