Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale, ce dimanche 6 décembre 2020, lendemain de victoire 3-1 sur la pelouse de la Mosson contre le MHSC. Sans Neymar, Verratti et Kimpembe (ménagés), sans Bernat, Draxler, Icardi, Sarabia (blessés) ni Marquinhos et Mbappé (remplaçants).

Le PSG “a pris quatre points d’avance au classement de Ligue 1”, constate l’AFP. “Avec une équipe remaniée, les Parisiens ont longtemps peiné, comme lors de leurs deux derniers matches de L1. Mais Moïse Kean a fini par donner l’avantage aux siens à la 77e minute d’une frappe spectaculaire, et Mbappé, préservé sur le banc pendant près de 80 minutes, a corsé l’addition (90’+1), empilant ainsi son 10e but de la saison. C’est surtout son 100e sous le maillot parisien. […] Finalement, Tuchel a réussi son pari, autant au niveau comptable qu’en termes de repos pour ses cadres. Les Parisiens, avec 28 points, se donnent de l’air dans un classement très embouteillé, où l’OM, deuxième avec quatre points de moins, compte toujours deux matches en retard à disputer.”

“Everton n’a pas inclus d’option d’achat dans le prêt de Kean et l’attaquant italien justifie ce choix à chaque apparition : son passement de jambes a désarticulé Congré avant que son pied droit décoche un obus sous la transversale dans un angle fermé”, écrit le JDD. “Cinquième but en championnat pour l’ancien Bianconero, servi par un Rafinha tout aussi convaincant. Assez pour oublier la cagade cumulée de Bakker et Kurzawa sur le but de Stephy (Mavididi) de Montpellier. Bref, avec le premier but signé Dagba, l’équipe B a fait le métier avant de laisser Mbappé se dégourdir les mollets dix minutes en prévision Basaksehir mardi, et marquer.”

“Les Parisiens ont confirmé leur bonne période actuelle en s’imposant à l’extérieur hier soir. Kean a marqué un but exceptionnel. Mbappé a, lui, franchi le mur du 100 avec le PSG, en 137 apparitions”, résume Le Parisien. “Au bilan des satisfactions et des qualités retrouvées, Tuchel a pu apprécier une équipe qui “donne tout, reste mentalement dans le match, est prête à souffrir et reste disciplinée”. Avant de lâcher une mise en garde pour prévenir tout relâchement : “Il faudra continuer mardi, ce n’est pas le moment d’arrêter.” Le journal francilien met en lumière le premier but en Ligue 1 de Colin Dagba (22 ans). “Positionné très haut sur le côté droit, celui qui, quelques minutes plus tôt, avait déjà été alerté par Rafinha n’a pas manqué l’offrande d’El Fideo et a transformé l’essai du plat du pied gauche”, lit-on. “L’automne n’est donc pas une saison triste pour le franco-béninois. Le 12 novembre, jour où l’équipe de France Espoirs, assurait sa qualification pour l’Euro 2021, c’est en effet lui qui avait déjà ouvert le score. Alors qu’importe qu’il n’ait pu empêcher Mavididi de réduire la marque et de relancer momentanément le suspense. Hier, c’est une belle soirée que Dagba et Paris ont traversé hier à Montpellier.”

Les notes du journal Le Parisien pour les joueurs du PSG : Navas : 7. Dagba : 5,5. Pembélé : 6. Diallo : 6. Kurzawa : 6. Bakker : 4. Gueye : 6. Herrera : 5. Rafinha : 7. Kean : 6. Di Maria : 6.

Les notes du journal L'Equipe pour les joueurs du PSG : Navas : 6. Dagba : 5. Pembélé : 5. Diallo : 6. Kurzawa : 4. Bakker : 4. Gueye : 7. Herrera : 5. Rafinha : 7. Kean : 6. Di Maria : 6.

“Avec une équipe largement remaniée, le PSG est allé chercher à Montpellier un succès qui n’avait rien d’évident. Et Mbappé a inscrit son 100e but sous les couleurs parisiennes”, écrit L’Equipe. “Les « coiffeurs » parisiens ont disputé une rencontre pleine, mettant du rythme pendant 90 minutes. Il y eut beaucoup de déchet mais aussi un engagement irréprochable, à l’image d’un Gueye qu’on n’avait pas vu aussi fringant depuis longtemps ou d’un Kean brouillon mais toujours vaillant, qui a fini par sauver sa soirée d’une frappe en pleine lucarne pour remettre Paris devant. […] Rafinha a réalisé son meilleur match en prenant le jeu à son compte et en étant passeur décisif pour Kean. Il a été très actif pour venir balayer la largeur du terrain, dézoner à droite, pour finalement reculer. Di Maria positionné plus haut, Rafinha a étalé sa créativité. C’est lui qui a insufflé le rythme offensivement pendant qu’Idrissa Gueye s’occupait de la récupération. […] Le grand pote du « Ney » est en train de s’installer comme une véritable alternative.”