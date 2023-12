Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 5 décembre 2023. Quel milieu de terrain face au Borussia Dortmund, une arrivée de Gabriel Moscardo plutôt à l’été 2024, Luis Enrique veut un milieu expérimenté cet hiver…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque les choix possibles pour Luis Enrique dans son milieu de terrain lors du match décisif face au Borussia Dortmund en Ligue des champions le 13 décembre prochain. Le technicien espagnol sera privé de Warren Zaïre-Emery (cheville) et Fabian Ruiz (épaule) pour cette rencontre face au BVB et va ainsi devoir recomposer son milieu de terrain. Mais plusieurs options s’offrent à lui. S’il maintient son 4-3-3 hybride, le coach parisien devrait titulariser Manuel Ugarte et Vitinha. Et quatre possibilités se détachent pour le troisième homme du milieu. « Deux profils plutôt créatifs : Lee Kang-in et Carlos Soler. Deux plus défensifs : Danilo Pereira ou Marquinhos », rapporte L’E. Le choix du Sud-Coréen apparaît le plus évident car il possède des qualités appréciées par le coach (volume, énergie, prise d’initiative, capacité à déséquilibrer et à mettre du mouvement), cependant il n’a pas encore de match référence avec les Rouge & Bleu.

Carlos Soler pourrait occuper ce poste de milieu relayeur. Avec la suspension d’Ousmane Dembélé, les attaquants auront besoin d’un pourvoyeur de ballon. Cependant, l’Espagnol a un manque d’impact et de créativité et semble servir de « bouche-trou » depuis le début de saison. Concernant Danilo Pereira, il est surtout utilisé comme défenseur central. S’il peut apporter sa taille et sa solidité dans l’entrejeu, son manque de vitesse et son peu de créativité sont pénalisants pour évoluer dans l’entrejeu. Enfin, l’hypothèse Marquinhos a été utilisé par Thomas Tuchel il y a quelques années. « Il est beaucoup plus mobile que Danilo, même si dans le jeu vers l’avant, sa valeur ajoutée reste à démontrer. » Autre solution pour Luis Enrique, évoluer avec quatre offensifs, comme à St James Park face à Newcastle (défaite 4-1). « Il pourrait alors mettre en place un double pivot Ugarte-Vitinha ou Ugarte-Danilo, en faisant confiance à sa ligne offensive pour prendre la rencontre en main. »

De son côté, Le Parisien évoque la possible arrivée de Gabriel Moscardo (Corinthians) mais plutôt pour l’été 2024. Son transfert est en bonne voie mais il ne devrait pas rejoindre la capitale française lors de ce mercato hivernal. Annoncé comme « un futur crack », le Brésilien de 18 ans « n’est pas encore prêt pour les joutes du Vieux Continent, en championnat comme en Ligue des champions. » Il incarne le futur. Luis Campos était présent samedi à São Paulo pour superviser le joueur lors de la défaite des Corinthians face l’Internacional (2-1) et le jeune brésilien s’est distingué avec une passe décisive. Dans ce dossier, le PSG a devancé Chelsea et a fait une cour plus assidue au joueur. « Résultat : Gabriel Moscardo souhaiterait désormais ne rejoindre que le PSG et aucun autre club. » Selon le média brésilien Globo, les Corinthians attendent une offre de 25M€, mais du côté du PSG on n’a laissé filtré aucun montant. « Si l’affaire finit par se conclure, Gabriel Moscardo pourrait être prêté aux Corinthians six mois avant de découvrir une nouvelle vie », conclut LP.

Enfin, le quotidien francilien indique que le PSG est à la recherche d’un milieu de terrain confirmé lors du mercato hivernal. Avec les blessures de Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz, Luis Enrique veut renforcer son entrejeu et demande l’arrivée d’un milieu de terrain expérimenté et confirmé dès ce mercato d’hiver (1er au 31 janvier). « Un élément opérationnel tout de suite, capable de s’intégrer à son système de jeu et rompu au combat de la Ligue des champions », selon les informations du Parisien. Un transfert sec est envisagé et le club a les ressources nécessaires grâce à ses économies sur la masse salariale. En plus des blessures, le PSG perdra deux joueurs début 2024 en raison des compétitions internationales. Achraf Hakimi va participer à la CAN (13 janvier – 11 février) avec le Maroc tandis que Lee Kang-In devrait prendre part à la Coupe d’Asie (12 janvier – 10 février) avec la Corée du Sud. La qualification en huitièmes de finale de Ligue des champions décidera vraiment de la suite. Les Rouge & Bleu joueront une rencontre décisive face au Borussia Dortmund le 13 décembre prochain. « Il peut encore finir aux trois premières places du groupe F mais les besoins ne seront pas les mêmes selon qu’il disputera la C1 ou la Ligue Europa. Ni l’enveloppe en vigueur. Le PSG n’a pas budgétisé un reversement en C3 et compte bien poursuivre l’aventure dans la plus prestigieuse des compétitions », conclut LP.