Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 9 septembre 2023. Une concurrence forte pour Randal Kolo Muani en équipe de France, Marco Asensio sort sur blessure, les coulisses du mercato de Nasser al-Khelaïfi…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la possible présence de Randal Kolo Muani pour le match amical de l’équipe de France face à l’Allemagne. Laissé au repos face à l’Irlande, le nouvel attaquant du PSG devrait faire son retour ce mardi soir au Signal Iduna Park. Mais la concurrence sera rude pour l’attaquant de 24 ans au poste d’attaquant. Même si Didier Deschamps n’hésite pas à dire du bien de lui cela ne lui offre pas une place de titulaire assurée. « Après un match sans saveur contre la Grèce (1-0, le 19 juin) et sa fin d’été tumultueuse, le nouvel avant-centre du PSG va devoir se remettre la tête à l’endroit. Et marquer dès qu’il en aura l’occasion », rapporte L’E. Et au contraire de ses coéquipiers Lucas Hernandez et Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani doit faire face à une grosse concurrence à son poste tout comme Ousmane Dembélé. À ce jour, sept titulaires semblent être indiscutables dans cette équipe de France : Mike Maignan, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez, Adrien Rabiot, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé.

Le quotidien sportif revient aussi sur la très belle prestation de l’Espagne face à la Géorgie (7-1) avec les deux Parisiens titulaires : Fabian Ruiz et Marco Asensio. Les deux joueurs du PSG se sont montrés à leur avantage dans cette rencontre totalement maîtrisée par la Roja. Devenu un joueur important aux yeux du sélectionneur Luis de la Fuente, Fabian Ruiz a de nouveau été titularisé dans l’entrejeu aux côtés de Rodri et Gavi. Et sa prestation lui a encore fait marquer des points. « Ruiz a été pour beaucoup dans l’atomisation progressive de l’équipe entraînée par Willy Sagnol. » Le deuxième but de l’Espagne vient notamment de l’un de ses centres, détourné dans ses propres buts par un défenseur géorgien. Le milieu des Rouge & Bleu a aussi vu son but être refusé pour une position de hors-jeu. Il s’est aussi montré important sur deux autres buts inscrits par sa sélection. « Il a sûrement signé son meilleur match avec la Roja », précise L’E. Concernant Marco Asensio, sa soirée avait bien commencé avec plusieurs actions à son actif (2e, 5e, 10e). Il a également été l’auteur d’une passe décisive pour Alvaro Morata sur l’ouverture du score de l’Espagne. « Il avait la même forme que celle affichée avec le PSG avant cette trêve internationale. » Cependant, il est sorti sur blessure juste avant la pause (44e). « Le Parisien est resté au sol quelques instants et, sitôt le changement effectué c’est le regard sombre qu’il a regagné les vestiaires. »

🚨 Marco Asensio est sorti à la 42e minute et est directement rentré au vestiaire. Le joueur semble s’être blessé… 🤕🇪🇸 pic.twitter.com/LOs3Wtqdk7 — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 8, 2023

À voir aussi : Le PSG, sixième plus jeune effectif d’Europe

De son côté, Le Parisien met en avant l’importance de Nasser al-Khelaïfi lors du mercato estival 2023. Et le président du PSG s’est montré décisif dans de nombreux dossiers. Le dernier en date ? Randal Kolo Muani. Une piste qui a été bouclée dans les derniers instants du mercato. Entre son avion le menant de la Côte d’Azur à Paris et dans le restaurant du 8e arrondissement de la capitale dans lequel la transaction s’est actée, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas coupé le contact avec ses homologues de l’Eintracht Francfort, ou le joueur lui-même, malgré le pessimisme qui gagnait les couloirs de La Factory dans les derniers instants du mercato. Dans ce restaurant parisien, « dans une salle à l’abri des regards, dos à la pièce pour être sûr que personne ne fasse attention à ses faits et gestes », le président du PSG a au bout du fil Markus Krösche, directeur sportif de l’Eintracht Francfort. Ce dernier accepte « l’offre de 75 millions d’euros et 15 de bonus, plus une clause à mi-chemin entre des frais additionnels et un pourcentage à la revente », et les documents signés parviennent à la LFP à 22h59. Juste à temps « puisque au-delà de 23 heures tout papier non signé n’aurait pu être homologué. » Un investissement personnel de la part de Nasser Al-Khelaïfi qui a également servi dans le dossier Xavi Simons : « Le fonctionnement était différent par rapport à ce qu’on a connu au club auparavant. Dans le cas de Xavi Simons, c’est lui qui l’a appelé plusieurs fois pour lui demander de revenir. C’est lui qui a poussé pour lui dire qu’il ferait tout pour qu’il grandisse à Paris. Mais sinon, pour le reste, le président a laissé le champ libre à Luis Campos pour initier les pistes. Il intervenait dans un second temps pour appuyer les discussions, ou bien quand ça bloquait », confie un collaborateur du président du PSG à nos confrères du Parisien.

La piste menant à Manuel Ugarte a également été débloquée grâce à Nasser Al-Kheaïfi. Amené sur la table par Luis Campos, le dossier aurait pu échapper au PSG tant Chelsea a tenté de ficelé un accord inédit en proposant d’acheter l’Uruguayen et des parts du Sporting Portugal. Informé de cela, le président du club de la capitale s’oppose à ce deal, et menace de représailles les dirigeants londoniens. Le Qatari s’est également investi personnellement afin d’aller au bout du deal Lucas Hernandez en menant directement les discussions avec le Bayern Munich. Afin que le transfert d’Ousmane Dembélé se fasse, Nasser Al-Khelaïfi a par ailleurs mis de côté son égo afin d’échanger directement avec le président du FC Barcelone. En effet, depuis la SuperLeague, Joan Laporta et le président du PSG sont en froid. Rebelote pour Bradley Barcola : « Quatre ou cinq jours avant sa signature, il contactait Bradley Barcola afin de l’assurer de sa détermination pour que l’espoir lyonnais rejoigne Paris avant le 2 septembre. Mission accomplie », rapporter Le Parisien.

Dans le sens des départs, Nasser Al-Khelaïfi est là aussi. En effet, c’est une nouvelle fois lui-même qui annonce de vive voix à Neymar qu’il n’entre plus dans les plans du Paris Saint-Germain. Un discours tenu également à Pini Zahavi, agent du Brésilien, dans un grand hôtel parisien du 16e arrondissement. Si le mercato d’été du PSG est une réussite ou s’en approche, le plus dur reste à venir pour Nasser Al-Khelaïfi : le dossier Kylian Mbappé. En effet, si la posture, le discours et les actes ont été cohérents dans ce feuilleton de l’été du côté du président du PSG, le retour à la normale ou presque est aujourd’hui acté. Cependant, l’attaquant français reste maître de son destin, et Le Parisien l’affirme : « Prolonger sa star, voilà plus que jamais le gros dossier qui attend Nasser Al-Khelaïfi désormais. »

Enfin, le quotidien francilien explique pourquoi Marcus Thuram n’a pas voulu rejoindre le PSG cet été. Un article à retrouver sur notre site ici.