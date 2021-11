Revue de Presse PSG : Messi, Paredes, Di Maria…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 8 novembre 2021. Les convocations de Leandro Paredes et Leo Messi avec l’Argentine crispent le club de la capitale. Le possible retour de la Pulga face au Brésil. Deux Parisiens présents dans le onze-type de la journée du quotidien L’Equipe.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque la situation des Argentins qui sont partis rejoindre leur sélection pour cette trêve internationale de novembre. Les cas de Leandro Paredes (quadriceps) et Leo Messi (ischio-jambiers et genou), deux joueurs blessés, sont au centre des tensions entre le PSG et l’Albiceleste. Malgré leurs blessures, les deux Parisiens « ont effectué un voyage de plus de 13 heures pour aller faire constater leurs blessures respectives et poursuivre leurs soins. » Le club de la capitale ne pouvait pas s’opposer à ces départs même s’il « a bien tenté de saisir la Fifa, sans succès. » En face, le vainqueur de la Copa America 2021 espère au moins récupérer l’un des deux joueurs pour le choc contre le Brésil (mercredi 17 novembre). De son côté, le directeur sportif du PSG, Leonardo, a exprimé son mécontentement face à cette situation où les clubs sont dans l’obligation de libérer les joueurs sélectionnés. « Nous ne sommes pas d’accord pour laisser partir en sélection un joueur qui, pour nous, n’est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation. Ce n’est pas logique, et ce type de situations mérite qu’on définisse un véritable règlement avec la Fifa. » Victime d’une déchirure au quadriceps, le cas de Leandro Paredes « nécessite encore une grosse semaine d’entraînement. » Concernant Leo Messi, sa situation est moins problématique mais « inquiète aussi les décideurs parisiens. »

De son côté, L’Equipe revient également sur la gestion délicate des joueurs argentins du PSG. Les trois Parisiens – Leandro Paredes, Ángel Di María et Leo Messi – s’envoleront ce lundi matin pour l’Argentine afin de disputer les deux matches des qualifications à la Coupe du monde 2022 face à l’Uruguay (13 novembre) et le Brésil (17 novembre). Blessé lors de la dernière trêve internationale avec l’Albiceleste, un doute subsistait encore concernant le départ de Leandro Paredes comme l’avait évoqué Mauricio Pochettino en conférence de presse vendredi dernier. Mais finalement, le milieu parisien « souhaite répondre favorablement à l’appel de son pays et le PSG ne peut de toute façon pas s’y opposer », même s’il a peu de chance de disputer les deux matches au programme « car sa reprise d’entrainement collectif était prévue en fin de semaine », rapporte le quotidien sportif. Le cas de Leo Messi est un peu différent. La Pulga devrait reprendre le chemin de l’entraînement en milieu de semaine et pourrait être rétabli pour le match face au Brésil. De son côté, le PSG discute régulièrement avec l’Argentine au sujet du temps nécessaire pour que le joueur retrouve son état de forme. En effet, les différentes parties « n’ont pas intérêt à voir Messi rechuter ou se blesser plus gravement, d’où la nécessité de collaborer intelligemment. » Enfin, le cas d’Ángel Di María ne présente aucun problème sur le plan physique, même si sa non-titularisation face aux Girondins de Bordeaux avait fait parler. Mais selon l’entourage du joueur, El Fideo « n’était ni blessé ni malade et sa non-participation relevait finalement d’un choix de son entraîneur. »

Décisifs lors de la victoire du PSG à Bordeaux (3-2) ce week-end, Neymar Jr (deux buts) et Kylian Mbappé (un but et deux passes décisives) figurent dans le onze-type de la 13e journée du quotidien L’Equipe. « Déjà décisif face au LOSC (2-1), le Brésilien a été étincelant à Bordeaux samedi (3-2) et il est donc valorisé par une deuxième titularisation d’affilée. »