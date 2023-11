Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 4 novembre 2023. La victoire du PSG face à Montpellier (3-0), une première place provisoire pour les Rouge & Bleu, Lee Kang-In une nouvelle fois décisif…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire du PSG face à Montpellier (3-0) ce vendredi en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Un succès qui permet aux Rouge & Bleu d’occuper provisoirement la première place du championnat, en attendant le résultat de l’OGC Nice face au Stade Rennais dimanche soir. « Un fait qui, à ce stade de la saison, peut apparaître sans grande importance pour Paris, mais il révèle tout de même une certaine montée en puissance et un collectif qui s’installe aussi bien sur le terrain qu’en dehors », constate L’E. Complètement dominateurs, les Parisiens n’ont jamais été inquiétés au Parc des Princes ce vendredi soir et ont réussi à préserver leur but du danger pendant la rencontre. Un large succès qui permet aussi de préparer au mieux le prochain match de Ligue des champions face à l’AC Milan le 7 novembre prochain.

De plus, les choix de Luis Enrique se sont avérés payants à l’image des titularisations de Nordi Mukiele et Lee Kang-In. « L’ancien de Leipzig, à un poste de latéral gauche qui n’est pas le sien, a été bon et déterminé ; quant au Sud-Coréen, il a inscrit le premier but de son équipe (10e) d’une superbe frappe dans la lucarne et s’est montré disponible et inspiré dans le jeu jusqu’à son remplacement par Vitinha (62e). » L’ancien de Majorque a enchaîné une troisième titularisation en Ligue 1 et continue de marquer des points. Le côté droit Ousmane Dembélé – Achraf Hakimi a aussi été décisif. Le premier cité est impliqué dans les trois buts de la soirée tandis que l’international marocain est l’auteur de deux passes décisives. Et les remplaçants se montrent aussi de plus en plus décisifs à l’image de Vitinha, buteur quelques minutes après son entrée en jeu. « À la recherche permanente des axes de progression qui sont susceptibles de permettre à son équipe d’être encore plus redoutable, Luis Enrique aura noté que cette soirée accomplie l’a été avec un Kylian Mbappé quelconque (…) Lorsque le capitaine des Bleus pourra plus souvent jouer sa partition en même temps que ses partenaires, alors ce PSG risque de faire mal à beaucoup d’équipes plus fortes que Montpellier », observe L’E.

Le quotidien sportif fait aussi un focus sur la belle prestation de Lee Kang-In face au MHSC (3-0). Auteur d’un but pour conclure une belle action collective, l’international sud-coréen peut être le joueur créatif qui manquait à ce PSG en début de saison. Outre son but, le reste de sa prestation montre qu’il est l’un des rares de l’effectif « à pouvoir, sous pression, assurer un lien technique efficace et ­installer une forme de continuité dans les remontées de balle. » Sans cesse disponible pour le porteur du ballon, le joueur de 22 ans apporte sa créativité personnelle, son sens du collectif et du dribble. Il devra désormais passer au révélateur de la Ligue des champions, lorsque l’intensité et la pression sur le porteur du ballon sera un cran au-dessus. De plus, l’ancien de Majorque se montre rigoureux dans les tâches défensives et le contre-pressing. Reste désormais à savoir si Lee Kang-In a gagné sa place de titulaire devant Vitinha. « Le fait que le Sud-Coréen soit préservé et remplacé hier par le Portugais à une demi-heure de la fin donne, peut-être, une première indication sur le nom du titulaire à San Siro. » Face au Borussia Dortmund (2-0) et l’AC Milan (3-0), le Portugais avait débuté dans le onze de départ. « Mais sur la dynamique actuelle, Lee Kang-in a une vraie carte à jouer. Pour la semaine prochaine et pour la suite de la saison. »

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette belle victoire du PSG face au Montpellier Hérault (3-0) en Ligue 1. Les Rouge & Bleu ont bien préparé leur prochaine rencontre de Ligue des champions face à l’AC Milan. Surtout, le club parisien occupe la tête du championnat pour la première fois de la saison, en attendant le résultat de l’OGC Nice dimanche soir. Les Parisiens ont également enchaîné un cinquième succès de rang avec un minimum de trois buts inscrits. « Comme Luis Enrique le réclamait, son équipe devient davantage imprévisible, un soir où Kylian Mbappé a expédié les affaires courantes, en prévision peut-être du grand choc de mardi de Ligue des champions à San Siro contre l’AC Milan. » Mais ses partenaires se sont montrés au niveau.

En plus de Lee Kang-In, un autre joueur a confirmé sa montée en puissance, Warren Zaïre-Emery. Le Titi parisien a une nouvelle été buteur et « a gardé la même idée dans sa finition : de la puissance, du style et de la classe. Le Titi enchaîne les patates après avoir semé déjà pas mal d’ingrédients depuis le début de saison : impact, conservation, culot, verticalité. » Une nouvelle prestation de bonne facture qui le rapproche encore un peu plus de l’équipe de France A. Depuis quelques matches, la possession du ballon du PSG est efficace avec le couloir droit Ousmane Dembélé – Achraf Hakimi qui régale et une meilleure recherche de la profondeur. « Évidemment, la bataille de San Siro n’aura rien à voir et Paris devra sortir au moins un match référence à l’extérieur durant sa phase de poules, après son propre naufrage à Newcastle. » Mais en attendant, le PSG occupe la tête du championnat et ne déplore aucun blessé après cette rencontre.

Enfin, le quotidien francilien met aussi en avant la belle prestation de Lee Kang-In. Après avoir débuté sa saison à l’infirmerie et avec sa sélection nationale, le Sud-Coréen lance enfin son aventure au PSG depuis le retour de la trêve internationale et est enfin perçu comme le renfort espéré. « Sur ces trois derniers matchs, le Coréen a ainsi été décisif à chaque fois. Mais rien, en réalité à côté de la copie parfaite rendue par l’ancien Valencian ce vendredi soir face à Montpellier. » Le numéro 19 du PSG a rendu une très bonne copie avec 100% de passes réussies (47/47) et 73 ballons touchés en 62 minutes. Si au début de son aventure, son entente avec Neymar prenait forme, c’est désormais avec Kylian Mbappé qu’il prend ses marques sur le terrain. « Sur le centre d’Hakimi, la feinte de KMB vaut presque une passe décisive tant elle a permis au Coréen de se retrouver en position idéale pour ouvrir le score d’une frappe sous la barre (10e). » En plus de son but, Lee Kang-In a fait preuve d’une belle générosité dans la combativité.