Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 6 août 2021 : La bombe Lionel Messi qui ne prolonge pas au FC Barcelone, le retour des ultimes vacanciers et les ambitions du Paris Saint-Germain en L1.

C’est LE séisme de cette journée dans la planète football, Lionel Messi et le FC Barcelone, c’est terminé ! L’Argentin de 34 ans a refusé de prolonger au Barça et reste donc libre de tout contrat. Selon L’Équipe, deux candidats sont en tête pour récupérer la “Pulga” : Manchester City et le PSG. Le quotidien sportif explique que “depuis des mois, le club de la capitale entretient le contact avec le clan Messi. Les échanges sont encore plus fréquents entre l’Argentin et ses potes Neymar et Di Maria, qui lui vantent les bienfaits du club parisien et rêvent de se retrouver sous le même maillot.” Mais le journal ajoute que “sa venue est jugée ‘pas réaliste‘ en interne. Pour au moins deux raisons. La première est économique car son coût est évalué “à près de 80M€ brut par an” sachant que “situation comptable est délicate” du côté parisien. Enfin “l’autre réserve du PSG est que la priorité absolue est aujourd’hui de prolonger Mbappé plutôt que de se lancer à l’assaut de Messi.”

Pour L’Équipe, le Paris Saint-Germain est l’archi-favori pour être champion de France (avec 5 étoiles sur 5), car “depuis que les Qataris sont arrivés, ils n’ont jamais perdu le titre deux fois de suite et ce n’est pas le recrutement galactique, au coeur d’une période d’austérité générale, et même de sa récession, qui va l’éloigner de sa position permanente d’immense favori de la Ligue 1.” Cet exercice 2021/2022 sera aussi le début de “l’ère Pochettino, dont l’empreinte n’a toujours pas été visible” et son PSG “ne pourra pas se permettre de perdre aussi souvent que la saison dernière.”

Le quotidien sportif annonce que les derniers vacanciers, que sont Neymar, Verratti, Paredes, Di Maria, Marquinhos, sont attendus aujourd’hui à Paris pour passer “les traditionnels tests et examens de rentrée”. Comme de coutume “les joueurs avaient une feuille de route à respecter pendant les vacances, et certains comme Verratti et Kimpembe sont déjà affutés.” Concernant l’état physique de Neymar, le média rapporte que le PSG “a fait preuve de prudence et de compréhension après la saison 2020-2021 à rallonge”.

Le XI probable du PSG face à Troyes demain : Navas – Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo – Gueye, Danilo Pereira, Wijnaldum – Draxler, Icardi, Mbappé.

“Sur le terrain, il n’y a pas de suspense autour du nom du favori de la L1, toujours le même depuis dix ans et l’arrivée des Qataris à la tête du PSG”, commente l’AFP alors que le championnat débute ce soir. “Sauf que le titre a échappé au club de la capitale la saison passée, devancé d’un point par Lille. Revanchard, le PSG a recruté Wijnaldum, Hakimi, Ramos et Donnarumma. Avec Neymar et Mbappé, parti pour rester alors qu’il sera en fin de contrat en juin prochain, Paris a tout pour remporter un 10e titre qui lui offrirait le droit d’ajouter une étoile tricolore au-dessus de son écusson, comme Saint-Etienne, et de réussir enfin à conquérir la Ligue des champions.”

Du côté du Parisien, on parle aussi du cas Lionel Messi et du fait que “tout a basculé en quelques heures”, qu’il “aurait prévenu dès mercredi soir de son départ certains de ses coéquipiers”. Mais le journal est aussi dubitatif en ce qui concerne une arrivée à Paris (le club “est resté très hermétique à la nouvelle du jour”). En effet, “tout indique que l’opération financière serait, dans les conditions actuelles, impossible à réaliser pour les Parisiens après la prolongation de contrat de Neymar et les arrivées de gros salaires comme Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma. Surtout, la principale obsession du PSG se nomme Kylian Mbappé.” Toutefois le quotidien francilien poursuit en écrivant que “la période de mercato est propice aux retournements de situation comme le prouve celle de Messi.” Enfin, on lit que “Manchester City ou Manchester United semblent d’autres candidats crédibles. Le premier, coaché par Pep Guardiola, serait la priorité du clan Messi.” Pourtant Jack Grealish doit signer chez les Citizens contre 117M€… A 11 heures, le président du Barça Joan Laporta tiendra une conférence de presse. Elle sera très suivie. A 14 heures, Mauricio Pochettino fera le point presse d’avant-match. L’entraîneur du PSG sera forcément interrogé.

Après une année en prêt à Dijon, relégué en L2, Éric Junior Dina Ebimbe (20 ans) est de retour dans son club formateur, le PSG. Mais il est convoité par Saint-Etienne, Lens et Troyes. L’Est Eclair confirme que l’Estac est intéressé et voudrait un transfert là où le PSG préfèrerait un prêt du milieu de terrain. En effet, le Titi a convaincu le club francilien sur son potentiel.