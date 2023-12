Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 16 décembre 2023. Le comparatif entre le trio Messi-Neymar-Mbappé de la saison passée et l’attaque actuelle du PSG, les difficultés parisiennes en charnière centrale, les Rouge & Bleu se rendront à Lille en car…

Dans son édition du jour, L’Equipe met en lumière les difficultés de l’attaque actuelle du PSG par rapport au trio offensif Neymar-Messi-Mbappé de la saison passée. Face à Newcastle (1-1) et le Borussia Dortmund (1-1), l’attaque du PSG a fait preuve d’une grande inefficacité et d’une maladresse qui ont failli lui coûté la qualification en huitièmes de finale de Ligue des champions. Lors de cette phase de groupes, les trois attaquants les plus utilisés ont été Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé pour un bilan très quelconque de 3 buts (dont 2 penalties) et 1 passe décisive. Très loin des chiffres de la MNM de la saison passée : 13 buts et 10 passes décisives.

En Ligue 1, le constat n’est pas plus flatteur. Après 15 journées de championnat, soit avant la Coupe du monde 2022, le PSG comptait 41 points, soit 5 de plus que l’exercice en cours, pour 43 buts inscrits contre 38 en 2023-2024. « La MNM était impliquée sur 70 % des buts parisiens : Neymar avait été 20 fois décisif (11 buts et 9 passes), Messi 17 fois (7 buts, 10 passes) et Mbappé 14 fois (12 buts, 2 passes) », détaille L’E. Cette saison Kylian Mbappé est le joueur le plus performant (15 buts et 2 passes) puis arrivent ensuite Achraf Hakimi (3 buts et 4 passes) et Ousmane Dembélé (1 but et 6 passes). Pour incarner le nouveau projet l’été dernier, la direction parisienne a décidé de miser sur des jeunes éléments offensifs prometteurs pour accompagner Kylian Mbappé en attaque. Au total, 265M€ ont été dépensés pour reconstruire l’attaque des Rouge & Bleu : Randal Kolo Muani (90M€), Gonçalo Ramos (80M€), Ousmane Dembélé (50M€) et Bradley Barcola (45M€). À eux quatre, ils ont marqué 10 buts depuis le début de l’exercice 2023-2024.

Le quotidien sportif évoque aussi le retour à l’entraînement des joueurs du PSG ce vendredi, après une journée de repos au lendemain de la qualification à Dortmund. Avant le début de la séance à Poissy, Warren Zaïre-Emery, buteur face au BVB, a eu le droit à une haie d’honneur de la part de ses partenaires et du staff afin de le féliciter pour sa réalisation ô combien importante. Après le match de mercredi, aucun soucis physique majeur n’est à signaler, rapporte L’E. Les Parisiens partiront à Lille en car ce samedi après-midi et effectueront une mise au vert, ce qui n’est pas une habitude pour eux.

De son côté, Le Parisien revient sur les difficultés du PSG en défense centrale cette saison. Et pour espérer être plus fort en février prochain, le club de la capitale devra grandement s’améliorer dans son secteur défensif, qui est fébrile depuis le début de saison, notamment la charnière centrale qui donne à peine satisfaction avec quasiment un but encaissé par match en moyenne (0,95). Depuis le début de l’exercice 2023-2024, Luis Enrique a décidé d’installer Marquinhos et Milan Skriniar lors des grands rendez-vous européens (5 fois sur les 6 matches de C1). Reste à savoir si la longue absence de Nuno Mendes n’a pas contraint le technicien espagnol à aligner par défaut cette charnière. Depuis le début de saison, 6 charnières centrales ont été alignées. « Un turn-over qui n’est peut-être pas de nature à favoriser les automatismes à un poste qui nécessite pourtant de bien se connaître et de se comprendre, certainement plus qu’ailleurs sur le terrain. » La paire Danilo-Skriniar, pas complémentaire, a été alignée à 4 reprises dès le coup d’envoi, dont lors le match important face à Newcastle (1-1) au Parc des Princes.

Luis Enrique n’instaure pas une continuité dans son axe central à l’image de Milan Skriniar qui a enchaîné les deux dernières rencontres de Ligue 1 sur le banc. « Peu importe le match, petit ou gros, il prend soin de maintenir le suspense sur ses compositions d’équipe, même pour ses joueurs qui, pour certains, s’étonnent d’une telle stratégie », rapporte LP. Mais le technicien espagnol doit aussi composer avec deux absents de longue date : Nuno Mendes et Presnel Kimpembe. Ce dernier a pris du retard dans sa course contre-la-montre pour retrouver les terrains. De nombreux spécialistes sont plutôt favorables à la charnière Marquinhos–Lucas Hernandez, jamais alignée par Luis Enrique. Mais, l’absence de Nuno Mendes oblige l’international français à évoluer au poste de latéral gauche, où ses performances donnent satisfaction. « Un retour de Kimpembe offrirait, enfin, une alternative de plus, de par son courage, sa vitesse et sa dimension athlétique, mais les garanties sur son état physique imposent beaucoup de prudence. » Le board parisien peut aussi se servir du mercato d’hiver pour se renforcer en défense. Mais selon les informations du Parisien, « même si Paris scrute le marché comme il le fait déjà au milieu, la garantie d’un renfort n’est pas acquise. Les décideurs n’ont pas avancé de piste plus qu’une autre. Ils se réservent la possibilité de rester avec cet effectif jusqu’à la fin de la saison. »

Après Reims et Le Havre, le PSG va une nouvelle fois faire un déplacement en car. Ce dimanche, le club de la capitale affronte le LOSC au Stade Pierre Mauroy. Et les Rouge & Bleu vont délaisser l’avion pour se rendre à Lille en car. Une chose qui devrait une nouvelle fois avoir lieu le 14 janvier prochain pour le déplacement à Lens, rapporte le quotidien francilien. « Une mise au vert est d’ailleurs prévue, à Lille, puisque le club s’y rendra dès samedi soir. »