Jour J : le PSG l’attend comme le Messi

Après ses adieux au FC Barcelone dans le cadre d’une conférence de presse émouvante hier, Lionel Messi débute la semaine avec un cap à mettre vers Paris et le PSG. L’Argentin est attendu ce matin. Il doit encore sceller les détails de son nouveau contrat et passer la visite médicale d’usage à l’hôpital américain de Neuilly avant sa présentation, possiblement demain. Après quasiment un mois de vacances, Leo Messi (34 ans) aura besoin d’une période conséquente de préparation et d’acclimatation à son nouveau club. C’est pourquoi il est probable que le dimanche 29 (à 20h45) à Reims soit son premier rendez-vous en L1.

Si la star argentine était attendue hier soir au Bourget, ses plans étaient autres. Lionel Messi était avec famille et amis (dont Luis Suarez) à Barcelone. Antonela Roccuzzo l’ayant montré sur son Instagram. Pour l’anecdote, des Socios du Barça portent plainte pour empêcher Messi de signer au PSG, au nom du Fair-play financier. Une démarche menée par l’avocat franco-espagnol Juan Branco. Le dirigeant Jaume Llopis , membre de la Commission Espai Barça (Espace Barcelone), est devenu le premier à démissionner après le départ de la Lionel Messi. Il l’a fait par le biais d’une lettre adressée au président Joan Laporta.