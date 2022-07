Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 30 juillet 2022. Messi qui veut prendre sa revanche, Neymar qui n’était plus souhaité par le Paris SG au début de l’été et devrait rester, le club de la capitale est arrivé à Tel Aviv pour disputer le Trophée des Champions et Kalimuendo est la priorité du Stade Rennais…

Le Parisien revient sur le fait que Messi disputera le premier Trophée des Champions de sa carrière. Le journal écrit que le joueur affiche une belle forme puisque « ses abdos sont saillants et son taux de masse grasse est au plus bas. » Dans le jeu, il a aussi été le joueur le plus en forme au Japon. “Son retour à son poste de prédilection, dans un rôle de ‘distributeur de caviar quatre étoiles’, a déjà convaincu tous les observateurs qu’il n’avait rien perdu de sa vista et de sa science de la passe” rapporte le quotidien francilien. Son association avec Neymar et Mbappé s’accompagne d’optimisme. Sans le combo “explosivité-automatismes-bien-être”, le talent ne pouvait pas suffire et faire des miracles la saison passée. De plus avec la Coupe du Monde, l’Argentin est plus motivé que jamais pour soulever un des rares trophées qui lui manque dans son palmarès exceptionnel. Il pourrait définitivement entrer dans l’histoire. “Si l’Argentin ne peut être stigmatisé pour son manque de professionnalisme, il a néanmoins laissé tout le monde sur sa faim la saison dernière” écrit le journal qui s’attend donc à ce que l’ancien barcelonais soit prêt à réaliser une grosse rencontre ce dimanche contre le FC Nantes.

Le Parisien revient sur l’arrivée du PSG à Tel Aviv avec un groupe réduit de 22 joueurs, alors qu’au Japon celui-ci était de 25. Si Mbappé (suspendu) et Ekitike (à court de forme) sont restés à Paris, Mukiele est bien dans le groupe puisqu’il a eu “l’avantage d’effectuer toute la préparation” avec Leipzig et est déjà opérationnel. Le coach Rouge & Bleu, accompagne d’un joueur, s’exprimera devant la presse ce samedi à 17h30 avant de s’entraîner à 18h30.

L’Equipe écrit qu’en cas d’opportunité financièrement cohérente, le PSG ne retiendra pas Neymar cet été. En effet le quotidien sportif révèle que la nouvelle direction parisienne n’avait pas le joueur en tête dans ses nouveaux plans et aurait aimé voir Lewandowski être associé à Mbappé en pointe de l’attaque. Le Polonais était même “la priorité des Rouge & Bleu” avant qu’il ne choisisse le Barça. Paris compte donc sur lui en l’état – à moins de voir débarquer d’ici fin août un avant-centre au profil remiseur-joueurs -finisseur, mais le doute est permis.”

Le Brésilien a échangé avec son entraîneur et le coordinateur sportif et a souhaité connaître sa place au PSG et son rôle. Les dirigeants ont expliqué ce qu’ils attendaient de lui en terme d’implication, d’attitude, au même titre que pour le reste de l’effectif. Chez les prétendants pour le récupérer, il pourrait y avoir Manchester United, en cas de départ de Cristiano Ronaldo, mais les Red Devils ne sont pas qualifiés pour la Ligue des champions. Chelsea, qui pourrait encore dégraisser dans le secteur offensif et où il retrouverait Thomas Tuchel. Manchester City, ce qui supposerait que Pep Guardiola veuille intégrer l’artiste à son Meccano. Ou le Barça, qui ne l’a jamais totalement oublié. Mais le salaire du joueur, en plus de son prix de transfert, font que Neymar Jr ne devrait pas bouger. Dans le même temps, l’attaquant affiche un état d’esprit très apprécié par le PSG depuis la reprise. Il est jugé irréprochable pour l’heure. Il est revenu de vacances dans de bonnes dispositions, a perdu du poids et affiche une forme prometteuse.

Christophe Galtier veut utiliser Neymar en deuxième attaquant dans son 3-4-1-2, aux côtés de Kylian Mbappé et devant Leo Messi. L’Argentin et le Brésilien doivent aussi pouvoir alterner à l’occasion, l’un jouant plus haut que l’autre. Lors des matches de préparation, Neymar a montré qu’il pouvait s’intégrer au système Galtier. Sans surprise, le Bresilien devrait être titulaire contre le FC Nantes.

Le quotidien sportif révèle que le Stade Rennais s’active pour trouver un milieu défensif en plus d’un attaquant et la piste menant à Arnaud Kalimuendo serait une priorité. Le joueur, qui est également pisté par Leeds et Nice, pourrait quitter le PSG contre une sacré somme. En effet, les Bretons auraient les moyens d’aller entre 25 et 30 M€ d’indemnités sur ce dossier en réinvestissant en grande partie la somme touchée avec le départ de Tel au Bayern Munich.

Le XI probable du PSG pour affronter le Stade Rennais : Donnarumma – S. Ramos, Marquinhos (cap.), Kimpembe – Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes – Messi – Sarabia, Neymar.