Revue de presse PSG : Nantes, L1, cambriolages, notes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 15 mars 2021, lendemain de défaite (1-2) au Parc des Princes contre le FC Nantes suite à des buts de Randal Kolo Muani (59e) et de Moses Simon (71e) après une ouverture du score par Julian Draxler (42e). A 1-0, Angel Di Maria a été invité à vite sortir pour un cambriolage chez lui, avec sa famille in situ. Quant au père de Marquinhos et ses filles, ils étaient victimes d’un home-jacking, un cambriolage avec séquestration, à leur domicile, dans les Yvelines. Triste soirée.

“Le FC Nantes a réussi une bonne opération dans la course au maintien. Il a pris trois points quasi inespérés. Un énorme exploit”, se réjouit Presse Océan. “Paris déraille”, constate l’AFP. “Après Saint-Etienne et Lorient, Paris perd à nouveau des points face à un mal classé en 2021. Avec ce septième revers en championnat – record de l’ère qatarienne -, le champion en titre reste deuxième (60 pts) mais Lille s’éloigne à trois points.“

Le PSG “se remet sous pression et voit ses chances de titre s’amenuiser encore. Parce qu’au-delà du bilan comptable et des statistiques, c’est la prestation qui inquiète“, écrit L’Equipe. “Cette sortie n’est pas loin d’être à ranger dans la catégorie des fautes professionnelles tant le jeu proposé a été indigne du club, de ses ambitions et des joueurs qui le composent. À l’exception de Navas, tous les autres joueurs sont passés à côté dans des proportions plus ou moins larges. Depuis que Pochettino a remplacé Tuchel début janvier, son bilan en Championnat apparaît médiocre, avec déjà 3 défaites (en 12 matches) mais surtout un manque de régularité dans les performances trop criant et des prestations collectives inquiétantes. C’est à se demander si le match aller au Camp Nou n’est pas une exception.”

Les notes de L’Equipe pour le PSG : Navas : 6 / Dagba : 4 / Marquinhos : 3 / Kimpembe : 3 / Diallo : 5 / Danilo Pereira : 4 / Verratti : 4 / Di Maria : 4 / Rafinha : 5 / Draxler : 5 / Mbappé : 3

Les évaluations du Parisien du jour : Navas : 5,5 / Dagba : 4 / Marquinhos : 4 / Kimpembe : 4 / Diallo : 5 / Danilo Pereira : 4 / Verratti : 5 / Di Maria : 4 / Rafinha : 4 / Draxler : 4,5 / Mbappé : 3

Le PSG “a encore perdu dans la foulée d’un match de Ligue des champions. Contre Nantes, 19e, cette fois-ci. Ça commence à devenir vraiment inquiétant“, juge Le Parisien. “Finalement, c’est une dure semaine que les Parisiens viennent de faire subir à leurs supporters. On doute qu’ils aient agi sciemment, mais entre le tangage face à Barcelone et la défaite contre Nantes, ils auront joué de manière perverse avec les nerfs de leurs fans. […] Le problème n’a pas vraiment été la mise en jambes lors du premier quart d’heure mais plutôt celui qui a suivi. Et comme trop souvent depuis le début de l’année 2021, la baisse de tension juste après la pause. C’est le gimmick de l’année avec en cadeau surprise, la boulette de Mbappé (passe en retrait ratée sur le premier but nantais). En fait, ce match face à Nantes aura offert un condensé des limites parisiennes de la saison. Car ce n’était pas le Barça, ce n’était pas Manchester, c’était Nantes. Et cela a suffi à faire chuter un PSG décidément déroutant. […] A ce rythme-là, il ne faudra pas s’étonner si le PSG laisse filer son dixième titre de champion de France.“